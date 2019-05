Bản quyền hình ảnh Richard Baker/In Pictures via Getty Images Image caption Hình mang tính minh họa

Một nhà quan sát chính trị Việt Nam bình luận với BBC rằng việc mạng 5G ở Việt Nam nếu có không dùng Huawei thì "không phải là để chiều lòng Mỹ".

Trong khi đó một khi ý kiến khác nói Huawei "vẫn đang vận động ở mảng 5G và sẽ không từ bỏ thị trường Việt Nam dễ dàng".

Tin cho hay cuối tháng 4/2019, Viettel tuyên bố hoàn thành thử nghiệm một trạm phát sóng 5G tại Hà Nội với tốc độ 600 - 700Mbps, "ngang với tốc độ của mạng 5G của Verizon ở Mỹ".

Các báo ở Việt Nam ghi nhận hãng viễn thông này "tiến hành thử nghiệm mạng 5G trong tháng 5/2019" và "nếu thành công, Viettel có thể sớm bắt đầu cung cấp dịch vụ 5G trong thời gian tới, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực vận hành mạng 5G".

Vì sao VN hủy giao lưu quốc phòng với Mỹ?

Huawei có thể bị cấm ở khu chính phủ Anh

Huawei kiện chính phủ Mỹ về lệnh cấm thiết bị

Laptop của Huawei gây 'lo ngại về bảo mật'

Đại học hàng đầu Mỹ MIT cắt quan hệ với Huawei, ZTE

'Thông điệp tích cực'

Trả lời BBC từ Singapore hôm 9/5, nhà nghiên cứu, phân tích chính trị Lê Hồng Hiệp nói:

"Việt Nam đang nỗ lực phát triển quan hệ an ninh và quốc phòng với Hoa Kỳ. Việc quan tâm tới các cảnh báo của Hoa Kỳ về rủi ro bảo mật phát sinh từ công nghệ 5G của Huawei sẽ gửi một thông điệp tích cực tới Washington về sự gần gũi lợi ích an ninh giữa hai nước, qua đó củng cố niềm tin lẫn nhau."

"Hoa Kỳ đã nói rõ nước nào dùng công nghệ 5G của Huawei thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ an ninh-quốc phòng với Mỹ, đặc biệt là mảng chia sẻ thông tin tình báo. Vì vậy nếu Việt Nam không dùng Huawei cho mạng 5G thì sẽ được Mỹ nhìn nhận tích cực và tin tưởng hơn."

Lưu ý là Việt Nam không sử dụng công nghệ Trung Quốc nhưng cũng không sử dụng công nghệ Mỹ. Hai nhà cung cấp nước ngoài được nhắc tới là Samsung của Hàn Quốc và Nokia của Phần Lan. nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp

"Tuy nhiên đó là ý định và lý thuyết, thực tế hai bên có tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng nói chung và chia sẻ tin tức tình báo nói riêng hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa."

"Ngoài ra, cũng cần thấy việc Việt Nam nếu không dùng Huawei thì mục đích chính không phải là để chiều lòng Mỹ. Vì thực tế nếu Mỹ không đưa ra cảnh báo thì nhiều khả năng Việt Nam cũng sẽ không dùng Huawei, tiêu biểu như Viettel họ đã không dùng Huawei ngay từ mạng 4G."

"Lý do chính ở đây là do Việt Nam muốn tự chủ công nghệ, đồng thời đảm bảo an ninh trước Trung Quốc. Lý do thúc đẩy quan hệ an ninh với Mỹ chỉ là thứ yếu. Lưu ý là Việt Nam không sử dụng công nghệ Trung Quốc nhưng cũng không sử dụng công nghệ Mỹ. Hai nhà cung cấp nước ngoài được nhắc tới là Samsung của Hàn Quốc và Nokia của Phần Lan."

Bản quyền hình ảnh vietteltelecom.vn Image caption Viettel đã lắp đặt trạm 5G đầu tiên tại Việt Nam trên nóc nhà Trung tâm Viettel, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ông Hiệp bình luận thêm:

"Theo tôi, Huawei chắc chắn không muốn bị mất thị phần 5G tại Việt Nam nên họ vẫn tiếp tục xúc tiến tiếp thị, quảng bá. Tuy nhiên việc Việt Nam có dùng Huawei hay không sẽ không phụ thuộc nhiều vào những nỗ lực này của Huawei, mà chủ yếu phụ thuộc vào việc các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là Viettel, có thực sự tự phát triển được các công nghệ và thiết bị 5G như họ tuyên bố hay không."

"Ngoài ra, công nghệ và giá cả của các nhà cung cấp thay thế sẽ là một yếu tố quan trọng khác. Nếu Việt Nam không tự phát triển được công nghệ, đồng thời thiết bị và công nghệ của các nhà cung cấp phương Tây không tốt hoặc quá đắt, thì Việt Nam sẽ bị nao núng, cuối cùng có thể phải chọn Huawei cho một số thiết bị không thuộc phần lõi, hoặc chấp nhận bị chậm trễ trong việc triển khai mạng 5G."

Huawei quảng cáo trên báo Mỹ để cải thiện hình ảnh

Huawei phải tháo thiết bị khỏi hệ thống CCTV của Pakistan

Người sáng lập Huawei: 'Mỹ không thể bóp nát chúng tôi'

Phó chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images Image caption Viettel được ghi nhận tiến hành thử nghiệm mạng 5G trong tháng 5/2019

'Trải nghiệm đầu tiên'

Cùng ngày 9/5, một nhà quan sát từ Đức, đề nghị không nêu danh tính, nói với BBC:

"Tới thời điểm này, tôi chưa thấy hai bên Việt Nam, Hoa Kỳ có cơ chế chia sẻ thông tin tình báo nào liên quan đến việc thiết lập mạng 5G ở Việt Nam. Cho nên nếu ai đó nói yếu tố Hoa Kỳ có vai trò gì trong vụ này thì sẽ hơi quá."

"Tôi nghĩ quan trọng vấn là chuyện an ninh nội địa, khả năng của doanh nghiệp trong nước để phát triển 5G, sự sẵn có của lựa chọn thay thế (nhiều khả năng là Samsung và Nokia). Ngoài ra, sức ép từ phía Trung Quốc cũng là vấn đề lớn. Thêm đó, theo như tôi biết thì Huawei vẫn đang ráo riết vận động ở mảng 5G, và chắc chắn rằng họ sẽ không từ bỏ thị trường Việt Nam một cách dễ dàng đâu."

Theo website Vietteltelecom.vn, hãng Viettel đã lắp đặt trạm 5G đầu tiên tại Việt Nam trên nóc nhà Trung tâm Viettel, quận Hoàn Kiếm.

"Hai vị trí trạm 5G còn lại được triển khai tại trụ sở Viettel Net (19 Duy Tân) và trụ sở Tập đoàn Viettel (1 Trần Hữu Dực). Dự kiến, đầu tháng 5/2019, những trạm này sẽ chính thức phát sóng, đem đến những trải nghiệm đầu tiên cho khách hàng Việt Nam về dịch vụ 5G. Đây 3 trạm 5G đầu tiên được nhà mạng phát sóng thử nghiệm.

"Theo kế hoạch, trong tháng 6/2019, Viettel sẽ triển khai thêm 70 trạm 5G thử nghiệm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đánh giá chi tiết về vùng phủ, dung lượng, tốc độ tối đa để chuẩn bị cho công tác quy hoạch, thiết kế mạng 5G diện rộng," website nêu trên viết.

Trước đó, các báo ở Việt Nam cho hay, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, 5G là cơ hội để Việt Nam "thay đổi thứ hạng trên thế giới" và rằng Việt Nam "sẽ cho thử nghiệm 5G năm 2019 và thương mại năm 2020 và sẽ là một trong những nước đầu tiên triển khai 5G".