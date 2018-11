Bình luận về phát ngôn của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng

Bản quyền hình ảnh Quoc Hoi Image caption Ông Lưu Bình Nhưỡng viết trên trang cá nhân rằng"cam đoan là tôi không nói sai, không hề bịa đặt"

Một luật sư ở Việt Nam nói với BBC rằng "không cần thiết" buộc đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phải đính chính về phát ngôn của ông này về vi phạm của cơ quan điều tra.

Mạng xã hội nổ ra tranh cãi quanh phát ngôn của ông Lưu Bình Nhưỡng hôm 31/10 tại nghị trường: "Vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp. Tỷ lệ không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm trong tống đạt 100%..."

"Tôi thấy đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an phải có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với anh em trong cơ quan điều tra trong lĩnh vực này."

Sau đó, hôm 1/11, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an dẫn lời đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: "Tôi yêu cầu trong trường hợp này là phải đính chính, phải đính chính trước Quốc hội và trước các chủ thể trong các cơ quan tư pháp đang ngày đêm làm việc tốt nhất trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm."

"Đại biểu đưa ra con số như vậy trước Quốc hội thì chắc chắn phải chịu trách nhiệm về phát biểu của mình, nhất là nó dẫn đến một sự hiểu lầm trong xã hội, đặc biệt là các lực lượng chức năng, cụ thể là các cơ quan điều tra của Công an, Quân đội, cơ quan điều tra của Viện kiểm sát và các cơ quan tiến hành tố tụng là Viện Kiểm sát, Tòa án."

'Không nghiêm trọng'

Hôm 5/11, trả lời BBC từ Phú Yên, Luật sư Nguyễn Khả Thành bình luận: "Theo tôi, diễn đàn quốc hội là nơi các đại biểu cùng nhau bàn bạc để làm sáng tỏ những vấn đề hệ trọng của quốc gia. Chuyện một bên hiểu lầm ý bên kia, hay đưa ra một con số không đúng. Sau tranh luận vấn đề sẽ sáng tỏ. và có lẽ chủ tịch Quốc hội, người chủ trì sẽ đưa ra kết luận về vấn đề đó."

"Trường hợp này không nghe Chủ tịch Quốc hội nói gì, theo tôi sự việc chắc cũng không nghiêm trọng."

"Tôi không nói sai, không hề bịa đặt, không sử dụng bất kỳ thông tin, tài liệu "ngoài luồng" và đặc biệt không áp đặt quan điểm cá nhân với dụng ý xấu xa. ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội

"Có người cho rằng đây là tài liệu mật, không được đề cập công khai. Tôi nghĩ rằng những vụ án xâm phạm an ninh quốc gia đều thuộc về thông tin mật. Nhưng phiên tòa xét xử lại công khai. Vậy khi bào chữa, các luật sư dựa vào những tài liệu chứng cứ trong hồ sơ đưa ra tranh luận giữa phiên tòa mọi người dân đều được tham dự là đã vi phạm hết sao?"

"Đó là chưa nói đến chuyện theo Hiến pháp 2013, đại biểu Quốc hội có những quyền rất lớn khi thực hiện những nhiệm vụ của mình. Trong đó có quyền chất vấn cả chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng, và những người này có trách nhiệm trả lời. (Điều 80 Hiến pháp 2013)."

"Hầu hết đại biểu Quốc hội là người có uy tín, nhưng không phải mọi chuyện thì họ đều biết, đều đúng. Lỡ nói sai lại buộc phải đính chính theo tôi là không cần thiết."

Bản quyền hình ảnh VIETNAM NEWS AGENCY Image caption Quốc hội Việt Nam thường là nơi có sự đồng thuận cao

Cùng ngày, một nhà quan sát ở Hà Nội đề nghị ẩn danh nói với BBC: "Theo tôi hiểu, trong vụ phát ngôn của ông Nhưỡng, kết quả tính toán khác nhau thì số liệu nguồn có thể khác nhau. Các đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nói đúng tiếng nói của cử tri nhưng phải có căn cứ vững chắc thì mới thuyết phục được."

"Tôi biết ông Nhưỡng đã khẳng định trên trang cá nhân rằng mình phát ngôn có căn cứ, còn về phía các đại biểu có quan điểm bất đồng thì chưa thấy họ đưa ra quan điểm gì thêm. Do vậy chúng ta cùng chờ xem vụ này ngã ngũ thế nào."

BBC liên hệ ông Lưu Bình Nhưỡng nhưng không nhận được phản hồi.

Trước đó, ông Nhưỡng, người từng là luật sư, tiến sĩ luật có hơn 20 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội, khẳng định trên trang cá nhân: "Tôi không nói sai, không hề bịa đặt, không sử dụng bất kỳ thông tin, tài liệu "ngoài luồng" và đặc biệt không áp đặt quan điểm cá nhân với dụng ý xấu xa."

"Cái mà tôi nói có tính chất "cửa miệng" là "khủng khiếp" chẳng qua là một thói quen bình thường trước một tỷ lệ vi phạm cao, khi so sánh với các vi phạm của cơ quan khác trên lĩnh vực đó."