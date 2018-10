Vụ nữ sinh Thái Bình: 'Khởi tố thượng tá công an'

Bản quyền hình ảnh Google Maps Image caption Công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án

Công an thành phố Thái Bình khởi tố một nghi can là cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh trong vụ 'xâm hại' nữ sinh lớp 9, theo các báo Việt Nam.

Trang Infonet.vn hôm 09/10/2018 trích lời Trung tá Nguyễn Quốc Vương, phát ngôn viên Công an tỉnh Thái Bình cho hay cuộc điều tra để "làm rõ sự việc" liên quan đến bốn nghi can là đàn ông, vẫn đang tiếp diễn.

Trung tá Vương xác nhận: "Tiếp tục điều tra vụ án xâm hại trẻ vị thành niên, Công an thành phố đã khởi tố thêm hai bị can, trong đó có Phạm Văn Lam, 46 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thái Bình".

Hôm 04/10/2018, ông Phạm Văn Lam đã bị tạm giam vì "tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định", theo điều 145 Bộ luật Hình sự Việt Nam, các nguồn tin chính thức cho hay.

Trước đó, ba người đàn ông khác mà báo chí Việt Nam cho là có liên quan trong vụ việc đã bị bắt.

Vẫn các nguồn tin này cho hay họ bị "nghi giao cấu với nữ sinh 14 tuổi" trong vụ việc gây chấn động dư luận.

Theo trang VTC News hôm 09/10, "cả bốn nghi can đều có quan hệ mật thiết với nhau và đều là người giàu có hoặc có địa vị xã hội".

Riêng ông Phạm Văn Lam, sinh năm 1972, có hàm thượng tá ngành công an.

Hiện ông đã bị "đình chỉ sinh hoạt Đảng".

Vụ việc được nêu ra trong tháng 9 và đưa đến quyết định khởi tố vụ án hôm 11/09 năm nay, theo trang VOV.

Nạn nhân là nữ sinh lớp 9, sinh năm 2004, bị cho là "không về nhà nhiều ngày" và khi trở về thì có dấu hiệu "sức khỏe xấu, tâm sinh lý bất ổn".

Khi được hỏi, em gái này kể lại chuyện "bị một nhóm bốn người xâm hại tình dục" trong mấy ngày liền ở một khách sạn tại Thái Bình.

Sự việc đang thu hút đông đảo dư luận Việt Nam và nhiều ý kiến trên báo chí chính thống và mạng xã hội yêu cầu làm rõ và trừng phạt các nghi phạm nếu đúng là họ gây ra tội hình sự như vậy.

