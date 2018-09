Làm bị can tử vong, 5 công an nhận án

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Vụ việc xảy ra ở Phan Rang, Ninh Thuận

TAND tỉnh Ninh Thuận hôm 13/9 tuyên án tù giam với nguyên năm cán bộ công an về tội dùng nhục hình, làm tử vong một bị can.

Các bị cáo gồm: Ngô Văn Sáng (32 tuổi); Trần Đức Lâm (29 tuổi); Nguyễn Phạm Việt Hà (23 tuổi); Hồ Bá Đồng (27 tuổi) và Vũ Trọng Trường (29 tuổi), nguyên là cán bộ, chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Ông Võ Tấn Minh, sinh năm 1992, tử vong vào tháng 9/2017 trong lúc bị giam ở nhà tạm giữ của Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Mức án phạt của tòa hôm 13/9 như sau: Ngô Văn Sáng 7 năm tù, Trần Đức Lâm 6 năm tù, Nguyễn Phạm Việt Hà 6 năm tù, Hồ Bá Đồng 5 năm tù và Vũ Trọng Trường 3 năm tù cùng về tội "Dùng nhục hình" áp dụng theo Khoản 3, Điều 298, 299 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tòa cũng cấm các bị cáo: Ngô Văn Sáng, Hồ Bá Đồng và Nguyễn Phạm Việt Hà đảm nhiệm các chức vụ trong ngành Công an 3 năm; cấm bị cáo Trần Đức Lâm đảm nhiệm các chức vụ trong ngành Công an 2 năm và cấm bị cáo Vũ Trọng Trường đảm nhiệm các chức vụ trong ngành công an 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Chết trước khi tới bệnh viện

Thông Tấn Xã Việt Nam cho biết ông Võ Tấn Minh bị công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố, bắt giam tháng 4/2017 để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy."

Ngày 8/9/2017, công an di lý ông Minh về nhà tạm giữ của Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Tại phòng hỏi cung, theo tường thuật của hãng tin nhà nước, "do bực tức việc Minh vi phạm nội quy lại có thái độ không hợp tác, có lời lẽ xúc phạm cán bộ" nên Ngô Văn Sáng, Trần Đức Lâm, Nguyễn Phạm Việt Hà, Hồ Bá Đồng và Vũ Trọng Trường đã có hành vi dùng nhục hình đối với Minh.

Cùng ngày, khi được đưa tới bệnh viện, ông Minh được kết luận đã tử vong trước khi đưa tới đây.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân chết do phù phổi cấp, xẹp phổi gây suy hô hấp, trụy tim mạch cấp tính, đa sung huyết phủ tạng trên cơ thể đa chấn thương.