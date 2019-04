Bản quyền hình ảnh Nguyen Phuong Tra My Image caption Diễn viên Nguyễn Phương Trà My và poster phim 'Người Vợ Ba'

Diễn viên Nguyễn Phương Trà My kể lại trải nghiệm đảm nhận vai chính trong phim 'Người Vợ Ba' khi mới 13 tuổi.

Phim 'Người Vợ Ba' của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair), lấy cảm hứng từ chính gia đình chị trong bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỷ 19.

Phim 'Người Vợ Ba' đã giành một số giải thưởng quốc tế: Phim châu Á xuất sắc nhất LHP Toronto (Canada), giải Phim xuất sắc hạng mục phim quốc tế LHP Kolkata International (Ấn Độ) lần thứ 24, giải TVE-Another Look tại LHP San Sebastian (Tây Ban Nha), giải 'Đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất' LHP quốc tế Cairo lần 40...

'Người Vợ Ba' kể về Mây, 14 tuổi, được gả cho một địa chủ lớn tuổi, và những sóng gió trong đời sống một gia đình địa chủ giàu có và quyền thế.

Sau khi nhận kha khá các giải thưởng tại Liên hoan phim Quốc tế, phim 'Người Vợ Ba' sắp ra rạp tại Việt Nam và Mỹ vào giữa tháng Năm.

Bên cạnh các cảnh quay và nội dung được đánh giá là đẹp và thơ, điều đặc biệt là diễn viên chính Nguyễn Phương Trà My đảm nhận vai người vợ ba khi mới 13 tuổi.

Trà My đã vượt qua hơn 900 ứng viên hai miền Nam Bắc để được lựa chọn đóng vai này.

Những cảnh quay nhạy cảm

"Mẹ từng từ chối không cho đóng phim này vì có nhiều cảnh nhạy cảm mà tôi chưa từng trải qua," Trà My, người thủ vai Mây, năm nay 15 tuổi, nói với BBC hôm 25/4.

Trong thời gian đầu quay phim, tôi đầu tư tâm lý nhân vật rất nhiều Trà My

"Tôi đến casting phim 'Người Vợ Ba' cho một vai khác, và được chọn cho vai đó. Nhưng đạo diễn Ash Mayfair thấy tôi phù hợp với vai Mây - người vợ ba - nên cho tôi thử vai này. Lúc đó tôi chưa biết vai Mây sẽ có những cảnh nhạy cảm," Trà My thuật lại.

Nếu nhận vai Mây, Trà My sẽ phải đóng những cảnh 'khó' và nhạy cảm như cảnh sinh nở, và đêm tân hôn, trong khi đó tuổi đời Trà My còn quá trẻ, lúc ấy chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất và cũng chưa từng có bạn trai.

Bản quyền hình ảnh Nguyen Phuong Tra My Image caption Một cảnh hậu trường của đoàn phim 'Người Vợ Ba'

"Tôi chỉ biết là tôi thích nhân vật này. Tôi nói với mẹ nếu được nhận vai Mây thì tôi sẽ đóng, ngoài ra tôi không đóng vai nào khác. Mẹ tôi lúc đó rất lo lắng vì sợ tôi không làm được."

Trên thực tế, chị Võ Thị Mỹ Na, mẹ Trà My, ban đầu từ chối quyết liệt khi đọc đến trang hai của kịch bản.

"Tối hôm bên casting gởi kịch bản cho tôi và thông báo bé My được chọn vào vai Mây, cả hai mẹ con vui lắm. Nhưng khi đọc đến trang thứ hai thì tôi dừng lại, và quyết định không cho Trà My đóng phim này nữa vì thấy mở đầu phim là cảnh đêm tân hôn," chị Mỹ Na nói với BBC.

Bản quyền hình ảnh Nguyen Phuong Tra My Image caption Nữ diễn viên Nguyễn Phương Trà My

"Lúc đó Trà My mới 13 tuổi nên tôi nghĩ con mình không thể đóng vai này. Sau khi Trà My đọc kịch bản thì bé cũng đồng ý không đóng nữa."

Dù nghĩ vậy, trên thực tế Trà My vẫn tiếp tục nghiên cứu kịch bản và bị cuốn và nội dung của bộ phim.

"Bên cạnh đó, đoàn làm phim cũng cố gắng thuyết phục mẹ con tôi. Họ nói đây là phim nghệ thuật, không có các cảnh quay dung tục. Và phải rất khó khăn mới tìm được nhân vật vừa ý đạo diễn."

"Sau khi gặp, cô đạo diễn đưa ra những giải thích hợp lý cũng như cách làm việc của ê kíp để đảm bảo an toàn cho Trà My, và cho hai mẹ con ba ngày để suy nghĩ và trả lời. Sau đó Trà My cương quyết nói với tôi là bé sẽ làm được. Nhận thấy quyết tâm của con, tôi đã nhận lời."

"Cũng chỉ có cảnh quay của ca sỹ Maya là táo bạo. Các cảnh của Trà My đều là diễn xuất gương mặt, không lộ thân thể. Đó là những cảnh quay rất nghệ thuật," chị Mỹ Na chia sẻ.

Thách thức khi tìm vai nữ chính

Trà My cho hay với những cảnh quay khó, em nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

"Tôi cũng hỏi những người có kinh nghiệm trong đoàn làm phim và hỏi mẹ. Mọi người đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều."

Bản quyền hình ảnh Nguyen Phuong Tra My Image caption Nguyễn Phương Trà My tại một Liên hoan phim quốc tế

Ví dụ với cảnh quay sinh nở, Trà My đã tham khảo ý kiến và trải nghiệm của mẹ. Em nói khi diễn xuất, em cố quên đi bản thân mình mà chỉ tập trung các biểu cảm trên gương mặt.

"Trong thời gian đầu quay phim, tôi đầu tư tâm lý nhân vật rất nhiều. Thậm chí tôi không muốn nói chuyện với ai để giữ tâm lý nhân vật. Nhưng sau khi quay xong thì mọi thứ trở lại bình thường. Tôi không thấy có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình so với trước đây."

BBC không liên lạc được với đạo diễn Ash Mayfair. Nhưng theo tiết lộ của chị Ash Mayfair với báo giới trong một số liên hoan phim quốc tế, tìm người đóng vai nữ chính cho phim 'Người Vợ Ba' là một thách thức.

Sau khi chọn được Trà My từ hơn 900 ứng viên, nữ đạo diễn đã phải bàn rất lâu với gia đình cô bé. Nhưng chính Trà My là người đã 'thuyết phục' được chị.

Bản quyền hình ảnh Nguyen Phuong Tra My Image caption Nguyễn Phương Trà My và mẹ Võ Thị Mỹ Na

Ash Mayfair thuật lại rằng Trà My đã 'đấu tranh' để thuyết phục gia đình rằng em có thể đảm đương được phim này. Chính sự quyết tâm mạnh mẽ từ một cô bé 13 tuổi khiến Ash Mayfair thêm tin tưởng rằng Trà My xứng đáng để được giao vai diễn.

Cũng theo nữ đạo diễn, khi lên hình, không ai diễn đạt vai người vợ ba như Trà My.

Theo lời Ash Mayfair, chị đã bật khóc khi chọn được Trà My cho vai người vợ ba sau thời gian khá dài 'vật lộn' tuyển diễn viên.

"Bởi vì bộ phim này rất quan trọng đối với tôi. Đó là câu chuyện đời thật của bà cố tôi," nữ đạo diễn nói.

Theo nữ đạo diễn, đã có sự chuẩn bị tâm lý không chỉ cho Trà My mà cho cả đoàn làm phim. Yêu cầu là mọi mọi người đều hết sức trung thực và thẳng thắn với nhau trong quá trình tập diễn và quay. Nếu có cảnh nào gia đình hoặc Trà My nói không thì đều phải dừng lại.

Mơ ước được bên người thân

Khi BBC liên lạc với Trà My và mẹ để thực hiện cuộc phỏng vấn, My đang trong thời gian thi lên lớp 10.

Ngoài đi học và đóng phim, Trà My thích đọc sách, nghe nhạc, xem phim và du lịch cùng em trai và mẹ.

"Tôi chỉ mong có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu, mà không cần phải có nhiều tiền cho bản thân," Trà My nói với BBC.

Bản quyền hình ảnh Nguyen Phuong Tra My Image caption Nguyễn Phương Trà My trong một buổi công chiếu phim 'Người Vợ Ba' tại một Liên hoan phim

"Nếu có nhiều tiền, thì tôi mơ ước sau này sẽ được cùng mẹ đi làm từ thiện ở những vùng quê. Tôi mong được có tiền để xây trường học và nhà thờ ở các vùng xa."

Trà My cũng chia sẻ vẫn mong muốn được tiếp tục theo con đường phim ảnh, và mong được tham gia trong các phim điện ảnh giá trị.

Trà My đã cùng mẹ dự các Liên hoan phim quốc tế tại Canada, Hàn Quốc, Đài loan và Singapore - nơi phim Người vợ ba tham gia tranh giải.

Kỷ niệm thời gian bé My đóng phim thì nhiều, nhưng cái mà đến giờ tôi vẫn thấy rất phục, đó là sự dũng cảm và chịu đựng của bé Bà Mỹ Na

Kể về con gái và trải nghiệm đóng phim Người vợ ba, chị Mỹ Na không dấu niềm tự hào xen lẫn âu lo.

"Kỷ niệm thời gian bé My đóng phim thì nhiều, nhưng cái mà đến giờ tôi vẫn thấy rất phục, đó là sự dũng cảm và chịu đựng của bé. Tôi nghĩ với những gì Trà My làm được thì cô bé xứng đáng được mọi người trân trọng."

"Tôi đau đáu khi đọc trên mạng thấy tình trạng ấu dâm gần đây rất nhiều. Nói chung mình không thể biết trước hết mọi việc, cũng không thể suốt ngày đi theo để bao bọc, bảo vệ con. Nên cách tốt nhất là cho bé học được thật nhiều cách để bảo vệ chính mình. Và tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để Trà My tâm sự và chia sẻ hết những gì bé gặp trong cuộc sống."

"Mới đây có người hỏi nổi tiếng sớm con có sợ bị sa ngã không? Bé Trà My mới trả lời: "Dạ con theo đạo Thiên Chúa, lúc nào con cũng tin là luôn có Chúa và Mẹ bên cạnh con, bảo vệ con nên con không bao giờ sợ sa ngã," chị Mỹ Na kể lại.

Cùng tác giả:

Họa sĩ Pháp gốc Việt: 'Chọn đứng về phía tự do'

Phạm Thu Hằng: Làm phim về vẻ đẹp của người yếu thế

'Mùa Cát Vọng': Bốn người đàn ông lần đầu xem lại đời mình

Síu Phạm và phim 'Con đường trên núi'

Việt Nam thắng hai giải lớn tại LHP Singapore