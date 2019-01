Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg trong một lần du lịch tới Việt Nam

Facebook bị cáo buộc không đáp ứng tốt việc bóc gỡ các nội dung kích động chống phá nhà nước theo yêu cầu của cơ quan chức năng Việt Nam.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba 8/1, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho hay đã phát hiện Facebook đang vi phạm pháp luật Việt Nam ở ba lĩnh vực lớn, gồm: Quản lý nội dung thông tin; Quảng cáo trên mạng bất hợp pháp và Trách nhiệm thuế với Việt Nam.

'Không xóa nội dung phản động'

Riêng trong lĩnh vực Quản lý nội dung thông tin, Facebook bị cáo buộc là "không làm tốt" việc xóa các nội dung và các fanpage có hoạt động "chống phá nhà nước" "nói xấu Đảng" - những nội dung được cho là vi phạm nghiêm trọng Luật An ninh mạng Việt Nam.

Đây là các tài khoản mà công an Việt Nam đã cho vào danh sách đen vào yêu cầu xóa, nhưng Facebook được cho là "có làm, nhưng rất hạn chế", và thậm chí "làm rất lâu".

"Chúng tôi yêu cầu gỡ bỏ các tài khoản nói xấu lãnh đạo trong vòng 48 tiếng nhưng họ chỉ gỡ sau vài tháng. Mới đây, Facebook đã gỡ 3.000 status nói xấu, gồm cả tài khoản nhưng sau đúng một năm khi Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu", lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết trên tờ Zing.vn.

Lý do khiến Facebook "cố tình trì hoãn việc tháo gỡ các nội dung này" là do công ty này cho rằng chúng không vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng do Facebook đặt ra, theo truyền thông trong nước.

Facebook cũng bị cáo buộc đã không cung cấp thông tin một số tài khoản được cho là "lừa đảo", "vi phạm pháp luật" để phục vụ điều tra của cơ quan an ninh.

Bản quyền hình ảnh Joe Raedle/Getty Images Image caption Bà Sheryl Sandberg, Giám đốc phụ trách Hoạt động (COO) của Facebook

'Quảng cáo chính trị'

Facebook thậm chí còn bị cáo buộc là bán quảng cáo cho các cá nhân, tổ chức để phát tán thông điệp nói xấu các cá nhân, tổ chức khác tới một số nhóm đối tượng cụ thể nhằm tạo "khủng hoảng truyền thông". Hành động này được Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử gọi là "quảng cáo chính trị'.

Một trong các ví dụ minh họa được truyền thông Việt Nam đưa ra là thông tin vụ Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho xe biển xanh đón vợ tại chân máy bay.

Nghiêm trọng hơn, các quảng cáo chính trị mà Facebook cho phép này bị "các thế lực thù địch" lợi dụng để phát tán trong các kỳ Đại hội đảng, Hội nghị trung ương", theo VTC, "gây đe dọa an ninh quốc gia".

Ngoài ra, Facebook bị cáo buộc là "cho các game cờ bạc, mại dâm, quảng cáo tràn lan tại Việt Nam và thu lợi bất chính từ những quảng cáo này".

Facebook cũng bị cáo buộc là không đóng thuế cho chính phủ Việt Nam dù thu được 235 triệu đô la tiền quảng cáo trong năm 2018.

Bản quyền hình ảnh Drew Angerer/Getty Images Image caption COO Facebook Sheryl Sandberg tại phiên điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ hôm 5/9/2018

'Facebook sẽ giữ gìn giá trị của mình'?

BBC đã liên hệ với Facebook để hỏi về phản ứng của công ty này trước các cáo buộc nói trên nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Tuy nhiên trước đó, Giám đốc phụ trách Hoạt động (COO) của Facebook Sheryl Sandberg đã có một số phát biểu đáng chú ý tại buổi điều trần hôm 5/9 trước Thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề liên quan.

"Chúng tôi không có máy chủ ở Việt Nam và trừ những trường hợp ngoại lệ với các mối đe dọa nghiêm trọng, chúng tôi không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam, bao gồm cả thông tin về chính trị," bà Sandberg nhấn mạnh.

"Chúng tôi sẽ chỉ hoạt động ở một quốc gia mà chúng tôi giữ gìn được những giá trị của mình. Điều đó cũng sẽ áp dụng cho cả Trung Quốc."

Trả lời BBC hồi cuối tháng 12, Luật sư Trần Vũ Hải cho rằng hai tập đoàn Facebook và Google "không có cơ sở gì để họ hợp tác với chính quyền Việt Nam để xử lý các cây bút trên mạng."

Tờ The Finacial Times cho rằng đây là dấu hiệu quan trọng đầu tiên của một cuộc đàn áp các hãng công nghệ nước ngoài theo Luật An ninh mạng của Việt Nam.

Hàng loạt báo Việt Nam trong ngày 9/1 đã đăng tải các bài viết về sai phạm của Facebook.

Tờ VTC viết rằng Facebook "dung túng cho những hành vi phi pháp, phản động ở Việt Nam".

Tờ Vietnamplus trong bài viết "Facebook đang vi phạm pháp luật Việt Nam như thế nào" đã trả lời bằng ba đầu mục: Vu khống, bôi nhọ cá nhân, tổ chức; Cho phép quảng cáo bất hợp pháp; và Trốn thuế.

Tờ An ninh Thủ đô viết "Facebook đang cố tình vi phạm pháp luật Việt Nam".

Trong một thông cáo của Facebook được Reuters trích dẫn, phát ngôn viên của Facebook cho biết: "Chúng tôi có một quy trình rõ ràng để các chính phủ báo cáo nội dung bất hợp pháp cho chúng tôi và chúng tôi xem xét tất cả các yêu cầu này dựa trên các điều khoản dịch vụ của chúng tôi và luật pháp địa phương."

Thời điểm đó Luật An ninh mạng Việt Nam chuẩn bị có hiệu lực, các tập đoàn công nghệ lớn đã bày tỏ lo ngại rằng luật này sẽ tạo điều kiện cho chính phủ xâm nhập vào dữ liệu người dùng, và khiến các nhân viên người địa phương của các cập đoàn này đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ.