Bản quyền hình ảnh Nguyen Nang Tinh Image caption Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh (trái) cùng Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt

Gia đình nói thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh chỉ muốn làm điều tốt cho xã hội trong khi chính quyền nói ông 'chống nhà nước'.

Bà Nguyễn Thị Tình, vợ thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh, xác nhận với BBC hôm 30/5 tin chồng mình bị bắt: "Chồng tôi bị bắt sáng 29/5 khi đang đi ăn sáng với hai con trai ở địa phận Vinh, Nghệ An. Lúc đó anh vừa đón hai con từ Đồng Tháp về."

'Bị bắt như bắt cóc'

"Sau đó khi con trai lớn 7 tuổi kể lại, chúng tôi mới biết anh bị bắt như bắt cóc." Bà nói thêm.

"Con tôi kể lại rằng có rất nhiều người ập vào quán, lôi và tống cha lên xe. Hai con cũng bị bế đi theo. Nhưng đến nơi thì họ đưa hai con sang một phòng riêng và gọi điện cho ông nội sang ủy ban xã để nhận cháu. Còn anh bị đưa đi nơi khác và không ai được biết gì hết."

"Gia đình tôi rất rối bời, lo lắng. Hai con rất hoảng loạn, khóc suốt ngày đòi ba mẹ vì hiện gia đình chúng tôi hiện mỗi người một nơi. Ngoài ra anh còn đang bị sỏi thận nặng, có kế hoạch tháng Bảy này sẽ mổ. Sáng nay bố chồng và em trai anh đã tới nơi anh bị giam, mang theo một ít đồ nhưng không được gặp. Họ không trả lời bất cứ điều gì mà chỉ nói sẽ có công văn đưa về nhà," bà Tình nói với BBC từ Đồng Tháp, nơi bà đang dạy học.

Chính quyền nói gì?

Bản quyền hình ảnh Linh muc Anton Đặng Hữu Nam Image caption Giáo xứ Mỹ Khánh cầu nguyện cho nhà hoạt động Nguyễn Năng Tĩnh

Ngày 30/5, báo Nghệ An đưa tin khởi tố Nguyễn Năng Tĩnh để điều tra hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", và ông Tĩnh bị khởi tố do ông là 'đối tượng có hoạt động móc nối, lôi kéo và chịu sự tác động của một số đối tượng cực đoan, phản động trong và ngoài nước."

"Trên Facebook cá nhân của mình, Nguyễn Năng Tĩnh đã đăng tải, chia sẻ các bài viết, video, hình ảnh có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân; xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội, nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân," bài báo cho hay.

Trong khi đó, trang Facebook có tên Trung đoàn 47 có các bài viết gọi ông Tĩnh là 'thầy giáo Việt Tân'.

Bài viết trên trang Facebook này nói ông Tĩnh "là đối tượng tay sai cốt cán tổ chức Việt Tân ẩn nấp trong cơ quan Nhà nước với vỏ bọc thầy giáo âm nhạc", và "là đối tượng hết sức thân cận với các chức sắc Công giáo phản động, cực đoan trong nước nói chung và tại Nghệ An nói riêng". Đồng thời liệt kê tên Giám mục Ngô Quang Kiệt, Giám mục Nguyễn Thái Hợp, linh mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam.

Ông Tĩnh cũng bị quy kết đã tham gia nhiều nhóm chống đối như "Bảo vệ sự sống", "NoU FC Vinh", "Quỹ phát triển con người ", "Truyền thông công giáo", v.v...

Cùng ngày 30/5, phát ngôn viên Đảng Việt Tân khẳng định trong thông cáo đăng trên Facebook của tổ chức rằng ông Nguyễn Năng Tĩnh không phải là thành viên Việt Tân và gọi ông là 'một nhà hoạt động xã hội ôn hòa'.

"Ông Nguyễn Năng Tĩnh là một khuôn mặt quen thuộc, tích cực làm việc với nhiều người tại Nghệ An. Tuy ông không phải là thành viên của đảng Việt Tân, nhưng chúng tôi luôn ủng hộ những hoạt động ôn hòa của ông, vì Đảng Việt Tân nỗ lực có những hoạt động giúp ích và đi sát với nhu cầu thiết thực của người dân, đặc biệt tại những vùng như Miền Trung với nhiều bất công và khó khăn." Thông cáo nói trên viết.

'Trả lại cho dân'

Bản quyền hình ảnh Youtube Image caption Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh dạy học sinh hát bài Trả lại cho dân

Sau tin ông Tĩnh bị bắt, mạng xã hội lan truyền video ông Tĩnh dạy học sinh hát bài "Trả lại cho dân", một trong những bài hát nổi tiếng của nhạc sỹ bất đồng chính kiến Việt Khang hiện đang tị nạn tại Mỹ.

Video này cũng được đăng trên Facebook Trung đoàn 47, trong bài viết có tiêu đề "Nguyễn Năng Tĩnh - Tên nội gián Việt Tân vừa bị bắt'.

"Có chút năng khiếu nghệ thuật, Nguyễn Năng Tĩnh thường lợi dụng các cuộc tụ tập gặp mặt của bọn phản động... để hát những nhạc phẩm có nội dung phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước như 'Việt Nam tôi đâu', 'Xin hỏi anh là ai', 'Trả lại cho dân'... mục đích khuyếch trương thanh thế cho Việt Tân," trang này viết.

Được hỏi về bài hát này, bà Nguyễn Thị Tình nói "bài hát đấy rất hay, không có gì xấu xa", rằng bà cũng 'rất thích' và hai con bà đều thuộc lòng những lời bài hát.

"Trả lại đây cho nhân dân tôi

Quyền tự do, quyền con người

Quyền được nhìn, được nghe, được nói

Quyền được chọn chân lý tự do

Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn..."

Phản ứng về cụm từ 'các thế lực thù địch'

"Chồng tôi là một người hoạt động tự do, là giảng viên nhạc, thường ngày vẫn đi dạy. Bản tính anh là một người rất nhiệt tình với cộng đồng, xã hội. Tất cả những ai cần giúp thì anh đều giúp hết mình trong khả năng của anh. Tôi khẳng định chồng tôi không làm gì sai."

"Tôi luôn ủng hộ lý tưởng của anh. Ví dụ vụ Formosa, anh tham gia phản đối điều xấu đó thì tôi thấy là hợp lý. Tôi cũng muốn làm điều đó lắm nhưng tôi không tham gia được thì tôi ủng hộ chồng. Hay những việc như lạm thu ở trường học thì anh cũng lên tiếng, chỉ giúp điều tốt, điều lợi cho người dân thôi chứ không có hại gì hết.

"Hay trường hợp những người vô tội bị đánh đập thì anh cũng góp một phần tiếng nói ủng hộ họ, không quản nguy hiểm cho mình."

"Là vợ, tôi khẳng định không thấy anh làm gì sai, cũng không có dấu hiệu gì bất thường. Anh vẫn sáng chiều đi làm công khai, không chốn chui chốn nhủi. Còn người ta bắt anh một cách vô tội vạ như thế là quyền của họ."

Theo lời kể của bà Tình, trong hơn 10 năm qua thầy giáo Tĩnh đã rất nhiều lần nhận được các giấy triệu tập của địa phương và luôn trong tình trạng bị theo dõi.

Do ủng hộ các công việc của chồng, bà Tình, hiện là giáo viên ở Đồng Tháp, cũng bị 'điều tiếng' trong trường và bị công an Nghệ An vào tận nơi để dò la.

"Tôi bán hàng online để kiếm tiền nuôi con mà người ta không mua vì nói tôi 'phản động'. Nhưng tôi tin tưởng chồng mình, tôi cũng sống có lý tưởng và tôi là hậu phương cho anh ấy để anh có thể giúp đời, giúp người. Sau này khi hai con lớn lên tôi cũng muốn được sát cánh cùng anh ấy."

"Mong cộng đồng giúp đỡ để lên tiếng để đòi lại công lý cho chồng tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chồng. Anh từng tâm sự anh là người tự do, không muốn gia nhập một tổ chức nào cả. Anh chỉ muốn cống hiến hết mình cho xã hội, cộng đồng bất cứ khi nào có ai cần. Anh chỉ muốn cho một đất nước, xã hộ tốt đẹp hơn."

Nguyễn Năng Tĩnh là ai?

Bản quyền hình ảnh Nguyen Nang Tinh Image caption Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh từng tham gia các hoạt động ủng hộ người bất đồng chính kiến

Ông Nguyễn Năng Tĩnh, sinh năm 1976, là giáo viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Ông Tĩnh từng học Nhạc viện Âm nhạc Huế. Ông là người công giáo, sinh hoạt tại giáo xứ Mỹ Khánh, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Linh mục Anton Đặng Hữu Nam cho hay ông Tĩnh là "người nhiệt thành dấn thân cho nhân quyền và công bằng, bác ái.

Trên Facebook cá nhân, ông Tĩnh tự giới thiệu là "làm việc chính trị và dân oan." Ông đăng nhiều các bài viết bày tỏ chính kiến về các vụ việc như Vườn rau Lộc Hưng, vụ nâng điểm thi, ủng hộ các tù nhân lương tâm như Nguyễn Văn Hóa, Lê Đình Lượng...

Tối 29/5, giáo xứ Mỹ Khánh, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã tổ chức lễ cầu nguyện cho công lý, hòa bình và tự do của 'nhà hoạt động' Nguyễn Năng Tĩnh.