Đại án MobiFone-AVG: Khiển trách ông Bùi Quang Vinh

Image caption Ông Bùi Quang Vinh, nguyên bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư (2011-2016)

Cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh bị kỷ luật khiển trách vì 'vai trò người đứng đầu'.

Chiếc lò vĩ đại của Tổng bí thư có thật vĩ đại?

Trương Minh Tuấn: 'Ngã gục vẫn đứng dậy'

Ông Nguyễn Bắc Son bị cách chức Ủy viên Trung ương

Xử lý vụ Mobifone-AVG 'không thể duy ý chí'

Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN vào ngày 27/11 quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Quang Vinh bằng hình thức khiển trách sau một phiên họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

"Theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, ông Bùi Quang Vinh đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận rõ sai phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật," Tuổi Trẻ đưa tin.

Trong tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Quang Vinh và một số người khác thuộc Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Thanh tra Chính phủ và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương từng kết luận về việc họ gọi là "làm trái quy định" trong việc việc lập, trình dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư của MobiFone, Bộ Thông tin - Truyền thông cùng một số bộ, ngành có liên quan.

Ông Bùi Quang Vinh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Ban cán sự đảng, nguyên bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, được mô tả là chịu trách nhiệm ký một công văn của bộ này đề nghị Thủ tướng Chính phủ lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Mobifone mua AVG.

Thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG được mô tả là gây thiệt hại nghiêm trọng về vốn của nhà nước tại MobiFone khoảng hơn 7000 tỉ đồng do việc "đội giá" mua AVG với giá gần 8.900 tỉ đồng hồi cuối năm 2015.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tuần trước nói Trung ương không bao giờ nhụt chí, mệt mỏi trong công tác phòng chống tham nhũng.

"Các bác cứ yên tâm, không bao giờ chùn lại, chùng xuống hay mệt mỏi đâu....Tôi đã nói rồi, ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói với cử tri quận Ba Đình hôm 24/11.

Bộ Công an Việt Nam mới đây điều tra mở rộng vụ án MobiFone mua AVG và khởi tố bắt giam dàn cựu lãnh đạo MobiFone.

Liên quan tới đại án này, ông Nguyễn Bắc Son hồi tháng 10 bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông sau khi bị bị cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

Hiện ông Trương Minh Tuấn, người kế nhiệm ông Nguyễn Bắc Son ở chức Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, cũng đã bị hạ bệ tuy ông Tuấn được điều trở lại làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bản quyền hình ảnh MOBIFONE VÀ AVG Image caption Việc thanh tra toàn diện việc MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) đã bắt đầu từ tháng Chín 2016

Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn cầu (AVG), có Chủ tịch là ông Phạm Nhật Vũ, được truyền thông trong nước mô tả là công ty tư nhân đầu tiên được truyền dẫn phát sóng tại Việt Nam và cung cấp dịch vụ truyền hình kỹ thuật số có phạm vi phủ sóng toàn quốc lớn thứ ba tại Việt Nam, chỉ sau VTV và VTC.

Truyền hình An Viên của AVG từng có hợp tác với Truyền hình An ninh (ANTV) thuộc Bộ Công an và Truyền hình Thông tấn Xã Việt Nam (Vnews), Báo Đời sống Pháp luật đưa tin hồi tháng 3/2018.

Báo Công an Nhân dân hồi tháng 12/2012 có bài 'AVG đồng hành cùng ANTV' bàn về sự hợp tác này.

Trong vai trò Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, ông Bùi Quang Vinh được cho là người giám sát và tham gia soạn thảo một số đề án chiến lược như đề án đặc khu hành chính - kinh tế Vân Đồn -Bắc Vân Phong - Phú Quốc.

Ông cũng được xem là người có những phát biểu đáng chú ý khi tại tại Đại hội Đảng 12 phát biểu về yêu cầu hết sức cấp bách là phải đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế.

Vụ Mobifone-AVG: Bộ Công an 'tiếp nhận hồ sơ'

MobiFone mua AVG: Thu hồi tiền, xem xét khởi tố

Mobifone huỷ hợp đồng với AVG trong vụ “nhạy cảm”

Tướng Nguyễn Mạnh Hùng về Bộ Thông tin - Truyền thông