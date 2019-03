Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Phật tử Việt Nam (Hình minh họa)

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói trong học thuyết Phật giáo không có chuyện thỉnh, giải oan gia trái chủ như Chùa Ba Vàng và lời lý giải của phật tử Phạm Thị Yến cũng không đúng với giáo lý nhà Phật, trái đạo đức xã hội.

Trước đó, báo Lao động công bố một phóng sự "Gọi vong" chùa Ba Vàng - bí ẩn nguồn thu trăm tỉ về thực trạng hàng ngàn người đến cầu thỉnh, giải vong ở ngôi chùa ở Uông Bí, Quảng Ninh.

Và một phật tử của Chùa Ba Vàng, Phạm Thị Yến đã có những bình luận gây tranh cãi, nói rằng Cao Mỹ Duyên, cô gái giao gà bị hãm hiếp, sát hại là do "ác nghiệp từ tiền kiếp".

Chiều 21/3, Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã trích dẫn lời của Thượng tọa Thích Đức Thiện, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam rằng:

"Chỉ có con người mới làm chủ việc chuyển hóa nghiệp, tu là chuyển nghiệp và giải nghiệp, không hề có chuyện thỉnh, nhờ ai đó giải nghiệp. Giải nghiệp chỉ có thể nhờ vào tu thân, tích đức."

Thượng tọa Thích Đức Thiện nói theo học thuyết của Phật giáo về duyên, nghiệp và chuyển nghiệp thì "không hề có chuyện thỉnh, giải oan gia trái chủ như chùa Ba Vàng thực hiện".

Cúng tiền, làm việc không công cho chùa để giải vong

Trong phóng sự, có đoạn ghi âm cho thấy một người phụ nữ cầu xin có con được bảo rằng đó là do "nghiệp của cô từ kiếp trước làm phù thủy… Vong linh nó bảo nó không lấy tiền mà nó lấy mạng của cô đấy", nhưng sau đó được bảo cúng "5 triệu và làm công quả 24 ngày" để giải vong.

Quy trình "thỉnh vong" bắt đầu bằng việc các sư thầy trong chùa "thỉnh vong linh" để "vong linh kể tội người đến thỉnh", rồi vong sẽ cho biết "cần bao nhiêu phúc" thì người thỉnh ứng lại bằng tiền.

Vong có thể "nhận tiền" bằng hình thức gửi tiền mặt vào hòm công đức hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhà chùa, thậm chí có thể trả góp, trả dần vào ngày rằm hàng tháng.

Những người không có tiền thì có thể "làm công quả" - một hình thức lao động không công tại nhà chùa.

"Làm công quả thì có tiêu nghiệp không?" một người hỏi, thì được đáp lại: "Nghiệp vẫn sẽ tiêu, chỉ là tiêu chậm thôi", theo một đoạn đối thoại trong phóng sự.

Cũng theo phóng sự này của báo Lao Động, trung bình mỗi tháng có khoảng 5000-7000 người đến Chùa Ba Vàng để thỉnh vong, và mỗi người bị vong "đòi" từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Cao Mỹ Duyên bị hãm hại do 'nghiệp kiếp trước'?

Trước đó, chùa Ba Vàng đã bị dư luận chú ý sau khi một phật tử, Phạm Thị Yến - người có hơn 100.000 người theo dõi trang Facebook, đã có những bình luận gây tranh cãi.

"Năm người kia do làm việc ác cho nên sẽ bị quả báo đúng không?" bà Yến hỏi khán phòng kín với hàng chục nữ tín đồ gật đầu, nói "Có ạ".

"Thế thì [Cao Mỹ Duyên] bị quả báo có phải do chính việc ác của bạn ấy trong quá khứ không?" - nhóm tín đồ hầu hết là phụ nữ trung niên, nói một cách rụt rè hơn - "Có ạ".

Bà Yến nói tiếp rằng nguyên nhân chính nữ sinh giao gà bị hãm hại ở Điện Biên là vì "ác nghiệp trong tiền kiếp".

"Duyên trong hiện tại, bạn ấy lại sát sinh. Hai cái này cộng lại vào nhau khiến bạn ấy bị như vậy, nhé?"

"Bạn ấy bị người khác xâm hại về thân thể, hãm hiếp, chết giết....Thì bạn ấy trong tiền kiếp phải có hai loại tội. Tội thứ nhất là sát mạng chúng sinh dã man. Tội thứ hai là về mặt thân thể trinh tiết của người khác, bạn ấy đã xâm phạm cho nên bạn ấy bị quả báo như vậy," bà Yến, người có pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán nói.

Về tuyên bố của bà Yến, Thượng tọa Thích Đức Thiện nói: "Tôi chưa tham dự trực tiếp tại chùa Ba Vàng, nhưng qua theo dõi clip thấy nhiều điều chưa phù hợp với giáo lý nhà Phật".

Giáo hội sẽ xử lý nghiêm

Được biết, sáng 21/3, Giáo hội đã có văn bản chỉ đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngay cuộc gặp gỡ với trụ trì chùa Ba Vàng là Đại đức Thích Trúc Thái Minh để làm rõ vụ việc.

"Giáo hội có chỉ đạo xem xét nếu như sự việc xảy ra như phản ánh thì có hình thức kỉ luật nghiêm khắc. Giáo hội tiếp thu không có nương nhẹ nào với các cơ sở thờ tự của GHPGVN".

Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cũng chỉ ra rằng chùa Ba Vàng, từ một ngôi chùa nhỏ ở lưng núi Thành Đẳng, giờ đã thành "Ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương".

Cũng theo báo này, từ 2007, khi Đại đức Thích Trúc Thái Minh về làm trụ trì chùa Ba Vàng, chùa đã có kế hoạch tái xây dựng thành một khuôn viên quy mô.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Lễ tưởng niệm 55 năm Bồ Tát Thích Quảng đức vị pháp thiêu thân hồi tháng 6/2018

Chùa Ba Vàng nói gì?

Ngay chiều tối ngày hôm qua, sau khi giới truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin về chùa, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã có buổi "pháp thoại" phát sóng trực tiếp trên trang web lẫn mạng xã hội như Youtube, Facebook.

Ông cho rằng vì "chùa lớn, có tiếng trong tỉnh Quảng Ninh, cả nước và cả trên thế giới nên có những người ganh ghét, đố kỵ."

Về việc cầu thỉnh vong linh, sư thầy Thích Bảo Tiến, phụ trách pháp thỉnh oan gia trái chủ nói "Tất cả khổ đều do duyên, phật tử không nên than trời, trách đất mà phải đổ cho kiếp trước, cái nghiệp của mình nhưng do mình vô minh nên không biết."

Sư thầy Thích Bảo Tiến nói tiếp rằng quy trình thực hiện pháp thỉnh "oan gia trái chủ" phải qua tu tập, nghe các bài giảng, xem video để xây dựng lòng tin vào phật pháp và sẽ được giải đáp tất cả các thắc mắc, nghi ngờ.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng nói trong buổi phát sóng."Nhà chùa không có hù dọa hay ép buộc phải cúng hay làm công quả cho nhà chùa,"

Trụ trì chùa Ba Vàng, Thích Trúc Thái Minh nói rằng bản thân không hề tham tiền, không phải đi tu để thành nghề mà lợi ích cho chúng sinh.