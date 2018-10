VinFast 'là niềm tự hào quốc dân'?

Bản quyền hình ảnh VinFast Image caption Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được ghi nhận "yêu cầu tạo thuận lợi cho thương hiệu VinFast thành công"

Admin diễn đàn chơi xe nói với BBC rằng Vinfast "có vẻ hiểu rõ tâm lý người chơi xe ở Việt Nam" trong lúc một nhà báo nói VinFast "đánh đúng vào tâm lý nhược tiểu thích kỷ lục của người Việt".

Tin cho hay hôm 2/10, thương hiệu xe Việt VinFast chính thức ra mắt hai mẫu xe Sedan và SUV tại Paris Motor Show 2018, một trong 5 triển lãm ô tô lớn, lâu đời nhất thế giới được tổ chức hai năm một lần tại thủ đô nước Pháp.

"Đây chính là cơ hội lớn để VinFast chứng minh được tiềm lực với các đối tác lớn, tạo lợi thế trong việc đàm phán hợp tác sản xuất hay dọn đường cho mục tiêu xuất khẩu xe sau này," báo Thanh Niên tường thuật.

'Truyền thông trên mọi mặt trận'

Hôm 1/10, ông Nguyễn Quốc Bình, Admin của cộng đồng người chơi xe OFFB nói với BBC: "Theo tôi thấy, VinFast đi theo một lộ trình được hoạch định rõ ràng, có thứ tự rất bài bản."

"Họ nắm rõ truyền thông, hiểu tâm lý người tiêu dùng và biết vận dụng, tận dụng nhiều nguồn truyền thông mạnh để gia tăng uy tín cho họ. Việc ra mắt ở Paris Motor Show chính là một trong số đó."

"Cùng thời điểm, Bphone cũng ra mắt phiên bản mới nhưng rõ ràng cách truyền thông của thương hiệu điện thoại này không thể so sánh với VinFast, bởi kế hoạch lỏng lẻo và chỉ có một tầng bề mặt. Nếu may thì thắng còn không may thì vỡ, không có gì và không còn gì khác đỡ cho."

Nói gì thì nói sự xuất hiện của VinFast mang đến nhiều yếu tố tích cực cho thị trường. Việc cạnh tranh thị phần, chiếm lĩnh sự tin tưởng của người tiêu dùng đã trở nên gay gắt hơn và chắc chắn điều này là có lợi cho thị trường. Nguyễn Quốc Bình, Admin OFFB

"Trong khi như chúng ta có thể thấy VinFast truyền thông trên mọi mặt trận: báo chí, mạng xã hội, truyền khẩu, truyền hình, truyền thông quốc tế; và cũng không chỉ một vài khía cạnh, mà là ngay từ khi sản phẩm chưa ra đời như Bphone, thì họ đã nói về ý chí, về thiết kế, về nhân sự, về nhà máy, về dây chuyền sản xuất, và hình ảnh rò rỉ, về lựa chọn của cộng đồng... rồi đến máy móc, công nghệ và bây giờ thêm cả triển lãm quốc tế."

"Có quá nhiều thứ để nói về họ, trong khi "quân bài" chính như giá thành, thị trường hay những sản phẩm thực sự của VinFast vẫn chưa ra mắt."

"Tôi không nghĩ VinFast "dục tốc bất đạt" trong việc ra mắt mẫu xe. Tôi cũng không cho là họ chỉ mới phát triển công ty ô tô trong hơn một năm vừa rồi, mà nó đã khởi sự từ hơn 10 năm qua. VinGroup đã có một cơ sở dữ liệu khách hàng đủ lớn trong rất nhiều lĩnh vực, để họ có thể bán mọi sản phẩm cho số khách hàng này và tin chắc là bán chạy. Họ đã bán dịch vụ du lịch, bán nhà đất, căn hộ, bán siêu thị, và bây giờ đến lượt bán ô tô."

"Tôi thấy thông qua OFFB, cộng đồng người chơi xe đã gia tăng sự chú ý rất nhiều với chủ đề xe VinFast. Rõ ràng VinFast đang làm tốt vai trò người dẫn hướng. Thực sự mà nói tôi không thấy Vinfast nhấn mạnh vào yếu tố "Made in Vietnam".

"Họ hiểu tâm lý người Việt, là những người chuộng ngoại, và thông qua các tiết lộ có vẻ như bị rò rỉ nhưng thực chất là có chủ ý cho thấy sản phẩm xe VinFast hoàn toàn sử dụng công nghệ máy móc, nhà xưởng, nhân sự quản lý cấp cao từ nước ngoài."

"Yếu tố tự hào chỉ là một phần thôi. Người Việt thực dụng hầu như sẽ không bỏ tiền ra để mua một cái xe của người Việt sản xuất để ủng hộ niềm tự hào quốc gia nếu như chiếc xe đó không tốt. VinFast có vẻ hiểu rõ tâm lý này. Vấn đề cộng đồng người chơi xe đang quan tâm nhất hiện nay là giá xe bao nhiêu và chất lượng nhìn tận mắt sờ tận tay có tương đương xe tốt nhập khẩu hay không?

Bản quyền hình ảnh Thierry Chesnot/Getty Images Image caption Báo Việt Nam mô tả VinFast là 'niềm tự hào Việt Nam tại Paris'

'Niềm tự hào quốc dân'

Cùng thời điểm, nhà báo Phạm Thị Thu Thủy, người nhiều năm theo dõi mảng ô tô ở Việt Nam, nói với BBC:

"Không thể không có có chút gọi là "niềm tự hào quốc dân" khi chiếc xe hơi đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam, do người Việt Nam làm chủ sở hữu, sẽ được sản xuất (made in) tại Việt Nam, ra mắt tại một triển lãm ô tô quốc tế tầm cỡ như Paris Motor Show."

"Câu chuyện về "ngành công nghiệp ô tô" đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chiếc xe hơi đầu tiên ra đời trên thế giới cách đây hơn một thế kỷ. Những chiếc xe Toyota được lắp ráp tại nhiều nơi trên thế giới, sử dụng linh kiện của rất nhiều nhà cung cấp đa quốc gia, đến mức người ra không còn biết có phần nào trong đó được sản xuất từ Nhật Bản."

"Những chiếc Chevrolet Colorado được sản xuất 100% tại Thái Lan, sau đó bán lại cho người Mỹ. Tôi còn nhớ đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam có mặt trong triển lãm ô tô Việt Nam bên cạnh chiếc Volvo niềm tự hào của đất nước Bắc Âu, nhưng kỳ thực đã thuộc sở hữu của người Trung Quốc và đang được sản xuất một phần, tiến tới toàn bộ tại đất nước lớn nhất thế giới này."

"Những câu chuyện lịch sử một thương hiệu từng được kể như cổ tích từ Karl, Benz hay Henry Ford đã thuộc về quá khứ. Câu chuyện bây giờ là đầu tư, kinh doanh và lợi nhuận."

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Việt Nam đang có tham vọng sản xuất xe ô tô để xuất khẩu

"Trong một bối cảnh mới của ngành công nghiệp ô tô thế giới toàn cầu như vậy, "tay", "chân", "thân thể" - thiết kế, chế tạo linh kiện, lắp ráp… ở đâu, ai làm không còn quá quan trọng."

"Vấn đề nằm ở "đầu não" - cơ quan nắm giữ linh hồn, triết lý sản phẩm cùng chiến lược kinh doanh, là các Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (R&D)."

"Tất cả các thương hiệu ô tô thành công trên thế giới đều đầu tư rất lớn cho cơ quan đầu não này."

"Còn hiện nay, qua các thông tin mà Vinfast chủ động chia sẻ cho báo chí trong nước, thì chưa thấy có thông tin về bộ phận R&D - có thể VinFast đã chuẩn bị và cũng sẽ công bố một cách đầy bất ngờ như những gì họ đã và đang làm với dự án ô tô này."

"Dù sao thì dự án này cho thấy Vinfast đang thắng thế trên mặt trận truyền thông, đánh đúng vào tâm lý nhược tiểu thích kỷ lục của người Việt."

"Nhưng mà nói cho cùng, thực tế thì người Việt Nam đang cần một giải pháp giao thông chứ không phải là một phương tiện giao thông."

'Thị trường nhỏ, quá nhiều cạnh tranh'

Ông Nguyễn Quốc Bình cũng chia sẻ thêm: "5 năm về trước tôi không nghĩ Việt Nam có nền công nghiệp ô tô thực sự. Nhưng trong vòng một, hai năm trở lại đây khi nền kinh tế đất nước ngày càng hòa nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới với nhiều rào cản bị dỡ bỏ, các công ty ô tô trong nước đã đầu tư chuyên sâu hơn vào nền tảng con người, kỹ thuật, các ngành công nghiệp phụ trợ và liên kết mời gọi đầu tư, chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn quốc tế."

"Đất nước cần nhiều hơn những doanh nghiệp bài bản và tâm huyết như Thaco, Thành Công và bây giờ có thêm VinFast. Tuy vậy, theo tôi, một yếu tố khiến ngành công nghiệp này không thể phát triển mạnh là thị trường tiêu thụ."

"Thị trường nhỏ nhưng hiện có quá nhiều cạnh tranh. Việc xuất khẩu lá rất khó. Với việc sản xuất và lắp ráp nhỏ như vậy thì thật khó để họ có thể phát triển mạnh mẽ và toàn diện đồng thời đầu tư sâu vào các ngành phụ trợ khác. Chúng ta có thể thấy rõ điều này khi hàng loạt các công ty liên doanh đều chuyển sang nhập khẩu xe và rút đa phần các dây chuyền sản xuất lắp ráp về nước họ."

"Tính từ cuối những năm 1990 - thời điểm hàng loạt các công ty liên doanh ô tô Việt Nam ra đời, đến nay sau 20 năm sự định hình về ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam còn quá mờ nhạt. Nó chỉ rõ nét trong vòng hai năm trở lại đây và trùng với thời điểm xuất hiện của Vinfast."

"Nói gì thì nói sự xuất hiện của VinFast mang đến nhiều yếu tố tích cực cho thị trường. Cùng với sự xáo trộn chuyển dịch của một số hãng xe lớn, việc cạnh tranh thị phần, chiếm lĩnh sự tin tưởng của người tiêu dùng đã trở nên gay gắt hơn và chắc chắn điều này là có lợi cho thị trường."

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption VinFast dự tính sản xuất 500.000 chiếc xe vào 2025

Hồi tháng 9/2018, Bộ Tài chính Việt Nam nói sẽ giảm thuế nhập khẩu linh kiện ô tô về mức 0% đối với những linh kiện xe dưới 9 chỗ dung tích từ 2.000cc trở xuống và xe tải dưới 5 tấn (áp dụng trong 5 năm từ 2018 đến 2022) để thúc ngành công nghiệp ô tô phát triển và để Việt Nam sẽ xuất khẩu ô tô.

Dự án tham vọng của ông Phạm Nhật Vượng sẽ được hưởng ưu đãi lớn về thuế, VnEconomy đưa tin:

"Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong 15 năm, kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo.

"Đây là ưu đãi lớn so với mức thuế bình thường đang áp dụng hiện nay là 20%.

"Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng còn cho biết, trong trường hợp các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và có ảnh hưởng lớn về kinh tế, xã hội cần được khuyến khích cao hơn, được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong trường hợp cần có khuyến khích cao hơn".

Vingroup hôm 2/9 lên kế hoạch đến năm 2025 sẽ sản xuất 500.000 xe tại Việt Nam, bao gồm các phương tiện ô tô, xe máy chạy bằng xăng và điện.

Dự án này nhận được sự đồng thuận từ chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast hôm 2/9 tại Khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng.

Trước VinFast, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Việt Nam là Trường Hải Automobile, dưới dạng sản xuất hợp đồng, chuyên sản xuất xe cho tập đoàn Hyundai của Nam Hàn và các thương hiệu lớn khác trên thế giới.