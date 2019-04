Một phụ nữ Việt Nam bị bắt giữ vì tình nghi đưa người lậu vào các động mại dâm hoặc làm vợ cho người Trung Quốc.

Bản quyền hình ảnh STR Image caption Vụ vây bắt các nhà thổ trá hình tại Đông Quản, Quảng Đông năm 2014 làm lộ ra quy mô của nghề bán dâm tại TQ

Truyền thông VN hôm 23/04 đưa tin công an tỉnh Thanh Hóa cho biết một phụ nữ tên Sen bị bắt giữ về "hành vi mua bán người qua Trung Quốc".

Tin cho hay nghi phạm 31 tuổi tại huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa có chồng là người Trung Quốc và "thường xuyên về Việt Nam và cấu kết với nhiều người ở Sơn La, Thanh Hóa để tìm người buôn bán qua Trung Quốc".

Các việc mới nhất được mô tả là nghi phạm đã tìm gặp và dụ dỗ hai phụ nữ 20 và 26 tuổi, đều sinh sống tại Thanh Hóa.

Được biết nghi phạm này sơ bộ khai với Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này rằng đã "thường về vùng sâu, vùng xa tiếp cận các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn để dụ dỗ đưa sang Trung Quốc lao động, nhưng thực chất bán làm vợ hoặc vào các động mại dâm với giá 6-7 vạn Nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng/người).

"Cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo nhằm kêu gọi những người từng là nạn nhân, thân nhân có người từng bị Sen lừa bán qua Trung Quốc đến Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa trình báo để được làm rõ vụ việc," theo báo Pháp luật..

Bản quyền hình ảnh Plan International Image caption Nhiều vụ buôn người xảy ra tại biên giới Việt Trung

Đầu tháng Tư năm nay công an tại Kỳ Sơn Nghệ An cho hay đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai nghi phạm về hành vi "mua bán trẻ em".

Trước đó một phụ nữ được mô tả là trốn khỏi nhà chồng ở Trung Quốc, chị L.T.L. đã quay trở về Việt Nam làm đơn tố cáo nhóm buôn người ở cùng bản đã bán mình 10 năm trước đó.

Nạn nhân được bán sang Trung Quốc là bé gái 9 tuổi bị bán cho một gia đình ở Trung Quốc.

Người phụ nữ, nay đã 19 tuổi, đã bỏ trốn về Việt Nam vào đầu năm nay.

Thống kê từ nhà chức trách Việt Nam nói chỉ riêng trong khoảng từ tháng Một tới tháng Ba năm 2017 đã có 300 vụ buôn người, đa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, và đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân nhận được gần 8000 cuộc gọi liên quan tới các vụ tố cáo hoặc nghi ngờ bán người trong ba năm từ 2016 tới 2018.

Cuối năm ngoái xảy ra vụ 152 du khách Việt mất tích tại Đài Loan trong vụ được mô tả là giới trung gian lấy từ 1.000 đến 3.000 đôla Mỹ mỗi người, hứa hẹn tìm việc cho họ làm ở Đài Loan.

Bản quyền hình ảnh Plan International Image caption Phụ nữ và trẻ em các vùng xa ở VN có thể là mục tiêu của đường dây tội phạm chuyên buôn người sang TQ

Nhà chức trách Đài Loan sau đó đã phát hiện được gần 90 người , đa số làm việc ở các nông trại, hay công việc phi pháp hoặc ở chung với gia đình đã có giấy tờ ở Đài Loan.

