Việt Nam xác nhận đã bắt ông Trần Bắc Hà

Bản quyền hình ảnh vir.com.vn Image caption Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng BIDV

Bộ Công an Việt Nam chiều ngày 29/11 xác nhận đã bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà, 61 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Trần Bắc Hà bị bắt ở Campuchia?

'Rất khó để dẫn giải ông Trần Bắc Hà'

Đồng thời, ông Trần Lục Lang, cựu phó tổng giám đốc BIDV và Kiều Đình Hòa, cựu giám đốc BIDV Hà Tĩnh, cũng bị bắt.

Một người khác, Lê Thị Vân Anh, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh, bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cả bốn người này đều bị Bộ Công an khởi tố bị can vì liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Ông Trần Bắc Hà có thời gian là lãnh đạo 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam, từng được xem là lãnh đạo quyền lực của giới tài chính.

Ông Trần Bắc Hà làm việc tại BIDV từ năm 1981, làm Chủ tịch HĐQT vào năm 2008 trước khi nghỉ hưu tháng 9/2016.

Cuối tháng Sáu ông bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản khai trừ do sai phạm "nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Ngân hàng BIDV".

Trước đó, ông Trần Lục Lang cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói là vi phạm "nghiêm trọng" và bị kỷ luật đảng bằng hình thức Cảnh cáo.

Thông báo chính thức của Bộ Công an ngày 29/11 nói: "Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên ngày 29/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với 04 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật."

"Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật," theo thông báo.

Trên mạng xã hội và trong dư luận Việt Nam trước đó ngày 28/11 nói ông Trần Bắc Hà bị bắt ở Campuchia.

Tuy nhiên, chiều ngày 29/11, cây bút Huy Đức viết trên Facebook rằng ông Hà bị bắt ở Lào.

Thông báo của Bộ Công an Việt Nam không nói ông Hà bị bắt giữ tại địa phương nào.