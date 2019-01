Ông Trần Tuấn Anh xin lỗi vụ xe biển xanh ra sân bay đón vợ

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM Image caption Ông Trần Tuấn Anh tại một cuộc họp bên lề Hội nghị các Bộ trưởng Thương mại APEC 2017

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã gửi thư xin lỗi sau vụ phu nhân của ông được xe biển xanh đón tại chân cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài hôm 4/1.

Thư xin lỗi "tới toàn thể nhân dân" của ông Trần Tuấn Anh được đăng tải trên Cổng thông tin Bộ Công thương sáng thứ ba ngày 8/1.

Đây được cho là lần đầu hay lần hiếm hoi một quan chức Việt Nam có lời xin lỗi chính thức về hành vi của mình và gia đình.

Trong thư, ông Tuấn Anh giải thích sở dĩ ông có phản hồi chậm là do "đang phải nằm điều trị tích cực tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai theo yêu cầu của Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương".

Ông xin lỗi các hành khách trên chuyến bay tối ngày 4/1, và "gửi lời xin lỗi đến nhân dân, đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành Công Thương."

Bản quyền hình ảnh Cong thong tin Bo Cong thuong Image caption Thư xin lỗi của ông Trần Tuấn Anh

Chuyện gì đã xảy ra?

Tối 4/1, xuất hiện một vài post trên Facebook của một số Đại biểu Quốc hội và Ủy viên Trung ương có mặt trên chuyến bay VN262 từ TP HCM đi Hà Nội.

Các ý kiến phản ánh vợ ông Trần Tuấn Anh, bà Thủy Hương, một cựu người mẫu, được một đoàn người đi xe biển xanh đến đón tận chân máy bay khiến mọi thành viên trên máy bay lúc đó đều phải đứng nép sang hai bên để nhường đường.

Ngay sau đó, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho hay trên truyền thông Việt Nam rằng họ nhận được công văn của Bộ Công thương về việc đi đón tiễn ông Tuấn Anh đi công tác ở Sài Gòn từ 3-4/1.

Xe của Bộ Công thương được được ô tô dẫn đường của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài - NASCO dẫn vào sân đỗ máy bay theo quy định để đón bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Tuy nhiên, Trực ban điều hành Trung tâm điều hành khai thác Nội Bài của Vietnam Airlines (NOC) cho biết trên chuyến bay VN 262 ngày 4/1 không có bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, tờ Tuổi Trẻ đưa tin.

Vụ việc này nhanh chóng làm dư luận trong nước sôi sục với nhiều báo 'lề phải' đồng loạt đăng bài. Mạng xã hội cũng tràn ngập nhiều bài viết bày tỏ bức xúc trước sự việc này, thậm chí còn kêu gọi ông Trần Tuấn Anh từ chức.

Bản quyền hình ảnh ullstein bild/Getty Images Image caption Một máy bay của Vietnam Airlines (hình minh họa)

Mạng xã hội nói gì sau khi có thư xin lỗi?

Viết trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng lời xin lỗi của ông Trần Tuấn Anh cần được trân trọng:

"Ghi nhận về thư xin lỗi của ông Trần Tuấn Anh!

Lần đâu tiên, ở Việt nam, một chính khách đã có thư xin lỗi trang trọng về việc sai của cá nhân và gia đình mình. Thật đang ghi nhận. Nếu suy diễn, nhiều người có thể coi việc sai này là trầm trọng. Nhưng xét thực tế Việt nam, chúng ta cần trân trọng ông Trần Tuấn Anh về lời xin lỗi này."

Facebooker Nguyễn Hoàng Ánh thì viết:

"Nguyên tắc đầu tiên để phòng ngừa khủng hoảng là "Muốn không ai biết thì đừng làm"!

Còn nguyên tắc xử lý khủng hoảng, nhất là trong truyền thông, luôn là "TELL IT ALL, TELL IT FAST AND TELL THE TRUTH" - Nói Hết, Nói Nhanh và Nói đúng Sự Thật"!

Hy vọng đây là bài học chung cho các quan, cả quan ông và quan bà!"