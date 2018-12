Bản quyền hình ảnh VCG Image caption Tàu ngầm Trung Quốc - hình minh họa

Một số cây viết chuyên về quân sự ở Mỹ nói rằng vật thể mà ngư dân Việt Nam mới thu được ở Phú Yên có thể là loại Yu-6 của Hải quân Quân Giải phóng Trung Quốc.

Người dân Phú Yên mới đây đã bàn giao một quả ngư lôi 'khắc chữ Hán' cho nhà chức trách.

Cùng lúc, các trang mạng xã hội Việt Nam lo lắng về sự hiện diện của hải quân Trung Quốc đâu đó ngoài khơi Việt Nam, và ghi nhận tin về một vài vụ khác, khi "vật thể lạ' dạt vào bờ biển nước này.

'Hình trụ, đầu màu cam và có khắc chữ Trung Quốc'

Theo trang VOV, trưa 19/12, Đồn Biên phòng An Hải đã xác định tin "ngư dân địa phương đưa được vật thể lạ này vào bờ biển thôn Phước Đồng, xã An Hải an toàn".

"Theo đo đạc, vật thể này hình trụ, dài khoảng 6,8m; đường kính 54cm; phần đầu hơi nhọn, màu cam. Ở phần thân màu cam có một số chốt với nhiều ký hiệu khác nhau. Phía đuôi có hai cánh quạt đường kính 39cm, giống như chân vịt tàu thuyền. Một số chỗ trên thân có khắc chữ Trung Quốc," theo bài trên VOV.

TQ tức giận khi tàu chiến Anh vào sát Hoàng Sa

Trung Quốc phô trương hải quân

TQ bổ nhiệm tư lệnh hải quân

Phi cơ TQ và Mỹ 'suýt va chạm' trên Biển Đông

Vì sao Quân đội TQ thôi làm kinh tế?

Biên phòng và công an đã "bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, chờ bàn giao vật thể lạ này cho Hải quân Việt Nam", nguồn tin này cho biết.

Tin về 'vật thể lạ' hình ngư lôi dạt vào Phú Yên được một số nhà quan sát nước ngoài chú ý.

Hai cây bút về quân sự ở Hoa Kỳ, Joseph Trevithick và Tyler Rogoway viết trên trang The Drive cho rằng với kích cỡ, màu sắc, hình dạng như báo Việt Nam mô tả, vật thể kia "rất có nhiều khả năng là ngư lôi Yu-6" của Hải quân TQ (PLAN).

Ông Joseph Trevithick đã viết tin này trên Twitter.

Chỗ màu cam ở đầu ngư lôi là nơi gắn đầu đạn (warhead), nhưng đây có thể chỉ là loại huấn luyện.

Joseph Trevithick và Tyler Rogoway cũng nêu giả thuyết rằng, "một trong số 80 tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc có thể đã phóng ra ngư lôi này trong một cuộc diễn tập ở Biển Nam Trung Hoa".

Nhiều thế hệ ngư lôi

Bản quyền hình ảnh Fotoholica Press Image caption Một phòng chứa ngư lôi trong tàu ngầm -hình chỉ có tính minh họa

Các trang về công nghệ quốc phòng Phương Tây cho hay Yu-6 (鱼 Ngư-6) là loại Trung Quốc sản xuất tương ứng với Mark-48 của Hoa Kỳ.

Đây là thế hệ mới nhất, được sản xuất ồ ạt, trang bị cho tàu ngầm, dùng để chống hạm và chống tàu ngầm đối phương.

Yu-6 dùng bộ vi mạch Intel để dẫn đường, cao cấp hơn Yu-4 vẫn dùng công nghệ Liên Xô cũ.

Trước nữa, Trung Quốc có Yu-3, thiết kế năm 1964 và phải đến 1984 mới thử xong để đem vào sử dụng, chuyên dùng cho tàu ngầm chống tàu ngầm (ASW combat) nhưng bị cho là kém ngư lôi Liên Xô và Mỹ.

Sau đó, Trung Quốc dùng mô hình SAET-50 của Liên Xô để chế ra Yu-4 nhưng không đủ chất lượng để sử dụng.

Bước ngoặt xảy đến năm 1978, khi Trung Quốc bắt được một trái ngư lôi Mk46 Mod 1 của Hoa Kỳ ngoài Biển Đông.

Công nghệ Mỹ được Trung Quốc sao chép để chế ra Yu-5, Yu-6 dùng cho tàu ngầm và Yu-7 chuyên để thả từ phi cơ (air-launched torpedo).

Yu-5 có tầm hoạt động 30 km, còn Yu-6 tới 45 km.

Cả hai vẫn phải dùng vi mạch Hoa Kỳ và Nhật Bản cho phần điều khiển.

Bản quyền hình ảnh Xinhua/Getty Image caption Hôm 27/03/2018 Reuters đưa tin ảnh vệ tinh của Planet Labs Inc chụp hôm 26/03 cho thấy hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc đang cùng chừng 40 tàu chiến và tàu ngầm đi vào Biển Đông ở phía Nam đảo Hải Nam trong đợt phô trương sức mạnh mới nhất. Tàu Liêu Ninh vốn là tàu gốc của Liên Xô mà TQ mua từ Ukraine về và tân trang và lắp thiệt bị.

Trở lại vụ vật thể lạ như ngư lôi dạt vào Phú Yên, Joseph Trevithick và Tyler Rogoway viết rằng Hải quân VN sẽ "tháo ra từng mảnh để tìm hiểu xem công nghệ ngư lôi Trung Quốc có gì hay".