H'Hen Niê: 'Tôi và Miss USA gần gũi và yêu thương nhau'

Image caption H'Hen Niê giao lưu trực tuyến trong chương trình Facebook Live của BBC Tiếng Việt sáng 18/12

Hoa hậu Việt Nam H'Hen Niê, người vừa lọt vào top 5 Miss Universe 2018, đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với Ben Ngô của BBC Tiếng Việt tại Bangkok sáng thứ ba 18/12.

H'Hen Niê nói lọt vào top 5 của Miss Universe 2018 là "giấc mơ không tin được".

BBC:Đạt vào top 5 Miss Universe, được coi là thành tích tốt nhất của Việt Nam trong các vòng thi hoa hậu hoàn vũ, H'Hen Niê cảm thấy bằng lòng không, hay cô nghĩ mình có thể làm tốt hơn nữa?

H'Hen Niê: Em thấy khi mình được vào top 5 là một giấc mơ lớn của mình, giấc mơ mà mình không có thể tin được. Sau khi em vào hội trường, sau không được gọi vào top 3 nữa, em dắt tay bạn Puerto Rico đi vào hậu trường em thấy rất là vui rất là hào hứng. Khi đó ê kíp ở trong hỏi có vui không hay cảm thấy thế nào thì em nói: "Tôi cảm thấy rât vui và phấn khích vì đây là lần đầu tiên mà đất nước của tôi có thể vào được top 5 như vậy. Ao ước lớn nhất của tôi chỉ là vào được top 15 hay top 20 thôi. Tôi không nghĩ là tôi có cơ hội để có thể vào top 5 như vậy". Em cứ nói là "I'm really really happy".

Bản quyền hình ảnh LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption H'Hen Niê trả lời câu hỏi trong phần thi ứng xử top 5 Miss Universe

BBC:Người ta khi đi thi thì muốn đạt hoa hậu, vương miện cao nhất, nhưng H'Hen Niê lại chỉ mong vào top 15 hay 20 thôi?

H'Hen Niê: Có thể là tại thời điểm hiện tại, bản thân em chưa có sự chuẩn bị chỉn chu để dành cho vị trí cao như vậy. Hoa hậu [Hoàn vũ] là một cái điều gì đó rất là lớn, nó sẽ có sự ảnh hưởng tầm quốc tế chứ không chỉ đơn giản là nó dừng lại ở Việt Nam. Với lại em không phải là một người có tiếng Anh tốt. Một hoa hậu với vị trí của Hoa hậu Hoàn vũ phải đi rất là nhiều nơi, họ cần tiếng Anh để nói chuyện, để truyền cảm hứng cho mọi người. Em nghĩ với vị trí hiện tại của mình thì em chưa có thể làm được điều đó, nên cái mục tiêu lớn nhất của mình là vào top thôi, đó là cái điều rất vinh dự của mình.

BBC: Trong cuộc thi này, BBC Tiếng Anh và Tiếng Việt đã đưa tin về Hoa hậu Mỹ có một chút bình phẩm về tiếng Anh của H'Hen. Sau đó cô ấy xin lỗi rồi. Là người trong cuộc, H'Hen muốn nói gì về chuyện này?

H'Hen Niê: H'Hen có nói với mọi người là những điều mà bạn [Mỹ] chia sẻ nó không phải là bạn chê bai hay là gì cả. Đó là một cái điều mà bạn nói thật về H'Hen. Tức là trong cuộc thi đúng là H'Hen là như vậy. Hen không có biết nhiều tiếng Anh. Ví dụ như khi mà ban tổ chức hay tất cả mọi người nói những gì mà H'Hen không hiểu, H'Hen chỉ biết cười thôi. (Cười lớn). Và bạn nhận thấy được những hình ảnh như vậy. Tức là bạn là một người quan tâm đến Hen thì bạn mới thấy được Hen như thế nào và bạn hỗ trợ mình rất là nhiều trong cuộc thi.

Bạn rất là thân thiện, bạn hỗ trợ, bạn có thể nói chậm hơn để H'Hen có thể hiểu được cái thông điệp mà người ta muốn. Và Hen cảm thấy Hen và bạn có nhiều cái giống nhau, rất là dễ thương, rất là khùng trong cuộc thi, thật sự là rất nhiều năng lượng, hay cười lớn, nhiều cái trò rất là vui với Miss USA.

Và H'Hen cũng muốn kêu gọi tất cả mọi người là hãy dừng lại việc nói bạn [USA] là phân biệt hay là nói gì đó hơi tiêu cực. Mọi người chỉ thấy một cái đoạn ngắn trên sóng truyền hình thôi nhưng mà thực chất nó không phải như vậy. Ở đời thực giữa Hen và bạn đó rất là dễ thương, gần gũi, và yêu thương nhau. Bạn đúng là một hoa hậu tỏa hương sắc.

Bản quyền hình ảnh LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption H'Hen Niê cùng các hoa hậu Venezuela, Nam Phi, Phillippines và Puerto Rico.

BBC: Nếu không ngại, H'Hen có thể nói vài câu bằng tiếng Anh về bản thân và thông điệp tại cuộc thi?

H'Hen Niê: Nói chung là tiếng Anh của Hen thì không tốt, không biết nhiều lắm. H'Hen chỉ có thể nói được vài cái thôi, hy vọng là mọi người có thể hiểu và chia sẻ. Nhưng H'Hen hứa với mọi người là sau khi thi xong thì H'Hen có thể dành nhiều thời gian hơn để có thể học tiếng Anh.

"Hi everyone, I'm H'Hen Nie Miss Vietnam. I'm very very happy when I was [selected to] be in the top 5 of Miss Universe. The first one for my country. I am very very happy. You know I am an ethnic minority, I was forced to get married at 14 but I chose education. I'm from nothing and here I am. If I can do it, every girl can do it. "

Bản quyền hình ảnh LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption H'Hen Niê trong phần thi trang phục dạ hội đêm 13/12

Câu hỏi của độc giả:Không có đại gia chống lưng trước cuộc thi, H'Hen có cảm thấy thiệt thòi không?

H'Hen Niê: H'Hen không có thấy thiệt thòi, mà cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm thấy hạnh phúc vì tất cả mọi thứ mình làm mình có thể tự bươn, tự lập, tự làm mọi thứ. Anh có thể tưởng tượng là khi mình đã tự làm thì khi có thành quả mình thấy hạnh phúc rất là lớn. Và H'Hen đang nhận được những niềm hạnh phúc như vậy. Nên H'Hen không có cảm thấy một cái thiệt thòi nào về cuộc sống của H'Hen cả.

Câu hỏi của độc giả:Nhiều người cho rằng vì người thông dịch dịch không suôn sẻ nên câu trả lời của Hen trong vòng ứng xử không được tốt, H'Hen nghĩ sao?

Hen muốn kêu gọi tất cả mọi người là các bạn đừng có chỉ trích hay nói những lời như vậy với chị ấy. Thực sự khi mà H'Hen được vào top 5 hay top 20 thì nhờ sự hỗ trợ của chị ấy trong vòng interview kín. Nếu mà không có chị ấy thì H'Hen nghĩ là H'Hen không có ngày hôm nay. Với lại mọi chuyện trong cuộc sống của H'Hen, H'Hen nghĩ là đã do trời định hết rồi, nên được vào top là một cái vinh dự của H'Hen.

Bản quyền hình ảnh FOX/Getty Images Image caption H'Hen Niê cùng Hoa hậu Hàn Quốc Ji Hyun Beak, người bạn ở cùng phòng với cô tại cuộc thi Miss Universe ở Bangkok, Thái Lan.

Câu hỏi của độc giả:Kế hoạch và mục tiêu trong tương lai của H'Hen là gì?

Có rất nhiều kế hoạch trong thời gian sắp tới. Trong công việc của H'Hen, H'Hen vẫn muốn phát triển một cái business để có thể hỗ trợ cho người dân ở quê hương H'Hen. Về mảng kinh tế, H'Hen muốn sau này mình làm cái gì đó liên quan đến cà phê để hỗ trợ cho mọi người để cà phê ngày càng phát triển hơn, giúp cho người nông dân đỡ khổ.

Về các hoạt động từ thiện và cộng đồng, H'Hen muốn trở thành một người mà mọi người có thể đặt niềm tin để H'Hen hết mình làm công tác cộng đồng. H'Hen nghĩ là có những vùng miền họ rất là khó khăn nhất là những vùng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa phía Bắc, họ rất là khó khăn và họ cần mình giúp đỡ và H'Hen có đủ trái tim, đủ năng lượng và sự yêu thương để có thể có thể hoàn thành và làm trọn những điều đó.

H'Hen hy vọng là các doanh nghiệp hay các ân nhân muốn hỗ trợ có thể tìm đến H'Hen, H'Hen sẽ cố gắng làm hết sức mình và giúp đỡ họ.

*Quý vị có thể theo dõi toàn bộ chương trình phỏng vấn trực tuyến với Hoa hậu H'Hen Niê của BBC Tiếng Việt tại đây.