Khen chê việc Quốc hội không có phương án cho luật rượu bia

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images Image caption Việt Nam được ghi nhận là quốc gia có tốc độ tăng tiêu thụ rượu lớn nhất thế giới, gần 90% kể từ năm 2010

Hôm 3/6, các đại biểu Quốc hội đã "thể hiện chính kiến" về ba nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhưng kết quả cho thấy vẫn chưa luật hóa được quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Hơn phân nửa đại biểu Quốc hội không tán thành phương án cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn, hoặc nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Mạng xã hội sau đó nổ ra tranh cãi về chuyện Quốc hội "không muốn xử phạt người dùng rượu bia lái xe".

Bình luận về việc không đồng ý quá bán bất kỳ phương án nào của Quốc hội, một nhà báo lại nhận định rằng Quốc hội "hoặc coi thường tính mạng người dân, hoặc kém hiểu biết..." trong khi đó một luật sư cho là đây có thể là "một việc làm có suy xét, trách nhiệm".

Luật rượu bia: Ông Dương Trung Quốc gây tranh luận

Người Việt bỏ được thói rượu bia xấu xí?

Vui vẻ rượu bia có làm tăng kỹ năng ngoại ngữ?

Việt Nam: 'Có nhóm lợi ích đứng sau các dự luật?'

'Coi thường tính mạng người dân?'

Hôm 4/6, nhà báo tự do Sương Quỳnh nói với BBC:

"Khi Quốc hội bấm nút để thông qua luật cấm uống bia rượu khi tham gia giao thông chỉ có 50% phiếu đồng ý thì tôi biết rằng số người chết vì tai nạn giao thông khi uống bia rượu sẽ vẫn "ổn định".

"Theo thống kê chưa đầy đủ thì hàng năm Việt Nam có hơn 10.000 người chết vì tai nạn giao thông, số người chết do uống bia rượu dẫn đến mất kiểm soát hành vi chiếm gần 50% cho cả người say lẫn người không uống rượu bị xe tông."

"Vậy mà 50% đại biểu Quốc hội không bấm nút thông qua luật này thì chứng tỏ số người này hoặc coi thường tính mạng người dân, hoặc kém hiểu biết hoặc có ý đồ hòng cho người dân lao vào nhậu nhẹt bê tha không còn suy nghĩ để quan tâm đến xã hội cũng như vận mệnh đất nước."

"Việc này cũng cho thấy ý thức phát triển xã hội lành mạnh có vẻ xa xỉ trong nghị trường."

"Theo như tôi hiểu, các nước văn minh cấm uống bia rượu đã thực thi từ rất lâu rồi. Người say rượu lái xe không chỉ đóng phạt tiền mà còn bị phạt tù hoặc tước bằng lái xe."

Bản quyền hình ảnh Quochoi.vn

'Việc làm có suy xét'?

Hôm 4/6, Luật sư Duy Hậu từ TP Hồ Chí Minh nói với BBC:

"Có người phẫn nộ đến mức cho rằng Quốc hội đã thông qua luật "tự do uống rượu khi lái xe". Điều này là hoàn toàn sai sự thật."

"Hai phương án được đưa ra cho Quốc hội cho ý kiến, chứ chưa thông qua là:

Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn. Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Có nghĩa là, về cơ bản, Quốc hội một lần nữa khẳng định việc cấm sử dụng phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia. Vấn đề là ngưỡng nồng độ là như thế nào. Phương án 1 "cấm tuyệt đối việc uống rượu lái xe" và trên thực tế sẽ chỉ là kéo ngưỡng cho tài xế xe máy xuống mức 0 như tài xế ô tô.

Phương án 2 thì có hai cách hiểu: Hoặc giữ nguyên ngưỡng như hiện nay, hoặc để dành lại cho Luật Giao thông Đường bộ quy định cụ thể trong lần chỉnh lý tới ngưỡng cho phép, có thể là kéo xuống 0.03% cho xe máy? Không có phương án nào nói rằng từ nay tài xế được tự do uống rượu lái xe (hợp pháp hóa). Vẫn là bất hợp pháp hóa, nhưng là bất hợp pháp hóa thế nào mà thôi."

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images

"Việc không đồng ý quá bán bất kỳ phương án nào hôm nay của Quốc hội có thể là một việc làm có suy xét, trách nhiệm. Việc nghi ngờ hay lên án đại biểu Quốc hội bị nhóm lợi ích mua chuộc là một cáo buộc rất nghiêm trọng và do đó cần có bằng chứng chứ không thể nói vô trách nhiệm được."

"Đại biểu Dương Trung Quốc khi lên tiếng cũng có lý của ông, rằng chúng ta chỉ nên chống tác hai của bia rượu, chứ không nên chống bia rượu như một sản phẩm có từ lâu đời. Báo chí cũng phải chịu trách nhiệm vì đã giựt những dòng tít gây hiểu lầm và bày tỏ thái độ khi đưa một bản tin. Đây cũng là hệ quả của việc các thảo luận chính sách ở Việt Nam thường rất nông cạn, không đầy đủ."

"Thiết nghĩ, vấn đề ở đây lại không phải là vấn đề luật, mà là vấn đề thực thi pháp luật. Và đó là lỗi của công an, không phải lỗi của Quốc hội. Cho đến khi nào mà công an vẫn còn dám nói rằng đặt trạm kiểm tra nồng độ cồn trước quán rượu sợ phản cảm thì khi đó vẫn còn tai nạn do lái xe say rượu gây ra."

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được báo Zing dẫn lời: "Không phải Quốc hội không muốn xử phạt người sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông bởi luật hiện hành đã có quy định."

"Tuy nhiên, do quá bức xúc trước tình trạng sử dụng rượu bia lái xe gây tai nạn giao thông, trong thảo luận có nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tăng chế tài, không cần đo độ cồn mà cứ uống rượu bia là không được lái xe, lái xe là vi phạm. Phương án khác là giữ nguyên như hiện nay nhưng sau khi đại biểu cho ý kiến ngày 3/6 thì không phương án nào quá 50%."

"Việc thông tin lại như vậy để mọi người không hiểu lầm rằng pháp luật không xử phạt tài xế uống rượu, bia."

"Tăng thêm hay giữ như hiện nay đều không được biểu quyết nên ta sẽ thực hiện xử phạt theo luật hiện hành."

Theo số liệu của Bộ Y tế, năm 2017, Việt Nam là nước tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ ba châu Á sau Nhật, Trung Quốc. Chi phí của người dân cho tiêu thụ chỉ riêng đối với bia là gần 4 tỷ đô la. Cụ thể, người dân tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu, tương đương 72 triệu lít cồn và gần 4,1 tỷ lít bia, tương đương với 161 triệu lít cồn.