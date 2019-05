Bản quyền hình ảnh Sỹ Nguyễn Image caption 5 nữ lao động Việt Nam bị sa thải khiến hàng chục lao động Việt Nam tham gia đình công tối 20/5

5 nữ lao động Việt Nam tại công ty sản xuất thực phẩm Mỹ Đề tại Đài Loan đã bị ép phải nghỉ việc sau khi tham gia một cuộc biểu tình hồi đầu tháng Năm.

Sự việc này khiến hàng chục người lao động Việt tại công ty đình công để phản đối.

Theo nguồn tin của BBC, chiều hôm 20/5, người quản lý công ty Thực phẩm Mỹ Đề đã mời 5 nữ lao động Việt Nam lên văn phòng.

"Ông chủ mời vào một phòng kín nói rằng là công ty bị cắt giảm đơn hàng, nên sẽ sa thải năm người về Việt Nam. Trong vòng hai tiếng phải về ký túc xá chuẩn bị đồ đạc tư trang đến chỗ môi giới ở," Tô Thị Phương, một trong năm phụ nữ trên kể lại với BBC.

Chị cho biết họ buộc phải ký vào một tờ giấy mang nội dung cho họ đổi chủ hoặc về Việt Nam.

Chị Phương cho rằng việc sa thải họ ngay lập tức là không thỏa đáng vì nhận thấy nhiều nhân viên vẫn phải làm tăng ca đến 16 tiếng đồng hồ.

Đáng chú ý trước đó, chị và bốn người lao động này đã bị ông chủ và bên môi giới 'chỉ điểm' rằng họ đã "cầm đầu cuộc biểu tình hôm 3/5".

Người lao động Việt Nam biểu tình tối 20/5

Trước đó vào 3/5, chị Phương cùng nhiều công nhân đã bãi công đòi quyền lợi vì lý do "lao động Việt Nam bị phạt quá nặng, thậm chí đến gần một tháng lương. Tiền tăng ca thì thấp, tính tăng ca như ngày thường. Ngày lễ hầu như không được tính và không được nghỉ."

Hôm đó, trước đại diện của Cục Lao động Đài Loan, công ty Mỹ Đệ đã hứa hẹn sẽ trả lại tiền cho mỗi lao động Việt bằng tiền mặt khoảng 20.000 Đài tệ/tháng vào 15/5.

Tuy nhiên đến 15/5, công ty ký chi phiếu trong khi đó nhiều lao động Việt phàn nàn rằng họ không biết tiếng, không có thời gian và không có tài khoản ngân hàng để lấy tiền.

Ngay tối hôm 20/5, sau khi năm người lao động Việt bị buộc nghỉ việc, hàng chục người lao động Việt Nam khác đang làm việc tại công ty này đã đồng loạt ngừng làm và tổ chức bãi công để tỏ thái độ ủng hộ năm người đồng hương và yêu cầu phía công ty thực hiện cam kết bồi thường tiền cho người lao động Việt Nam.

Phía công ty Mỹ Đề không đưa ra tuyên bố hay lời giải thích nào, thậm chí đe dọa "đuổi về nước" những người tham gia đình công tối đó, chị Phương cho biết.

Vì vậy sáng 21/5, khoảng 50 lao động Việt Nam đã tổ chức biểu tình, họp báo trước Cục Lao động Tân Bắc ở Bản Kiều.

Trong video clip quay trực tuyến trên Facebook, đại diện Cục Lao động Tân Bắc đã ra đối thoại ôn hòa với người biểu tình, cùng với một người phiên dịch.

"Đây là Cục Lao động Thành phố Tân Bắc. Đã nghe tin về vấn đề, đã liên hệ chủ và môi giới. Cục Lao động sẽ tiếp tục điều tra. Cục lao động sẽ không chấp nhận những hành vi sai phạm của chủ hay môi giới," người phiên dịch nói.

"Hiện nay, nếu cho các bạn thôi việc, chủ phải đến báo Cục Lao động, phải có công văn. Hiện chủ chưa có văn bản chính thức về việc cho các bạn nghỉ. Khi nào họ chính thức cho ai đó thôi việc thì Cục Lao động sẽ điều tra.

"Việc đơn hàng ít, chúng tôi sẽ điều tra năm nay và năm rồi, tỷ lệ xê dịch như nào, có đúng sự thật là không có đơn hàng hay đơn hàng bị giảm hay không."

"Nếu như năm bạn ấy bị buộc thôi việc, có phải do lý do vừa rồi hay là do lý do nào khác? Như thế thì Cục Lao động sẽ không chấp nhận."

Cuộc biểu tình sáng 21/5 trước trụ sở Cục Lao động thành phố Tân Bắc

Được biết chiều đó, Cục Lao động Đài Loan đã có cuộc gặp kéo dài một tiếng để lấy ý kiến với 50 người biểu tình.

Tuy nhiên, chị Phương cho biết chị và bốn người lao động Việt Nam vẫn không được gọi tên và giao việc ngày hôm nay. Họ sẽ nói sẽ tiếp tục bàn bạc để đòi lại quyền lợi của mình.