Bản quyền hình ảnh MANAN VATSYAYANA Image caption Hà Nội một ngày trong không khí mờ đục của ô nhiễm

Một đánh giá quốc tế năm 2018 cho hay Hà Nội và Jakarta 'về đầu' trong số các đô thị Đông Nam Á về ô nhiễm không khí.

Ô nhiễm không khí nay cũng được 'quy đổi' ra thiệt hại cho nền kinh tế.

Điều đáng ngại là nạn ô nhiễm không khí tại Nam Á và Đông Nam Á đang tăng lên, sau một thời gian vùng Đông Bắc Á, chủ yếu là các đô thị Trung Quốc bị cho là "ô nhiễm cao".

Chẳng hạn ở Nam Á, có 18 thành phố của ba nước Pakistan, Ấn Độ và Bangladesh vào bảng "20 đô thị ô nhiễm nhất thế giới", theo IQAir AirVisual 2018 - World Air Quality Report và và Greenpeace.

Còn tại Đông Nam Á, Jakarta và Hà Nội đứng đầu và được coi là "hai đô thị ô nhiễm nhất khu vực".

Jakarta, thủ đô Indonesia, có thể sắp vượt qua Bắc Kinh để giành vị trí "thủ đô ô nhiễm nhất".

Các biện pháp Trung Quốc đề ra chống ô nhiễm không khí có vẻ khiến chất lượng không khí tại Bắc Kinh cải thiện nhiều.

Tuy thế, Bắc Kinh vẫn đứng thứ 122 trên thế giới trong bản thành phố ô nhiễm 2018.

Bản quyền hình ảnh IQAir AirVisual 2018 - World Air Quality Report Image caption Trích báo cáo của IQAir AirVisual 2018 - World Air Quality Report và Greenpeace

Dù Jakarta và Hà Nội đều bị coi là ô nhiễm nặng 'bậc nhất Đông Nam Á', trên bình diện quốc gia, nếu tính về ô nhiễm bụi mịn (PM 2.5), Indonesia, ở vị trí 11, bị nặng hơn Việt Nam (17).

Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia bị ô nhiễm PM2.5.

Hà Nội đứng thứ 12 thế giới trong bản xếp hạng các thủ đô ô nhiễm PM2.5 nhất thế giới.

Ô nhiễm không khí này cũng được coi là yếu tố gây thiệt hại kinh tế.

Bản quyền hình ảnh VCG Image caption Trời xanh trở lại Bắc Kinh trong một ngày giữa năm 2017

Giám đốc điều hành của Greenpeace khu vực Đông Nam Á, Yeb Sano, được trích lời trong báo cáo nói:

"Ô nhiễm không khí rút ngắn sự sống, ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta, và chúng ta có thể làm thay đổi nó. Ngoài mất mát về sinh mạng, ước tính quốc tế về thiệt hại kinh tế toàn cầu vì ô nhiễm không khí là khoảng 225 tỷ USD, tính bằng giờ lao động và hàng nghìn tỷ USD chi phí y tế..."

Quan chức này nói việc công bố báo cáo 2018 vào thời điểm này là nhằm để mọi người "có ý thức về không khí chúng ta đang thở" và nghĩ cách "bảo vệ những gì quan trọng".

Lo ngại trong dư luận Việt Nam

Thực trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, nhất là Hà Nội, thời gian qua đã gây sự chú ý và lo ngại của công chúng.

Nhưng có các ý kiến nói việc bảo vệ trẻ em trong môi trường ô nhiễm không khí tại Việt Nam chưa được làm tốt bằng Thái Lan.

Bản quyền hình ảnh Linh Pham Image caption Cảnh ùn tắc giao thông Hà Nội

Cây bút Nguyễn Hà Hùng ở Hà Nội gần đây viết trên diễn đàn BBC sau khi có tin hàng trăm trường học Thái Lan cho học sinh tạm nghỉ vì ô nhiễm không khí.

"Mặc cho con trẻ sống trong môi trường như vậy, chẳng khác gì thả cá chép xuống ao nhiễm độc, chúng sẽ đau ốm và/hoặc sẽ chết sớm.

Cùng khoảng thời gian này, người Thái cũng đối mặt với ô nhiễm môi trường, dù mức độ thấp hơn, nhưng họ phản ứng tích cực hơn chúng ta.

Đáng buồn, những người Việt được cho là đã trưởng thành, chẳng làm gì đáng kể để bảo vệ trẻ em. Họ để mặc tình trạng thiếu thông tin, không đòi hỏi, nhà nước thiếu hành động tương xứng. Hãy so sánh cách đối mặt, cách giải quyết vấn đề của người Thái Lan và người Việt Nam."

Hiện chính quyền Hà Nội cũng đã đề xuất thí điểm cấm xe máy, phương tiện giao thông cá nhân đông người dùng, ở một số phố và trong một số giờ, nhằm giảm ùn tắc và bớt ô nhiễm.

Tuy nhiên, có vẻ như Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng cần các biện pháp tổng thể hơn như tại Trung Quốc nhằm giảm ô nhiễm không khí vùng Đông Bắc nước họ.

Có đánh giá cho rằng ít nhiều, Trung Quốc đã đặt được ra mục tiêu 1) kiểm soát ô nhiễm do xe cơ giới, (2) kiểm soát ô nhiễm do nguyên liệu hoá thạch như than đá, (3) kiểm soát các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, (4) kiểm soát ô nhiễm khói bụi, (5) phục hồi các hệ sinh thái bị ô nhiễm, và (6) ứng dụng các công nghệ mới vào bảo vệ môi trường.

