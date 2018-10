Cao tốc 3.400 tỷ nghi bị hỏng do 'bớt xén vật liệu'

Bản quyền hình ảnh Chau Doan Image caption Một đường cao tốc hư hỏng ở Việt Nam (ảnh minh họa)

Thêm một vụ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trị giá hàng ngàn tỷ đồng vừa bắt đầu được sử dụng đã bị hư hỏng nặng gây bức xúc dư luận, theo truyền thông Việt Nam.

Tuyến cao tốc này có tổng mức đầu tư lên đến 34.500 tỷ đồng, trong đó vốn vay JICA (Nhật Bản) gần 16.700 tỷ, vay Ngân hàng Thế giới 12.400 tỷ.

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài gần 140 km và được chia làm 13 gói thầu với nhiều nhà thầu.

Tuyến đường mới chính thức thông xe hôm 2/9 nhưng tới nay đã xuất hiện chi chít ổ gà, đe dọa an toàn tính mạng của người tham gia giao thông, theo Vietnamnet.

Mới đây, hai nhóm chuyên gia thuộc hai cơ quan khác nhau qua khảo sát đều có chung ghi nhận là những vị trí hư hỏng trên cao tốc đều nằm ở tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ, theo Zing.vn.

Nhiều ổ gà nằm chính giữa đường, chiều rộng tới vài chục centimet. Ngoài ra nhiều đoạn đường còn bị chảy nhựa, bong tróc.

Ga ngầm Hà Nội 'có làm nghiêng Hồ Gươm'?

Luật Trưng cầu Ý dân ở Việt Nam: Khi nào áp dụng?

TBT làm CT nước là giải pháp 'tình huống'

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc ban quản lý dự án, từ chối tiết lộ cho báo giới Việt Nam danh sách đơn vị thi công những vị trí bị hư hỏng.

Ông Thành nói đoạn cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi là của các nhà thầu Trung Quốc, khánh thành hôm 2/9 và "không hư hỏng gì". Việc hư hỏng là do mưa to và do xe qua tải đi vào cao tốc.

Nghi vấn 'ăn bớt vật liệu'

Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã từng có hồ sơ biên bản thanh tra gói thầu A5, thuộc nguồn vốn Ngân hàng Thế giới - dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ tháng 4/2017, trong dó chỉ ra nhiều sai phạm, nhưng đến nay chưa xử lý, theo Zing.vn.

Kết luận thanh tra cho thấy đơn vị thi công - Công ty Posco E&C của Hàn Quốc đã bán thầu nhiều lần. Giá trị gói thầu ban đầu là 1.394 tỷ đồng.

Kỹ sư Mai Công Sơn nói với trang Zing.vn là việc bán thầu mang giúp chủ thầu lời 10 - 15% giá trị hợp đồng.

"Việc bán thầu diễn ra nhiều lần thì số tiền bị cắt xén càng lớn", ông Sơn phân tích.

Ví dụ gói thầu 1000 tỷ đồng, qua tay các nhà thàu nhỏ thì số tiền còn lại để thi công có khi chỉ còn vài trăm tỷ. Con số ít ỏi này sau đó lại bị đơn vị thi công 'đong đếm' sao cho vẫn có lời.

Rút cục là họ phải mua các vật liệu rẻ, thậm chí bớt xén vật liệu để thi công.

Thanh tra Bộ GTVT cũng chỉ ra nhiều sai phạm khác ở gói thầu này, như việc thi công không đúng với thiết kế.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm cá nhân

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội hôm 15/10 đã đề nghị chính phủ làm rõ câu hỏi của cử tri là vì sao nhiều công trình giao thông, như tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, làm lâu mà hỏng mau, theo Thanh Niên.

Bà Nga cũng để nghị làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan trong các vụ việc này.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cũng tiếp tục ra văn bản yêu cầu Tổng công ty phát triển đường cao tốc VN (VEC) sửa chữa mặt đường hư hỏng.

Theo văn bản này, ông Thể "nghiêm khắc phê bình" những người có liên quan, như chủ tịch hội đồng tư vấn, Tổng giám đốc VEC và các đơn vị nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế.

Trong khi đó, về mặt pháp lý, luật sư Trần Văn Hùng (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) nói với Zing.vn rằng cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để tìm nguyên nhân hư hỏng cao tốc. Nếu phát hiện ra việc cắt xén vật liệu thì có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo luật định.

Còn kỹ sư Trần Dân, một trong những người tham gia nhóm khảo sát chất lượng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nói có ba cơ quan chính phải chịu trách nhiệm. Trong đó đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm lớn nhất vì không làm đúng thiết kế và có khả năng bớt xén, thay đổi vật liệu.

Ông Dân nói với Zing.vn là nếu xác minh được việc này, cơ quan tố tụng có thể khởi tố vụ án hình sự theo luật hiện hành.