Tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa trao hàm Đại tướng cho lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Quân đội.

Truyền thông nhà nước cho hay hai ông Tô Lâm và Lương Cường, đều sinh năm 1957, nhận quyết định thăng quân hàm Đại tướng trong sự kiện được tổ chức vào hôm 29/1 ở Phủ Chủ tịch.

Ông Nguyễn Phú Trọng Trọng được dẫn lời nói "Việc Đảng, Nhà nước phong quân hàm Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang; đồng thời, là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Quân đội, Công an cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Ông Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và là Ủy viên Thường vụ Đảng Ủy Công an Trung ương, nói việc "củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị" là nhiệm vụ của "cả hệ thống chính trị" và rằng quân đội và công an là lực lượng nòng cốt.

Ông cũng nhấn mạnh về lòng "tuyệt đối trung thành" của các lực lượng này với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm được dẫn lời nói lời "cảm ơn sâu sắc", lời hứa "tuyệt đối trung thành" và giữ gìn "đạo" của người làm tướng.

Như vậy Bộ Công an hiện có một đại tướng và Bộ Quốc phòng có hai đại tướng.

Trong những tháng qua Bộ Công an đã và đang thực hiện quá trình thu gọn bộ máy theo một Nghị định của Chính phủ theo đó bộ này giảm một loạt tổng cục, giảm hàng chục đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng.

Ông Tô Lâm được dẫn lời nói tại một hội nghị của ngành công an hôm 18/1/2019 rằng "Tổng cục đúng là hình thức, rất trung gian vì nó không phải cấp hành chính, không quan hệ được với cấp bộ, ngành, địa phương" và rằng "tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, sát với dân, là việc quan trọng vì mọi vấn đề về an ninh trật tự đều xuất phát từ cơ sở".

"Thông báo của Bộ tài chính cho thấy việc sắp xếp bộ máy của Bộ Công an đã tiết kiệm 1.000 tỷ đồng. Đây là hiệu quả về mặt kinh tế, nó rất quan trọng giữa sắp xếp bộ máy và nguồn lực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ", ông Tô Lâm nói thêm.

Hồi tháng 8/2018, trả lời các phóng viên thắc mắc rằng nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an có nhiều cấp phó sau khi Bộ Công an sắp xếp lại bộ máy theo hướng bỏ cấp tổng cục, Bộ Nội vụ nói về số lượng cấp phó các cục của bộ này "có thể dôi dư" nhưng thực trạng "thừa cấp phó" phải được giải quyết cho đến năm 2021.

Ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại biểu Quốc hội và từng nắm chức Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông sinh năm 1957 và từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, chuyên về an ninh đối ngoại.

Ông Lương Cường, cũng sinh năm 1957, là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Vào hôm 11/1/2019 ông Lương Cường được dẫn lời phát biểu tại một hội nghị của ngành này về sự "tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng" cũng như nhu cầu "nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, hoạt động báo chí định hướng tư tưởng, …tích cực đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa".

Truyền thông trong nước đầu tháng này cho biết Bộ Quốc phòng đang triển khai "sắp xếp lại hàng loạt đơn vị".

"Thời gian qua, khi công an thực hiện giải tán tổng cục, cũng có ý kiến là công an giải tán tổng cục, còn quân đội thì thế nào, nhưng vấn đề này phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi lực lượng", Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nói. "Quân đội thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng và trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ".

"Bộ cũng rút gọn một số binh đoàn, tổ chức lại thành đoàn kinh tế ở vùng chiến lược có điều kiện đặc biệt về quốc phòng an ninh, không tham gia nhiệm vụ làm kinh tế đơn thuần", Tướng Căn nói thêm.

Trong năm 2018, hàng loạt tướng Công an, Quân đội đã bị kỷ luật, bị khởi tố và đưa ra xét xử về các sai phạm liên quan tới tham nhũng trong đó có các tội tổ chức đường dây đánh bạc nghìn tỉ và "thao túng đất vàng".