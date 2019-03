Bản quyền hình ảnh Family handout Image caption Izzy Squire (trái) và Beth Anderson tử nạn năm 2016

Ba du khách người Anh tử nạn khi khám phá khu vực thác Datanla, TP Đà Lạt, đã không nhận được cảnh báo đầy đủ, theo một kết luận tại Anh.

Hai chị em Izzy Squire, 19 tuổi, và Beth Anderson, 24, thiệt mạng cùng người bạn Christian Sloan, 24, hồi tháng 2/2016.

Họ đã cắm đầu lao khi trượt thác, xuống một vũng suối và lẽ ra sau đó sẽ đi ra.

Nhưng chuyên viên khám nghiệm tử thi tại Anh vừa kết luận rằng người hướng dẫn du lịch địa phương đã không giải thích đầy đủ cho ba du khách.

Các gia đình người Anh tuyên bố cái chết của người thân họ "đã hoàn toàn có thể ngăn chặn được".

Chuyên viên khám nghiệm tử thi tại Anh Chris Dorries nghe lời khai rằng ba người bạn đã mặc áo phao, mũ bảo hiểm vào thời điểm họ trượt xuống thác nước để rơi vào một vũng suối sâu khoảng 1,8 mét.

Nhưng thay vì trèo ra, ba người này lại tiếp tục đi tiếp xuống khu vực dòng sông, và thiệt mạng khi rơi xuống thác.

Bản quyền hình ảnh Family handout Image caption Christian Sloan

Cuộc khám nghiệm cũng được nghe người hướng dẫn Đặng Văn Sỹ nói rằng anh đã cảnh báo ba du khách về cách thức đi ra khỏi vũng suối an toàn.

Nhưng nhiều nhân chứng, được tìm thấy qua một kêu gọi đăng trên Facebook của gia đình ông Sloan, bác bỏ điều này.

Hôm thứ Ba, chuyên viên Dorries nói không chấp nhận lời khai của ông Sỹ, và kết luận hoặc ông Sỹ đã không hề đưa ra cảnh báo, hoặc đã không bảo đảm là lời cảnh báo của ông được du khách hiểu đúng.

Phát biểu sau kết luận này, người cha của bà Squire và Anderson, David Squire, nói ông không biết cuộc điều tra hình sự ở Việt Nam đang diễn ra tới đâu.

Ông Squire tuyên bố: "Các sự kiện và hoàn cảnh dẫn tới cái chết của họ đã hoàn toàn có thể ngăn ngừa được."

Chuyên viên khám nghiệm Dorries nói: "Họ đã không được cảnh báo đầy đủ về rủi ro ở cuối đoạn trượt xuống, và đặc biệt là có rủi ro chết người vì còn một thác nước khác cách đó chỉ 14 mét có thể cuốn họ đi."

Ông Dorries nói rằng, trái ngược tin tức lúc mới xảy ra vụ việc, ba du khách Anh đã không chủ quan làm gì để đe dọa an toàn chính bản thân họ.

