Một người Việt tỵ nạn ‘nguy cơ bị Úc trục xuất’

Bản quyền hình ảnh Rebekah Holt Image caption Huyền Trần cùng con gái Isabelle tại Australia

Nhiều người Úc đang đấu tranh để Huyền Trần, 29 tuổi, một người Việt xin tị nạn tại Úc, không bị trục xuất về nước.

Huyền Trần, có chồng là Paul Lee và con nhỏ 6 tháng tuổi, đang ở trong tình trạng căng thẳng chờ đợi phán quyết của Tòa án liên bang ở Melbourne quyết định cô có bị trục xuất về Việt Nam hay không.

"Cô ấy là một người tị nạn. Hiện cô ấy không có visa và trong khi tôi có việc làm và visa. Con gái Isabelle của chúng tôi cũng được cấp visa," ông Paul Lee, chồng cô Huyền, cho BBC hay hôm 1/10.

Trong khi đó, nhà báo người Úc Rebekah Holt, viết cho trang tin Công giáo Eternity, người từng gặp Huyền và con nhỏ trong trại tập trung, nói với BBC cũng trong hôm 1/10 rằng bà rất lo lắng cho trường hợp của Huyền.

"Tôi đã tới trại tập trung cho người tị này này trong hai năm. Tôi nhận thấy đây không phải là nơi phù hợp cho trẻ nhỏ."

Phóng viên Úc Rebekah Holt, người có mặt tại phiên điều trần của Huyền tại Tòa án Liên bang ở Melbourne nói với BBC:

"Theo tôi Bộ Nội vụ nên cho phép Huyền rời khỏi trại tập trung để được sống với chồng và con nhỏ tại Melburne."

Bà Rebekah cũng cho hay, Huyền đã nhận được nhiều hỗ trợ từ cộng đồng tại đây sau khi họ đọc các bài báo về trường hợp của Huyền.

"Tôi rất lo lắng cho tình trạng của Huyền và con gái cô ấy. Huyền hiện đang trầm cảm và bị tiểu đường, nhưng hiện thời Huyền không nhận được bất cứ trợ giúp nào về thuốc men, chế độ ăn uống cũng như tâm lý - những thứ mà cô đề nghị."

"Chồng Huyền mỗi ngày được vào thăm cô hai tiếng và mỗi lần như vậy đều phải ký hàng loạt giấy tờ thủ tục, đồng thời phải đăng ký lịch gặp trước năm ngày."

Nhà báo Rebekah mô tả rằng thời gian đầu sống tại trại tập trung, mọi hoạt động của Huyền đều bị bảo vệ tại đây ghi chép lại và bị canh gác 24/7.

Con gái của Huyền đã được bác sỹ ghi nhận là có biểu hiện lo âu. Con gái cô không có bạn chơi cùng, cũng không được chăm sóc hay nhận hỗ trợ giáo dục.

Chỉ sau khi các bài báo về Huyền được đăng tải trên tờ Crickey của Úc và có nhiều người quan tâm, thì tình hình mới được cải thiện.

Cũng theo Crickey, Huyền cùng em trai vượt biển đến Úc năm 2011. Cô bị đưa đến Trại tập trung ngay sau khi cập bến.

Cũng trong thời gian này, Huyền gặp Paul Lee, người là hiện là chồng cô.

'Đàn áp tôn giáo'

Tại phiên ở tòa Melbourne hôm thứ Hai 1/10, Huyền nói thông qua hai thông dịch viên rằng cô lo sợ nếu bị trục xuất về Việt Nam, cô có thể "bị bỏ tù, thậm chí bị giết", theo The Guardian.

Huyền cũng nói cô chạy khỏi Việt Nam do bị đàn áp tôn giáo. Và rằng là một người Công giáo ở một nước cộng sản không tôn giáo, cô có thể là đối tượng bị nhắm tới và không được tự do phát ngôn.

Huyền khẳng định cô là trẻ đường phố và từng làm việc ở mỏ than trước khi cô đến Australia.

"Tôi đã bị đánh vào đầu khi tôi bảo vệ tượng mẹ Chúa Jesus. Tôi đã trải qua thời gian khó khăn và bây giờ vẫn có sẹo trên đầu" Huyền được The Guardian trích lời.

Luật sư Christopher McDermott đại diện cho Bộ Nội vụ liên bang, nói rằng không có bằng chứng nào của một cuộc tấn công sau khi Huyền cố gắng bảo vệ tượng Đức Mẹ.

Ông McDermott cũng cho hay không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy cô Huyền sẽ bị làm tổn hại nếu cô được trả về Việt Nam.

Khi BBC đặt câu hỏi về việc Huyền từng bị áp bức tôn giáo như thế nào, thời điểm nào và ở đâu tại Việt Nam thì ông Paul Lee nói ông không biết. Ông đề nghị trao đổi với Huyền về vấn đề này.

Tuy nhiên khi BBC liên lạc với Huyền qua Facebook do chồng cô giới thiệu thì Huyền ban đầu hứa sẽ trả lời nhưng sau đó giữ im lặng.

'Có lý do nhân đạo để được ở lại Úc'

Trong khi đó, hàng chục người biểu tình đã tập hợp bên ngoài tòa án trước phiên điều trần hôm 1/10 để ủng hộ Huyền và gia đình cô, theo báo chí Úc.

"Hầu hết mọi người đều không biết là có trẻ nhỏ tại trại tập trung này và khi biết điều đó, họ đều vô cùng ngạc nhiên và hỏi tại sao cô bé lại ở đó. Hiện tình trạng của Huyền đang rất khó khăn."

"Đây không phải là cách một gia đình bị đối xử và tôi tin rằng hầu hết người Úc sẽ kinh hoàng trước cách đối xử dành cho họ," cây bút Rebekah nói với BBC.

Trên Facebook cá nhân, Huyền viết rằng cô nhận được rất nhiều hỗ trợ từ cộng đồng tại Úc.

Bà Rachel Saravanamuthu thuộc Trung tâm hỗ trợ Người Tị nạn (ASRC), nói với BBC trong email gửi đi ngày 2/10 rằng bà không đại diện pháp lý cho Huyền, cũng không có mặt trong phiên điều trần, nhưng được Huyền ủy quyền để trả lời.

Bà cho hay hiện không biết khi nào phán quyết dành cho trường hợp của Huyền mới được đưa ra, "có thể mất vài tháng".

"Mục đích của phiên tòa [hôm thứ Hai] không phải là để xác định liệu cô ấy có bị trục xuất khỏi Úc hay không."

"Thay vào đó, là để xác định liệu Bộ Nội vụ đã có những sai phạm pháp lý cụ thể trong một trong những quyết định trước đây đối với yêu cầu được bảo vệ của Huyền."

"Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thể can thiệp để Huyền được đưa ra khỏi nơi giam giữ tập trung và cấp thị thực cho cô ở lại Úc."

"Có những lý do nhân đạo để Bộ trưởng can thiệp nhằm giúp Huyền có thể ở lại Úc với chồng và em bé. Chúng tôi cũng đã đề nghị Bộ trưởng can thiệp vào vấn đề của bà Huyền, tuy nhiên cho đến bây giờ ông đã từ chối làm như vậy. Chúng tôi hy vọng rằng Bộ trưởng sẽ xem xét lại quyết định của mình và can thiệp vào vấn đề của Huyền ngay lập tức."

"Chúng tôi cho rằng Bộ trưởng nên can thiệp vào vấn đề của Huyền để đảm bảo Úc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước về Quyền trẻ em," bà Rachel trả lời BBC trong email hôm 2/10.