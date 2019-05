Bản quyền hình ảnh ANTV Image caption Hai bà Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương bị Tòa án Đồng Nai tuyên tổng cộng 11 năm vì 'tuyên truyền' trên mạng xã hội chống luật ba đặc khu và luật an ninh mạng

Một tòa án Việt Nam đã bỏ tù hai nhà hoạt động về tội xuất bản tuyên truyền chống nhà nước gây thiệt hại cho đất nước cộng sản, những bản án mới nhất dưới sự lãnh đạo cứng rắn không khoan dung bất đồng chính kiến, nhật báo Anh Daily Mail dẫn nguồn hãng tin AFP hôm thứ Bảy, 11/5/2019 cho hay.

Những người phụ nữ, Vũ Thị Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Sương, đã bị kết án hôm thứ Sáu, 10/5 với hình phạt tù giam lần lượt là 6 và 5 năm vì đăng video và bài viết trên Facebook chống lại các đặc khu kinh tế được đề nghị cho nước ngoài thuê dài hạn và chống lại một luật an ninh mạng được tăng cường, như truyền thông nhà nước của Việt Nam đưa tin.

Một tòa án ở tỉnh Đồng Nai, tại miền nam Việt Nam, thấy rằng cả hai người phụ nữ đều có tội "làm, tích trữ và truyền bá thông tin tuyên truyền, tài liệu và tài liệu chống lại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam," tờ Daily Mail tiếp tục dẫn nguồn từ hãng tin Pháp.

Cả hai người phụ nữ, những người làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ, là những trường hợp mới nhất phải đối mặt với hành xử cứng rắn của chính quyền vì phản đối công khai một luật an ninh mạng mới đi vào hiệu lực từ ngày 01 tháng Giêng 2019. Luật này có điều khoản quy định sẽ yêu cầu các công ty Internet phải bàn giao dữ liệu người sử dụng và xóa nội dung nếu được chính phủ yêu cầu.

Bản quyền hình ảnh BBC/AFP Image caption Chính quyền cho rằng có nhiều 'đối tượng hình sự, xã hội' tham gia các cuộc biểu tình

Các đặc khu kinh tế được đề xuất cũng rất nhạy cảm và gây ra các cuộc biểu tình hiếm hoi trên toàn quốc vào năm ngoái, trong đó các đồn cảnh sát và văn phòng chính phủ đã bị lục soát.

Truyền thông độc lập bị cấm ở Việt Nam, với các bài đăng, bình luận và phê bình trực tuyến được giám sát chặt chẽ và các blogger, nhà hoạt động và luật sư quyền thường xuyên bị bỏ tù.

'Đường lối cứng rắn'

Ban lãnh đạo mới có đường lối cứng rắn nắm lãnh đạo chính quyền ở Việt Nam kể từ năm 2016 đã tỏ ra hết sức gay gắt đối với các nhà bất đồng chính kiến, với gần 60 người bị bỏ tủ năm 2018 theo một thống kê của AFP.

Một nhà hoạt động người Việt cũng chỉ trích cả đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng đã bị kết án hai năm tù vào tháng 3/2019 vì "lạm dụng các quyền tự do dân chủ".

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Luật Đặc khu Việt Nam gây tranh cãi không nhắc đến cụ thể nhà đầu tư nước ngoài nào, theo giải thích của ban lãnh đạo đảng, nhà nước và chính quyền VN

Giới chỉ trích cho rằng đạo luật về mạng hà khắc sẽ được sử dụng để nhắm mục tiêu bất đồng chính kiến trực tuyến.

Dự thảo dự luật về các đặc khu kinh tế cũng đã gây ra một sự náo động rộng lớn trong nhân dân khắp Việt Nam khi nhiều người dân ở Việt Nam tin rằng chính quyền sẽ cấp các ưu đãi cho các công ty Trung Quốc thuê dài hạn các đặc khu và các địa điểm, các vùng đất đai nội địa hay duyên hải có tính nhạy cảm với an ninh quốc gia và an ninh kinh tế, an sinh xã hội.

Không đề cập đến Trung Quốc đã được đề xuất trong luật pháp, nhưng các quan chức của chính quyền và đảng cộng sản cầm quyền đã thông qua dự luật sau các cuộc biểu tình, phản đối diễn ra mạnh mẽ tại cả thủ đô Hà Nội và trung tâm thương mại của toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, hay Sài Gòn như tên gọi từ trước.

'Bỏ tù nhiều người'

Hàng chục người biểu tình đã bị bỏ tù kể từ khi tham gia, báo Anh Daily Mail dẫn nguồn từ hãng tin Pháp cho biết thêm.

Hôm thứ Năm, 09/5/2019, từ Hà Nội, một nhà nghiên cứu về cải cách tư pháp muốn giấu tên bình luận với BBC:

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cuộc biểu tình chống Luật Đặc khu diễn ra hôm 10/6/2018 ở Sài Gòn được cho là có sự tham gia của 'cả vạn' người dân xuống đường đến từ ở khắp nơi trong và ngoài thành phố

"Việc ra được luật tự do thông tin là vô cùng quan trọng. Theo tôi, lúc này cần thay đổi luật hình sự để không bắt bớ nhầm. Còn luật tự do thông tin và luật báo chí, thì có thể chưa cần sửa ngay lập tức so với ưu tiên kia, nhưng cần thực thi cho tốt. Trước mắt cần ra luật biểu tình để khỏi bàn chuyện bắt người vận động biểu tình, nói nôm na là như vậy.

"Và đặc biệt, tôi thấy Việt Nam cần bỏ điều trong luật hình sự "lợi dụng quyền dân chủ... để chống phá nhà nước", đây là tội danh họ đã gán cho ông blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và ngoài ra, cũng cần bỏ một số tội như "lật đổ chính quyền nhân dân" nữa. Việt Nam không phải là một số nước khác, cho nên luật cũng vẫn cần tính đến văn hóa.

"Tóm lại theo tôi, nên chú ý đến luật tự do thông tin, luật báo chí, luật hình sự, luật nhân quyền và nên chú ý chất lượng thực thi luật, chú ý đến các bất cập trong luật nữa," ý kiến chuyên gia này trao đổi thêm với BBC ngay sau Bàn tròn thứ Năm từ London nhân sự kiện Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh mãn án 5 năm và ra tù.

Mời quý vị bấm vào đường link này để theo dõi toàn văn cuộc trao đổi tại Bàn tròn thứ Năm từ London về Tự do báo chí và tự do ngôn luận của BBC.