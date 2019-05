Bản quyền hình ảnh Phạm Quang Minh Image caption Bản thiết kế gây tranh cãi

Như mọi năm, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại tổ chức cuộc thi bình chọn trang phục quốc gia cho đại diện Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế.

Năm nay với chủ đề "Tinh hoa Việt Nam", cuộc thi đã có hơn kiểu 40 trang phục dự thi, tuy nhiên ấn tượng nhất, gây thích thú nhất, và tạo tranh cãi nhất chính là bộ "Bàn thờ" của Phạm Quang Minh.

Theo Facebook Miss Universe Việt Nam, ý nghĩa trang phục dự thi là "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Về thiết kế bộ Bàn Thờ, trang Facebook này viết:

"Từ ý tưởng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với dân tộc Việt Nam. Thông qua phong tục, là sự bày tỏ lòng hiếu thảo, mang giá trị về mặt tâm linh, ý thức luôn hướng về nguồn cội, dân tộc," theo nội dung ý nghĩa thiết kế dự thi.

"Trang phục BÀN THỜ - sự kết hợp hình ảnh thân quen: ảnh thờ, bát hương (là điểm nhấn cho trang phục, lấy cảm hứng từ gốm sứ Bát Tràng), lọ hoa (đem đến không gian tự sự, đầy thanh tịnh cho người xem), mâm cỗ (sự tâm linh, lòng thành tâm hiếu nghĩa đối với người đã khuất)."

Chưa hết, tác giả Phạm Quang Minh còn đề xuất cách trình diễn với bộ trang phục này.

"Để lột tả hết ý nghĩa của trang phục này, người trình diễn cần một phong thái trang trọng, một thái độ thành tâm."

"Đến giữa sân khấu thể hiện cái tâm, lòng thành bằng cách thắp 03 cây nhang để vái và xá 03 cái. Sau đó, người trình diễn xoay lưng lại phía sau để giúp người xem thấy được vật phẩm dâng lên bàn thờ (mâm cỗ dần dần hạ xuống nhờ vào động cơ)."

"Mặt sau trang phục có khung thờ thể hiện sự bất ngờ cho người xem nên trang phục có thiết kế động cơ vào mâm cỗ giúp nâng lên hạ xuống trong lúc trình diễn."

"Giá trị quý báu nhất tiềm ẩn trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt đó là lời răn dạy về lòng hiếu thảo, hiếu sinh và hướng về cội nguồn, dân tộc," tác giả viết trong nội dung ý nghĩa tác phẩm dự thi.

Phản ứng của mạng xã hội

Chỉ sau một giờ được đăng, bài dự thi Bàn thờ đã nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Đến thời điểm viết bài, bộ trang phục đã có tới 46.000 lượt like, 23.000 lượt comment và 9.9 lượt chia sẻ.

Đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2019 Hoàng Thùy đã chia sẻ bài đăng với lời bình luận: "Cho mình lên Hương sớm thế bạn gì ơi."

Một số người thì chế đoạn thơ Trao duyên của Truyện Kiều Nguyễn Du:

"Trông ra ngọn cỏ lá cây

Thấy hiu hiu gió, thì hay Thùy về"

Bạn Nguyễn Khánh Ly thì đề nghị "Để tỏ lòng thành kính cho phù hợp với tiêu chí bộ trang phục, mình thiết nghĩ người trình diễn thay vì thắp 3 cây nhang và xá thì nên đổi thành ra giữa sân khấu đứng im, lần lượt ban giám khảo từng người đi lên thắp 3 cây nhang và xá, sau đó người trình diễn quay lưng lại, ban giám khảo lấy ghế trải tà sau làm khăn bàn ngồi ăn đám luôn!"

Nguyễn Trọng: Rồi cái lúc xướng tên Hoàng Thùy lên sàn catwalk ... toàn thể BGK và khán giả quỳ lạy hay gì :))))))

Đỗ Hải Âu: Khi bạn muốn dành vương miệng...và quyết định đem cả từ đường để phù hộ...

Tiểu Huynh: Bộ này khi catwalk tung ít vàng mã nữa là y bày là khi tiễn em về nơi cuối trời luôn.

Kelvin Huỳnh: Mình cảm thấy bộ quốc phục này xứng đáng được chọn ! Rất thuyết phục từ ý tưởng đến thể hiện ! Phần nhạc sẽ chọn Chú Đại Bi. Phần walk sẽ đi một bước, quỳ lạy một cái. Sử dụng nhang thật để tạo hiệu ứng cả về hương lẫn về khói.

Hồ Hải Đạt: Thiết nghĩ nên thiết kế thêm cái quan tài rồi cho người mẫu bận bộ này nằm dài trên đó nhờ 4 người khiên ra :))

Quỳnh Mai: Ấn tượng, duyệt. Đạo cụ nên cầm theo con gà luộc ngậm bông hồng cho sinh động.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tỏ quan điểm thích thú, ủng hộ.

Phùng Minh Trang: Bộ như thế này cũng đăng lên bình chọn. Nhỡ được nhiều điểm nhất cũng đem đi thi chắc nhố nhăng thật sự. Chẳng thể hiện được tinh thần dân tộc gì cả, đem đi thi có khi còn trở thành trò cười trong mắt quốc tế.

Thu Hà: Hix. Mang bộ này đi thi là phỉ báng, bôi nhọ chứ tinh hoa cái gì?? Bạn nào phản đối thì đừng like hay chia sẻ nữa. BTC chấm điểm trên lượt like vs share đấy ạ. Hix.

Khanh Huyen: Đ** ai bàn thờ bát hương là nơi tôn nghiêm nó lại mang ra thiết kế đúng chỗ tăng dân số. Đúng là rồ nặng xã hội đạo đức qúa suy đồi.

Trần Nữ Hoàng Nhi: Mỗi người mỗi suy nghĩ mỗi tiêu chuẩn riêng về cái đẹp nhưng chúng ta đang bình chọn quốc phục hãy suy nghĩ thật kĩ khi nhấn like share và comment vì nó mang bộ mặt của cả quốc gia đi ra quốc tế. Hơn nữa hãy nghĩ đến người mặc nữa :)))

Tác giả thiết kế nói gì?

Trả lời BBC hôm 29/5, tác giả thiết kế dự thi "Bàn Thờ", Phạm Quang Minh nói lấy "cảm hứng từ việc thờ cúng tổ tiên của người Việt" và muốn "phải khác biệt với những ý tưởng khác."

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Bộ trang phục Bánh mì do H'Hen Niê lựa chọn cũng gây ra nhiều tranh cãi khi đó. Dù vậy cô vẫn lọt vào top 5 cuộc thi, xa nhất từ trước đến nay của một đại diện Việt Nam

Là sinh viên năm nhất ngành thiết kế thời trang tại Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vinatex TP HCM, Minh nói anh "bất ngờ vì lần đầu tiên được mọi người bàn luận, tranh cãi về bản vẽ của mình nhiều đến thế!"

Anh xin đính chính rằng bộ trang phục không phải là một chiếc váy, cũng không phải là áo dài mà là "một sự cách điệu từ áo dài thành một trang phục mới!"

Trước những bình luận cho rằng chiếc váy mang tính "báng bổ", anh nói rằng: "Mình nghĩ cái gì cũng có hai mặt của nó, đối với bản thiết kế này theo mình cảm nhận là không phải khen - chê đơn thuần, mà đó là sự góp ý của mọi người để bản thân có thể biết mình đang ở đâu!"

"Mình cảm thấy rất hào hứng, ai hỏi buồn không thì không có nha!"

Về ý tưởng trình diễn bằng cách thắp hương và vái lạy, Minh thừa nhận "cũng có hơi quá, nhưng thế mới thể hiện hết ý nghĩa trang phục".

Minh chia sẻ mất khoảng 2-3 buổi rảnh để thiết kế. Còn phần kỹ thuật nâng hạ phần mâm cỗ, thì xin được giữ bí mật vì muốn mọi người thêm phần tò mò.

Tuy nhiên, Minh nói rằng anh không nghĩ bản thiết kế của mình sẽ được chọn để Hoàng Thùy mặc đến vòng chung kết Miss Universe.

"Nếu vào top 15 thì rất vui nhưng để nó vào chung kết thì bộ trang phục cần tất cả các tiêu chí của cuôc thi. Và mình mong rằng trang phục chiến thắng phải thật sự hoàn mỹ.

"Đã tham gia cuộc thi mình cũng muốn chiến thắng nhưng trình chưa tới thì đây là cơ hội học tập cho bản thân!"

Theo thể lệ cuộc thi 5 thiết kế có số điểm bình chọn online cao nhất sẽ vào thẳng Top 15 Thiết kế cho Miss Universe Vietnam 2019. Với cách tính điểm, 1 like = 3 điểm, 1 comment = 4 điểm và 1 share = 5 điểm.

Thời điểm hiện tại, với số like 46.000 like, "Bàn thờ" bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là "Văn Lang Ngàn thu" với chỉ 20.000 like.

Có người thậm chí còn cầu mong bộ "Văn Lang Ngàn thu" đánh bại bộ "Bàn thờ".

Cuộc bình chọn thiết kế trang phục dân tộc sẽ kéo dài đến 15/6.

Năm ngoái, cuộc bình chọn đã chọn ra trang phục Bánh Mì, Phố Cổ và Ngũ hổ cho Hoa hậu H'Hen Niê. Đại diện chọn chiếc váy Bánh Mì và cộng với sự hồn nhiên, tươi tắn, H'Hen lọt vào vòng chung kết, và cuối cùng là vị trí Top 5 của cuộc thi sắc đẹp.