Tranh cãi thư ‘kêu cứu’ của một đạo diễn

Bản quyền hình ảnh FB Dang Quoc Viet Image caption Ông Đặng Quốc Việt chia sẻ hình ảnh ông đang điều trị tại bệnh viện

Một đạo diễn, giảng viên đại học được cho là vừa gửi đơn kêu cứu do bị công an Cần Thơ đánh, ép cung đến mức phải nhập viện trong khi công an phủ nhận.

Cộng đồng mạng ngày 12/11 lan truyền thông tin từ tài khoản Facebook được cho là của đạo diễn Đặng Quốc Việt, thông tin việc ông bị công an Cần Thơ đánh đập, kèm giấy của bệnh viện An Giang kết luận ông bị chấn thương ngực do "đả thương".

Chiều 12/11 ông Việt được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

'Vụ Thủ Thiêm không thể dàn xếp được nữa'

'Cần có giám sát khi dân làm việc với công an'

Quanh vụ tự thiêu ở Hà Nội

"Bị đánh đập, ép cung"

Theo đó, ông Đặng Quốc Việt, đạo diễn, giảng viên ĐH Sân khấu Điện ảnh Cần Thơ cho hay ông sống ở Sài Gòn, nhưng đến Cần Thơ ngày 9/11 để chụp ảnh và chọn bối cảnh cho phim.

Trong lúc ông đang chụp ảnh tại cầu Cần Thơ thì một nhóm công an ập đến.

Ông Việt viết rằng trong lúc ông chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị công an đánh, đè xuống đất còng tay và áp giải về đồn.

Trên đường đi, phát hiện bị mất tài sản, trong đó có các hiện vật giá trị như đôi kính trị giá 600 đô la, cùng 150 triệu VNĐ và 300 đôla Mỹ tiền mặt, ông Việt yêu cầu công an cho quay lại cầu Cần Thơ để tìm nhưng không họ không đồng ý.

Tại đồn cảnh sát, ông Việt bị một nhóm gồm tám công an đã đánh đập, ép ông khai là mang ma túy trong người, trong khi họ luôn miệng văng tục và chửi bới ông.

Ông Việt thuật lại rằng ông cho họ biết ông bị bệnh đau tim, cần uống thuốc, nhưng công an không cho ông quay về khách sạn lấy thuốc.

Khi ông Việt lên cơn đau không thở được, công an chở ông tới bệnh viện. Nhưng tại đây, họ không cho ông đi tiểu khi ông có nhu cầu, cũng không cho ông ăn khi ông kêu đói.

Ông Việt cuối cùng đã phải tiểu ra quần, theo lời ông.

Các bác sỹ bệnh viện Cần Thơ chẩn đoán ông bị đa chấn thương ngực do "bị đả thương".

Ông Việt cho hay ông bị còng tay như vậy cho tới sáng sớm hôm sau, sau khi bị hỏi cung và thử máu, thử nước tiểu thêm vài lần nữa, công an không tìm được chứng cứ nào cho thấy ông sử dụng hay mang theo ma túy, họ mới thả ông.

Ông Việt cũng cho hay ông đã gửi đơn kêu cứu tới nhiều ban ngành liên quan đề nghị đình chỉ ngay giám đốc công an Cần Thơ để điều tra về vụ việc của ông.

"Là một công dân tại sao tôi lại bị hành xử như vậy? Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ, tại sao đánh dân và chửi dân như giang hồ xã hội đen không cần lý do," ông Việt đặt câu hỏi.

BBC liên hệ theo số điện thoại trên đơn kêu cứu được cho là của ông Việt, nhưng không liên lạc được.

Công an Cần Thơ nói gì?

Nhiều báo Việt Nam sáng 13/11 đưa tin về phản hồi của công an Cần Thơ trái ngược hoàn toàn với thông tin của ông Việt và rằng chúng "không đúng sự thật".

Theo đó, ông Việt được mô tả là đã bỏ chạy và bị ngã khi công an yêu cầu xe ôm chở ông dừng để kiểm tra.

Người xe ôm được cho là đối tượng nghi vấn buôn bán ma túy, từng có tiền án về tội tương tự, tên Nguyễn Trung Tín.

Công an cũng nói tại bệnh viện, xét nghiệm cho thấy ông dương tính với Marijuana là "thành phần của cần sa".

Công an phủ nhận việc còng tay và đánh ông Việt. Thay vào đó, họ cho hay tổ tuần tra đã "mời ông về làm việc".

"Trong quá trình làm việc, ông không bị đánh đập, dùng cực hình, việc ông này bị bệnh là do bệnh từ trước đến nay," lời của công an Cần Thơ theo tường thuật trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Họ cũng cho hay chưa nhận được đơn thư gì từ ông Việt mà chỉ biết thông tin qua internet và báo chí.

Công an cũng phủ nhận một số thông tin khác của ông Việt, nói rằng không có chuyện ông mất tài sản. Và rằng hiện công an chỉ giữ lại cây côn ba khúc của ông Việt, thứ mà ông nói là "đạo cụ" nhưng công an nói là "sử dụng trái phép".

Đối với xe ôm Nguyễn Trung Tín, công an nói phát hiện trong xe có chứa cần sa, nhưng cho tại ngoại để điều tra tiếp.

Công an Cần Thơ cũng cho hay sẽ xác minh, xử lý người đưa "những thông tin sai lệch trên mạng".

Trên Facebook cá nhân, nhà báo Hoàng Linh bày tỏ nghi ngờ: "Tôi cũng nhận được nhiều thư kêu cứu như vậy và riêng bức thư này làm tôi cảnh giác ngay bởi bản năng."