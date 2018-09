Bản quyền hình ảnh LNK Image caption Lãnh sự Danh sự Romania Lý Nhã Kỳ vừa có chuyến công tác tại nước này

Lý Nhã Kỳ nói với BBC rằng cô "dồn hết tâm huyết và khả năng cho trọng trách lãnh sự danh dự Romania tại TP.Hồ Chí Minh."

Hồi cuối tháng 5/2018, tin diễn viên Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Romania tại TP Hồ Chí Minh gây ngạc nhiên cho nhiều người.

Lý Nhã Kỳ nói gì về tấm pano ở Cannes?

Nghệ sĩ Kim Chi làm phim về nhân quyền

Nhìn Meryl Streep nhớ Kim Chi

Hương Giang Idol nói về áp lực và hạnh phúc

Hoa hậu Phan Thị Mơ: Phụ nữ 'nên quyết đoán'

Sau ba tháng đảm nhận vai trò và vừa trở về lại TP.Hồ Chí Minh sau chuyến chuyến công tác ba tuần tại Romania, cô Lý Nhã Kỳ nói với BBC: "Kỳ đang và sẽ dồn hết tâm huyết và khả năng cho trọng trách đầy vinh dự này."

"Ba tháng là khoảng thời gian ngắn để có một trải nghiệm rõ nét và đẩy đủ cho một công việc nhiều thách thức và mới mẻ đối với Kỳ."

"Tuy nhiên, quãng thời gian vừa qua đủ để Kỳ cảm nhận rõ hơn về trọng trách mà mình đảm nhiệm, ở đó trọng trách gắn kết chặt chẽ hơn nữa đất nước, con người Romania với Việt Nam nói chung và TP.Hồ Chí Minh nói riêng là quan trọng nhất."

Kỳ có thể nhịn ăn một tuần chứ không thể nhịn làm việc dù chỉ một ngày. Kỳ suy nghĩ rằng, mình có thành đạt thì có thêm nhiều cơ hội giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếm thế, bất hạnh trong xã hội. Lý Nhã Kỳ, Lãnh sự Danh sự Romania tại TP.Hồ Chí Minh

"Ngay khi nhận nhiệm vụ Lãnh sự Danh dự Romania, Kỳ đã nhanh chóng triển khai công việc mà mình rất tâm huyết. Trong gần ba tháng, Kỳ đã có các cuộc gặp gỡ, làm việc và chào xã giao với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam-Romania; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, đại sứ và lãnh sự các nước…"

"Tất cả các cuộc gặp với mục đích chính là trao đổi ý kiến về tăng cường quan hệ hợp tác giữa Romania và Việt Nam, và với TP Hồ Chí Minh, qua đó giúp Kỳ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý."

"Trong chuyến công tác tại Romania ,mới đây, Kỳ đã trao đổi với các bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại Romania, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Bộ Du lịch."

"Tại các cuộc gặp, Kỳ đều bày tỏ mong muốn sẽ làm tốt vai trò xúc tiến kinh tế - thương mại - du lịch giữa hai quốc gia; cũng như đưa ra nhiều đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Romania và Việt Nam trong thời gian tới."

Bản quyền hình ảnh LNK Image caption Lý Nhã Kỳ nói cô cố gắng "làm tốt vai trò xúc tiến kinh tế - thương mại - du lịch giữa Việt Nam và Romania"

BBC:Từ vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam đến Lãnh sự Danh dự Romania tại TP.Hồ Chí Minh, phải chăng cô đang muốn khẳng định mình có thể làm được nhiều việc ngoài showbiz hơn những người đẹp khác?

Lý Nhã Kỳ: Kỳ là một người phụ nữ đam mê công việc. Kỳ đã nhiều lần chia sẻ với người thân, bạn bè cùng đồng nghiệp ở nhiều lĩnh vực mà mình có cơ hội trải nghiệm rằng: 'Kỳ có thể nhịn ăn một tuần chứ không thể nhịn làm việc dù chỉ một ngày'. Kỳ vẫn miệt mài làm việc, quên thời gian như vậy suốt nhiều năm qua.

Kỳ muốn thử thách giới hạn bản thân; chinh phục những đỉnh cao mới; trở thành một người phụ nữ thành đạt trong xã hội, ở các lĩnh vực mình tham gia. Đó là khát vọng và là những điều Kỳ mong muốn.

Kỳ suy nghĩ rằng, mình có thành đạt thì có thêm nhiều cơ hội giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếm thế, bất hạnh trong xã hội. Đó cũng là việc Kỳ luôn ấp ủ và đã thực hiện bấy lâu nay.

Ngoại giao là một công việc hấp dẫn những cũng đầy khó khăn, vì vậy Kỳ mong nhận được nhiều sự giúp đỡ của các cơ quan liên quan, đặc biệt của các lãnh sự có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này để Kỳ có thể hoàn thành trọng tránh được giao. Lý Nhã Kỳ, Lãnh sự Danh sự Romania tại TP.Hồ Chí Minh

Những năm qua, Kỳ may mắn gặt hái được một số thành công nhất định trên lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật - giải trí. Hơn cả, đó chính là nhận được sự quan tâm, tin tưởng và yêu mến của công chúng. Kỳ trân trọng tình cảm của mọi người dành cho mình và biến nó trở thành nguồn động lực để Kỳ làm việc tốt hơn, hoạch định những mục tiêu mới, cố gắng chinh phục bằng năng lực.

Lãnh sự Danh dự Romania tại TP Hồ Chí Minh là một vị trí mới, đầy thách thức với Lý Nhã Kỳ - người có một quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhất công việc được giao để không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo hai quốc gia.

BBC:Có ý kiến quan tâm đến quyền lợi của một "lãnh sự danh dự" là được quyền miễn truy tố. Cô nói gì về việc này?

Lý Nhã Kỳ: Bất kỳ ai sống và làm việc đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và những quy định của pháp luật. Vị trí lãnh sự danh dự cũng không nằm ngoài những luật định ấy. Một ai đó khi được Nhà nước giao trọng trách đảm nhiệm bất kỳ một vị trí nào đó trong xã hội, đều có những quyền hạn nhất định được luật pháp quy định và thừa nhận.

Về phía Kỳ, không có một mẫu số chung nào cho các thành công, nhưng Kỳ tin rằng ai muốn đạt được thành công, trước tiên phải nghiên cứu kỹ về công việc mình lựa chọn, hiểu biết việc đang làm, được làm và những điều không bị pháp luật điều chỉnh.

Trước khi làm lãnh sự danh dự, Kỳ đã tìm hiểu kỹ công việc này, cũng như những quyền hạn và nghĩa vụ của một lãnh sự danh dự mà Nhà nước quy định. Kỳ yêu tổ quốc mình và cũng yêu đất nước Romania xinh đẹp.

Lý do chính để Kỳ ứng cử vào vị trí này là mong muốn đóng góp sức mình nhằm thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Romania vốn đã tốt đẹp lên một tầm cao mới.

Bản quyền hình ảnh LNK Image caption Lý Nhã Kỳ tự nhận cô "là một phụ nữ đam mê công việc"

BBC: Cô có thể làm được gì với cộng đồng người Việt tại Romania và giúp người Việt hiểu hơn về đất nước này?

Lý Nhã Kỳ: Đây là câu hỏi mà có lẽ cần một thời gian dài hơn để trả lời đầy đủ.

Việc này cần sự hỗ trợ của nhiều cơ quan ngoại giao trong và ngoài nước, chứ không chỉ riêng một mình ai. Như Đại sứ Romania tại Việt Nam Valeriu Arteni từng chia sẻ, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Romania là một trong những điểm sáng của quan hệ song phương - đây cũng là lĩnh vực mà Kỳ tự tin mình có thế mạnh.

Trên cương vị mới, trước mắt, Kỳ sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ này ngày càng tốt đẹp hơn. Kỳ mong muốn rằng những giá trị văn hóa của Romania sẽ được lan tỏa mạnh ở TP Hồ Chí Minh và ngược lại, văn hóa Việt Nam và TP Hồ Chí Minh giàu bản sắc với hàng loạt những gam màu huy hoàng của lịch sử sẽ được nhiều người dân Romania biết tới.

BBC:Tại Việt Nam, trước Lý Nhã Kỳ đã có một số người là doanh nhân đảm nhiệm vai trò lãnh sự danh dự các nước, nhưng họ không được biết đến nhiều. Cô có bình luận gì?

Lý Nhã Kỳ: Đến nay, Kỳ mới nhận nhiệm vụ Lãnh sự Danh dự Romania tại TP.Hồ Chí Minh được gần ba tháng.

Công việc mới khiến Kỳ không khỏi bỡ ngỡ. Trong thời gian qua, Kỳ dành khá nhiều thời gian để đến chào xã giao, gặp gỡ đại sứ, lãnh sự các nước để học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao. Kỳ nhận được nhiều sự giúp đỡ quý báu của họ và rất trân trọng.

Trước khi "lấn sân" sang lĩnh vực ngoại giao, Kỳ tham gia lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật - giải trí và là một doanh nhân. Kỳ may mắn được nhiều người biết tới và mến mộ. Điều này giúp Kỳ có thêm động lực làm việc để đảm đương cương vị Lãnh sự Danh sự Romania tại TP.Hồ Chí Minh.

Tôi quan niệm rằng khi mình còn trẻ và có được một chút thành công trong sự nghiệp, nếu làm được điều gì đóng góp được cho cộng đồng, đất nước thì cố gắng làm. Lý Nhã Kỳ, Lãnh sự Danh sự Romania tại TP.Hồ Chí Minh

Ngoại giao là một công việc hấp dẫn những cũng đầy khó khăn, vì vậy Kỳ mong nhận được nhiều sự giúp đỡ của các cơ quan liên quan, đặc biệt của các lãnh sự có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này để Kỳ có thể hoàn thành trọng tránh được giao.

BBC:Được biết cô sắp sửa trở lại điện ảnh với phim mới sau một quãng thời gian ngắt quãng. Vì sao có lần trở lại này trong lúc công việc của một lãnh sự danh dự chỉ vừa mới bắt đầu?

Lý Nhã Kỳ: Trước hết, Kỳ cảm thấy bản thân có "món nợ ân tình" với khán giả.

Kỳ thường xuyên nhận được yêu cầu và mong mỏi của khán giả về việc trở lại màn ảnh. Để đáp lại tình cảm ấy, Kỳ sẽ đóng phim để cống hiến giá trị bản thân với môn nghệ thuật thứ bảy, như một cách đến gần hơn với những người yêu mến mình.

Về dự án phim Thiên Đường và vai diễn Thiên Di - đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lý Nhã Kỳ trên màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng.

Kỳ rất thích kịch bản bộ phim này từ lần đầu tiên đọc, nhưng công việc kinh doanh quá bận rộn cùng thời gian xa cách điện ảnh quá lâu khiến bản thân cũng có những sự ngần ngại nhất định. Tuy nhiên, chính sự nghiêm túc đầu tư cho dự án, trước sự nhiệt tình của nhà sản xuất khi đã 5 lần thuyết phục Kỳ hợp tác, đã khiến Kỳ bị cuốn theo dự án từ lúc nào không hay.

Hơn nữa, Kỳ luôn trân trọng, ủng hộ những người phụ nữ dám nghĩ, dám làm - nhà sản xuất kiêm đạo diễn Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân nên Kỳ đã nhận lời đóng phim trở lại.

Hiện Kỳ đang háo hức chờ ngày bộ phim được bấm máy.

Bản quyền hình ảnh FB Ly Nha Ky Image caption Diễn viên Lý Nhã Kỳ trước tấm pano in hình cô ở Cannes, Pháp hồi tháng 5/2017

Tấm pano 'gây tranh cãi'

Hồi tháng 5/2017, diễn viên Lý Nhã Kỳ trả lời BBC về tấm pano in ảnh chân dung cô với dòng chữ 'The new voice of Vietnam' (Tiếng nói mới của Việt Nam) gây tranh cãi ở Cannes, Pháp.

Mạng xã hội và truyền thông Việt Nam đưa nhiều bàn luận trái chiều về tấm pano in hình Lý Nhã Kỳ được mô tả là nhằm "quảng bá hình ảnh du lịch và điện ảnh Việt Nam" tại Cannes, Pháp, nhân liên hoan phim đang diễn ra ở thời điểm đó.

Tấm pano được đặt đối diện khách sạn Majestic - nơi lưu trú của những diễn viên, nhà làm phim trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan phim Cannes.

Thời điểm đó, cô Lý Nhã Kỳ nói: "Sự thật là tấm pano in hình Kỳ không thuộc ba tấm pano quảng bá hình ảnh du lịch và điện ảnh Việt Nam được treo ở vị trí trang trọng ở Cannes."

"Tấm pano hình Kỳ là do công ty tổ chức sự kiện và truyền thông ADR tại Pháp thực hiện như một cách tôn vinh cá nhân Kỳ, một nhân vật đến từ Việt Nam và có những đóng góp nhất định."

"Tấm pano này được treo cạnh ba tấm kia."

"Tôi không phải trả tiền cho tấm pano in hình mình, vì không phải cái gì cũng mua được bằng tiền hết đâu."

"Tôi không nhờ công ty tổ chức sự kiện đó làm PR cho cá nhân tôi."

Nữ diễn viên cho biết thêm: "Sau khi người ta treo tấm pano hình Lý Nhã Kỳ lên, tôi có đề nghị họ bỏ chữ 'of Vietnam' vì không muốn gây hiểu lầm."

"Chỉ đơn giản là tôi không muốn thể hiện mình là người đại diện Việt Nam về du lịch hay điện ảnh, mà chỉ là một người đến từ Việt Nam."

Nữ diễn viên Mùa Hè Lạnh cũng nói: "Từ trước đến nay, tôi làm cái gì cũng trong sáng, chưa bao giờ trục lợi hay có động cơ cá nhân."

"Tôi quan niệm rằng khi mình còn trẻ và có được một chút thành công trong sự nghiệp, nếu làm được điều gì đóng góp được cho cộng đồng, đất nước thì cố gắng làm."

"Nhưng nếu sau những việc như thế này, người ta nghĩ không hay về tôi thì tôi sẽ khó dám làm gì nữa."

Cựu đại sứ Du lịch Việt Nam cũng cho hay "một ngày nào đó nếu có kịch bản tốt thì sẽ quay lại với màn ảnh vì đó là đam mê" và bản thân cô "luôn mong muốn có điều kiện đầu tư cho phim Việt Nam tốt hơn."