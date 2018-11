Về chuyện trả lại kim cương cho chủ tiệm vàng ở Cần Thơ

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Người dân Việt Nam thường có thói quen đến tiệm vàng đổi đô la

Luật sư nói với BBC rằng việc chính quyền Cần Thơ trả lại kim cương cho chủ tiệm vàng trong vụ bị phạt vì đổi tờ 100 đô la "chưa làm rõ được những bất thường trong xử phạt".

Báo Việt Nam cho hay ông Trương Quang Hoài Nam, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ "giao các cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục cần thiết để xem xét hủy bỏ một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tiệm vàng Thảo Lực liên quan đến việc xử phạt hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và trả lại tang vật".

"Tang vật" trong vụ này là 20 viên kim cương mà trước đó được công bố là "sung vào công quỹ".

Báo Dân Trí tường thuật: "Tại buổi làm việc với ông Hoài Nam, ông Lê Hồng Lực, chủ tiệm vàng Thảo Lực, đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và các cơ quan chức năng đã cân nhắc thấu tình đạt lý, tạo điều kiện thuận lợi cho ông trong quá trình xem xét vụ việc."

'Xử lý lại cho đúng'

Hôm 8/11, trả lời BBC qua điện thoại, Luật sư Nguyễn Trường Thành, trưởng văn phòng luật sư Vạn Lý, người trợ giúp pháp lý cho ông Lực trong vụ này, nói: "Vụ trả lại kim cương thì theo quy định của pháp luật thôi."

"Nói ngắn gọn thì cái gì chưa xử lý đúng thì xử lý lại cho đúng."

BBC gọi điện đến tiệm vàng Thảo Lực nhưng nhân viên nói ông Lực đi vắng.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Cùng ngày, Luật sư Nguyễn Hà Luân nói với BBC: "Vụ trả lại kim cương cho chủ tiệm vàng chưa làm rõ được những bất thường trong xử phạt."

"Theo những thông tin trên mặt báo, Tiệm vàng Thảo Lực có hợp đồng chế tác đá quý nên những viên kim cương, đá quý là nguyên liệu trong quá trình kinh doanh của họ thôi."

"Rồi thì có tin về lệnh khám xét bất thường được ký trước ngày bắt quả tang vụ đổi tờ 100 đô la trong lúc người ta không có thông tin gì rằng tiệm vàng có dấu hiệu vi phạm gì trước đó."

"Nếu chi tiết này không được làm rõ thì người ta có thể làm sẵn lệnh khám đối với bất kỳ xét cơ sở kinh doanh hoặc nhà riêng cá nhân nào."

Về chuyện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo báo cáo vụ xử phạt vụ đổi tờ 100 đô la, Luật sư Luân bình luận: "Theo tôi, vụ này lụn vụn quá, chẳng cần đến thủ tướng hay đại biểu Quốc hội lên tiếng."

"Lẽ ra chỉ cần giới chức cấp thấp hơn tại địa phương xử lý vụ này."

"Nhưng ở Việt Nam hay có chuyện như vậy. Thậm chí như vụ quán phở Xin Chào mấy năm trước cũng phải đợi đến khi thủ tướng lên tiếng."

"Qua vụ này có thể thấy các cơ quan cấp dưới làm việc thiếu trách nhiệm, và biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm dù đấy là phạm vi thẩm quyền của họ."

"Nếu trong những vụ như thế này, công luận nói là xử phạt không đúng thì cơ quan địa phương phải lên tiếng chứng minh chứ không phải chờ chỉ thị từ bên trên."

Luật sư Luân cũng nói thêm: "Thường thì những người làm kinh doanh tại Việt Nam như chủ tiệm vàng Thảo Lực có thói quen chỉ quan tâm đến sự bình yên để làm ăn bình thường."

"Khi lợi ích của họ bị xâm hại, mất mát tài sản quá lớn thì họ buộc phải lên tiếng cầu cứu."

"Nhưng đến khi có kết quả thiệt hại không còn nhiều nữa, họ suy tính không muốn gây phiền cho giới chức địa phương để tránh bất lợi sau này trong việc làm ăn."

"Cho nên có thể hiểu chủ doanh nghiệp ở Việt Nam rất tránh việc kiện tụng giới chức."

"Chỉ khi họ không còn con đường nào khác thì họ mới quyết liệt, bảo vệ quyền lợi sòng phẳng bằng việc đưa ra pháp luật."

Trước đó, mạng xã hội xôn xao chuyện ông Nguyễn Cà Rê, thợ điện ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ chỉ vì đi đổi tờ 100 đô la tại tiệm vàng mà bị phạt 90 triệu đồng.

Tiệm vàng Thảo Lực trong vụ này bị cơ quan chức năng phạt 270 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Lê Hồng Lực, chủ tiệm vàng còn bị khám nhà, thu giữ 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo, toàn bộ vàng trắng trong tiệm với lý do "không có chứng từ, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài" và một đầu thu camera an ninh, theo báo Việt Nam.

Hôm 24/10, báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thượng tá Trần Văn Dương, trưởng phòng tham mưu Công an Cần Thơ: "Theo những gì tôi được báo cáo thì công an làm đúng luật. Nếu có việc "gài bẫy" thì công an phạt ông Rê 90 triệu đồng để làm gì?"

Hôm 5/11, ông Rê được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ "thống nhất miễn toàn bộ tiền phạt 90 triệu đồng".