Mẹ nạn nhân vụ án cô gái trẻ bị giết thảm ở Điện Biên nói không phản đối việc công an được khen thưởng nhưng bà cũng chia sẻ về sự mệt mỏi do mạng xã hội gây ra sau vụ án.

Bản quyền hình ảnh Trần Thị Hiền Image caption Bà Trần Thị Hiền cùng con gái Cao Mỹ Duyên

Bà Trần Thị Hiền, mẹ của cô gái trẻ xấu số nói với phóng viên Thùy Linh của BBC từ Bangkok rằng việc thưởng là để động viên, khuyến khích việc điều tra.

Trước đó, hôm 18/2, lãnh đạo tỉnh Điện Biên quyết định khen thưởng cho 14 cá nhân thuộc Công an tỉnh Điện Biên và Bộ Công an, cho mỗi tập thể gần 3 triệu, mỗi cá nhân hơn 1 triệu.

Quyết định khen thưởng gây ra nhiều tranh cãi dư luận xã hội, với nhiều người cho rằng việc khen thưởng khi vụ án vẫn chưa kết thúc và gia đình vẫn còn đau buồn trước cái chết của cô gái trẻ là không nên.

Trên báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, cũng đăng nhiều bài viết nêu quan điểm không đồng tình với việc khen thưởng.

Gia đình nói gì?

Trước những ồn ào dư luận, BBC đã tìm cách liên hệ với gia đình nạn nhân Cao Mỹ Duyên để lắng nghe tâm tư chia sẻ của người trong cuộc.

"Công an cũng giúp đỡ nhiệt tình, từ bữa đó đến nay họ cũng mất ăn mất ngủ, thì cũng như gia đình thôi, chứ người ta cũng chẳng phải sung sướng gì cả," bà Hiền nói qua điện thoại hôm 20/2.

"Và công an thưởng thế thì thưởng 1 triệu, và mấy đồng bạc còm cõi nó chẳng là gì cả. Thế nhưng mà theo cô, thưởng cho anh em để người ta có tinh thần phấn đấu, để người ta vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm, điều tra. Vậy mà cộng đồng mạng lại lên chửi rủa như thế."

Về việc công an khai quật thi thể con gái bà, bà Hiền nói gia đình tìm hiểu xem có buộc phải tiến hành khai quật hay không rồi mới đồng ý.

"Không khai quật lên thì không tìm được hung thủ thì phải chấp nhận thôi."

Bà Hiền cũng cho biết nhiều ngày qua gia đình đã đau buồn về sự ra đi của con gái, nhưng thêm mệt mỏi vì những thông tin trái chiều trên dư luận mạng xã hội.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tối 30 Tết, Cao Mỹ Duyên đi giao gà cho khách nhưng rồi không bao giờ quay trở lại (Hình minh họa)

"Trước thì nói xấu gia đình và giờ thì nói xấu công an... Cộng đồng mạng ác lắm, bảo cô khoe của, họ bảo cô giết em, bảo mẹ thuê người giết con, rồi bảo cô nó đòi tiền chuộc mà cô không trả nên nó giết con."

Bà Hiền nói rằng bà tin 90% người trên Facebook là "người tốt", và có 10% là "dạng đục nước béo cò".

"Lúc gia đình người ta đau khổ như thế, công an đang trong quá trình điều, chưa kết luận gì thì ở ngoài đã nói loạn tung bay lên rồi," bà nói thêm.

Dư luận, nhà quan sát nói gì?

Hôm 21/2, BBC News Tiếng Việt tại Bangkok đã mở thảo luận chủ đề này qua mạng cùng nhà nghiên cứu xã hội học Khuất Thu Hồng và bác sĩ Phan Đình Hiệp.

Về vụ việc, tiến sĩ Khuất Thu Hồng nói "đau xót, căm phẫn, bức xúc và xấu hổ về cái chết của cô gái ở Điện Biên".

"Những vụ bạo lực và xâm hại tình dục ở VN không phải là hiếm."

"Công an đã lấy việc khen thưởng cho đội phá án đặt lên bàn cân đối với sự đau xót của nạn nhân trong vụ án của cô gái ở Điện Biên, và việc khen thưởng như vậy là không thỏa đáng," bác sĩ Phan Đình Hiệp nói với Bàn tròn BBC do nhà báo Thùy Linh dẫn chương trình.

Ông Phan Đình Hiệp nói trong một vụ tương tự xảy ra gần đây ở Úc, người dân Úc đã rất tự giác, tự phát có các hành động chia sẻ, thương cảm và tôn trọng với gia đình nạn nhân bị hiếp, bị giết

Ông Phan Đình Hiệp nói phía công an nói rằng đây là một vụ án tinh vi, công tác điều tra khó khăn, nhưng những bằng chứng cho thấy những kẻ phạm tội chỉ là những kẻ 'non tay', trong lúc việc điều tra của công an tỏ ra chưa đủ nhanh, chưa đủ hiệu quả.

"Khen thưởng thường chỉ dành cho việc cứu được người, và cái án chưa được kết nên chưa biết vụ án như thế nào. Nên việc khen thưởng nếu có 'đúng quy trình' vẫn không hợp lý trong vụ này," ông Hiệp nói thêm.

Phía công an Điện Biên nói gì?

Trước phản ứng của dư luận, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên ông Tràng A Tủa lý giải như sau với VTC News:

"Đây là vụ án cực kỳ phức tạp, hung thủ có thủ đoạn che giấu hành vi rất kĩ, mọi tang chứng, vật chứng đều bị phi tang mỗi thứ một nơi."

Ông Tủa cho biết hung thủ dùng sim rác và gọi xong là phi tang hết nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Ông cũng cho rằng chị Duyên bị giam giữ trên xe mà không phải ở trong nhà nên việc tìm kiếm không đơn giản.

Nghi phạm Vương Văn Hùng không có hộ khẩu thường trú tại địa phương và thường hay lang thang nên cơ quan chức năng phải khoanh vùng hàng trăm kẻ tình nghi để sàng lọc, tìm ra hung thủ.

Còn về việc khen thưởng, ông Tủa nói: "Dù dư luận nói thế nào, thì trách nhiệm của công an là luôn làm hết mình để không bỏ lọt hung thủ".

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Một góc thành phố Điện Biên Phủ

Thông tin mới nhất về vụ việc

Đến thời điểm này, công an đã khởi tố, bắt tạm giam năm đối tượng nghi đã hãm hiếp, sát hại sinh viên 22 tuổi Cao Mỹ Duyên.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 4/2, tức 30 Tết, cô Duyên đi xe máy giao 13 con gà cho một người khách, nhưng sau đó mất tích. Gia đình sau khi không liên lạc được, đã báo công an và cử người đi tìm.

Sáng ngày 6/2, người dân phát hiện ra chiếc xe máy của Cao Mỹ Duyên và đến sáng 7/2, thì người dân tìm ra thi thể của nạn nhân ở một ngôi nhà hoang.

Đến sáng 10/2, công an bắt tạm giam và khởi tố Vương Văn Hùng. Sau đó đến ngày 12/2, 15/2 lần lượt bắt thêm 4 đối tượng Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả.