Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/GETTY IMAGES Image caption Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa lên tiếng "nhận trách nhiệm" về vụ gian lận điểm thi

Một nhà quan sát nói với BBC rằng việc hai bộ trưởng Công thương, Giáo dục vắng mặt ở phiên chất vấn "là bất thường" và "nhằm để hạ nhiệt và đối phó dư luận".

Tin cho hay từ hôm 4/6 đến 6/6, Quốc hội sẽ chất vấn các bộ trưởng Công an, Xây dựng, Giao thông-Vận tải và Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các bộ trưởng, trưởng ngành cùng các phó thủ tướng sẽ được mời giải trình những vấn đề liên quan.

Tuy vậy, mạng xã hội đặt câu hỏi về việc vì sao Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ không đăng đàn để trả lời về những bức xúc của người dân xoay quanh việc tăng giá điện và vụ bê bối thi cử ở Sơn La, Hòa Bình...

'Hạ nhiệt và đối phó dư luận'

Hôm 3/6, nhà báo tự do Nguyễn Đức nói với BBC từ TP.Hồ Chí Minh: "Rất lạ là vấn đề giá điện không minh bạch, dư luận đang bức xúc nhưng Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh lại không có trong danh sách ra trả lời chất vấn trước Quốc hội."

"Lý giải việc này, ông Nguyễn Hạnh Phúc, tổng thư ký Quốc hội cho rằng: "Trong phiếu xin ý kiến đại biểu, có mục ý kiến khác ngoài 5 lĩnh vực trên; kết quả chỉ có 3/471 đại biểu đề nghị chất vấn bộ trưởng Công Thương. Như vậy là ít quá, không đủ để lựa chọn."

"Theo tôi, đây là giải thích không thuyết phục. Dư luận cho rằng liệu bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã được "cứu một bàn thua trông thấy". Nếu ông Tuấn Anh ra trả lời chất vấn sẽ lộ rõ nhiều điều không minh bạch về giá điện, xăng dầu..."

"Đáng chú ý, khi thanh tra chính phủ đang thanh tra về giá điện thì Phó thủ tướng Vương Đình Huệ lại nói tại Quốc hội là việc tăng giá điện "là đúng quy định". Liệu đây có phải là "thông điệp" mà chính phủ muốn đưa ra thay lời bộ trưởng Trần Tuấn Anh?"

Bản quyền hình ảnh CHAU DOAN/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES Image caption Tiền điện tăng được cho là ảnh hưởng mạnh đến các gia đình, nhất là người nghèo

"Đó là chưa kể Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng thoát việc trả lời chất vấn đợt này."

"Với hàng loạt vụ tiêu cực bị phanh phui như tình trạng mua bán điểm ở các tỉnh, bạo lực học đường, xâm hại học sinh..., lẽ ra bộ trưởng Nhạ không chỉ phải trả lời chất vấn mà còn phải nhận trách nhiệm, thậm chí từ chức."

"Việc vắng mặt hai bộ trưởng nêu trên là bất thường, bởi hai lĩnh vực quan trọng nhất ảnh hưởng đến nhân dân lại không được đưa ra chất vấn."

"Theo tôi, việc hai bộ trưởng này thoát trả lời chất vấn là một "nhiệm vụ chính trị" nhằm để hạ nhiệt và đối phó dư luận."

"Tôi được biết thực tế có nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng yêu cầu chất vấn hai bộ trưởng này. Nhưng thực tế tại nghị trường lại khác. Đây là vấn đề khá phổ biến."

Ông Nguyễn Đức dự báo về phiên chất vấn tại Quốc hội: "Nghị trường sẽ có vài phát biểu nhưng sẽ không đi vào căn cơ vấn đề, bởi đây không chỉ là chính sách của Bộ Giao thông mà là chủ trương của Đảng, Chính phủ."

"Có thể nói, ngoài một số rất ít đại biểu chất vấn có chất lượng như Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân, Trương Trọng Nghĩa, Trung tướng Sùng Thìn Cò...,phần đông đại biểu còn lại không nói gì hoặc hỏi rất vu vơ. Có trường hợp quay sang tấn công đại biểu chất vấn như trường hợp đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, giám đốc công an Nghệ An."

"Thực tế Quốc hội chưa đại diện cho tiếng nói cử tri cả nước, những phiên chất vấn đã không còn thu hút sự quan tâm của người dân."

Bản quyền hình ảnh BAOANGIANG.COM.VN Image caption Bộ trưởng Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thể còn "nợ" công luận về giải pháp cho các trạm BOT bị cáo buộc "đặt sai chỗ" gây bức xúc thời gian qua

Ông Nguyễn Đức nói: "Về các câu hỏi đối với bộ trưởng Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thể, có lẽ nóng nhất vẫn là vấn đề BOT, cao tốc Bắc Nam."

"Còn với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, ngoài các sai phạm của tướng tá trong lực lượng công an thì vấn đề an ninh xã hội đang được nhân dân rất quan tâm."

"Các vụ trọng án liên quan đến ma túy, băng nhóm rất phức tạp. Đáng chú ý tình trạng bạo lực do nhóm "khẩu trang" thường xuất hiện ở các đoàn cưỡng chế thu hồi đất dân."

"Theo tôi, ông Tô Lâm phải chỉ đạo làm rõ việc này. Nếu cán bộ thực thi công vụ thì phải mặc đồ công vụ đàng hoàng chứ không dùng khẩu trang che mặt như vậy."

Trong khi đó, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, tỉnh Phú Yên, được báo Tuổi Trẻ hôm 3/6 dẫn lời trước phiên chất vấn tại Quốc hội:

"Nhiều vụ bạo hành, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em khi được phát hiện thì quá trình xử lý rất khó khăn do hành lang pháp lý yếu, sự lúng túng trong cách áp dụng luật. Rất mừng là vấn đề này đã được Quốc hội quan tâm và các cơ quan tố tụng, các bộ ngành cũng bày tỏ nỗ lực để tìm mọi cách ngăn chặn các hành vi nhằm tạo môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em."

"Tôi sẽ bấm nút để hỏi sâu thêm vấn đề này. Việc giải quyết, ngăn chặn hành vi dâm ô, xâm hại không phải chỉ một bộ ngành giải quyết mà thực sự rất rộng lớn, liên quan đến nhiều bộ ngành, lĩnh vực, từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục-Đào tạo tới các tổ chức đoàn thể."