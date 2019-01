Bản quyền hình ảnh InfoNet Image caption Tướng Bùi Văn Thành nói lời sau cùng

Cựu thứ trưởng công an Việt Nam Bùi Văn Thành bị Tòa tuyên phạt 30 tháng tù và Trần Việt Tân bị phạt 36 tháng tù về cùng tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 285, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Bùi Văn Thành, sinh năm 1959, cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, còn ông Trần Việt Tân, sinh năm 1955, cựu Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Hai tướng công an khai ‘không thao túng đất vàng’

VN: Đâu là thực chất trận đồ chiến dịch 'đốt lò'?

Thủ tướng VN cách chức Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành

Vụ án Vũ Nhôm: Khởi tố cựu quan chức TP HCM

Báo Tuổi Trẻ cho hay, Hội đồng Xét xử nhận định đủ căn cứ cáo buộc ông Thành và ông Tân "có hành vi giúp sức hoặc thiếu trách nhiệm để ông Vũ 'nhôm' thâu tóm đất công sản.

Nói lời sau cùng trước tòa, ông Tân, cho biết: "Bản thân cảm thấy rất xót xa và tội đến đâu, tôi nhận đến đấy, không đổ cho bất cứ ai."

Bản quyền hình ảnh TTXVN Image caption Phiên xử theo dự kiến sẽ diễn ra từ hôm 28/1 tới hôm 30/1

Trước đó, hai cựu thứ trưởng công an Việt Nam khai không được báo cáo việc ông Vũ "nhôm" bán "bất động sản nghiệp vụ" làm của riêng.

15 năm tù cho ông Vũ 'nhôm'

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 30/1 cũng đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách (sinh năm 1963, cựu Đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an) và Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, cựu Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an) cùng bị phạt 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tổng hợp với bản án trước đó về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước," hình phạt chung áp dụng với bị cáo Nguyễn Hữu Bách là 11 năm tù, bị cáo Phan Hữu Tuấn là 12 năm tù.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ trước đó, ngày 31/10/2018, đã bị tòa phúc thẩm xử 8 năm tù về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước".

Nhưng bị cáo đang kháng án vụ này, vì thế hiện tại, tạm thời tòa chưa tổng hợp hình phạt của hai vụ với ông Vũ.

Bộ Công an Việt Nam ngày 14/12/2018 thông báo khởi tố bị can với ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành.

Đây là một phần trong cuộc điều tra mở rộng vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do Phan Văn Anh Vũ, còn biết tới với tên gọi Vũ 'nhôm' và đồng phạm thực hiện.

Cùng ra tòa trong phiên xử này là cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Phan Hữu Tuấn và cựu Phó cục trưởng B61 - Tổng cục Tình báo Nguyễn Hữu Bách.

Các bị cáo bị thẩm vấn về vai trò của họ trong việc ký các văn bản, đề nghị UBND TP.HCM, Đà Nẵng cho hai công ty bình phong của ông Vũ được nhận quyền sử dụng 7 khu đất có tổng diện tích 6.700m2 nhà và 26.800m2 đất ở các vị trí đắc địa, trị giá hơn 2.500 tỷ đồng không qua đấu giá.

Hồi tháng 12/2018, cựu thượng tá an ninh Việt Nam Phan Văn Anh Vũ bị tòa tuyên phạt thêm 17 năm tù về tội 'lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản' cộng với bản án 9 năm tù tuyên trước đó.

Truyền thông trong nước cho hay tại tòa hôm 28/01 cựu Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành thừa nhận tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" như cáo trạng của VKSND Tối cao.

Cựu Thứ trưởng Trần Việt Tân cho biết ông nhận trách nhiệm người đứng đầu phụ trách về mặt hành chính nhưng không phải tư cách người đứng đầu về trách nhiệm hình sự.

Trong phần thẩm vấn diễn ra sáng 28/1, ông Phan Văn Anh Vũ khẳng định ông ta cho thuê, chuyển nhượng các lô "đất vàng" ở Đà Nẵng, TP.HCM để "phát triển tiềm lực kinh tế tình báo".

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm')

Trong khi đó hai cựu thứ trưởng công an Thành và Tân khai rằng họ không biết việc ông Vũ chuyển nhượng, sử dụng trái mục đích các lô đất cho đến khi vụ án được khởi tố.

Hồi tháng Bảy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản ra thông báo về vi phạm của ông Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Công an, trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, đã để xảy ra nhiều vi phạm gồm việc ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật.

Còn ông Trần Việt Tân bị cho là thiếu trách nhiệm, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản vào ngày 28/7/2018 quyết định cách hết chức vụ trong Đảng với ông Bùi Văn Thành, và cách chức Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Việt Tân.

Image caption Các vụ án lớn trong chiến dịch 'Đốt lò' của Chủ tịch, TBT Nguyễn Phú Trọng

Việc đưa ra xét xử các vụ đại án trong những năm gần đây được xem là nỗ lực làm trong sạch bộ máy chính quyền của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ông Trọng hồi cuối năm ngoái nói 'Trung ương không bao giờ nhụt chí' trong nỗ lực phòng chống tham nhũng.

Trong buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội vào hôm 24/11/2018, ông nói: "Tôi đã nói ai nhụt chí thì đứng sang một bên... Trung ương không bao giờ nhụt chí, lòng dân đang lên như thế, ngay cả quốc tế cũng phải thừa nhận và đánh giá cao".

Xem thêm: Chiến dịch Đốt Lò

Cải tổ Công an có thay đổi tư duy cải cách?

Đức 'điều tra tướng công an VN'

Nổ lớn tại Công an Đăk Lăk

Lái xe bị công an sách nhiễu vì dán decal