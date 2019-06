Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (phải) vui mừng khi nghe kết quả bỏ phiếu bầu Việt Nam vào Hội đồng Bảo an hôm 7/6

Việt Nam và bốn nước khác, gồm Estonia, Niger, Tunisia, cùng Saint Vincent and the Grenadines vừa được bầu làm thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Các tân thành viên sẽ chính thức đảm nhận nhiệm vụ từ tháng Giêng tới, với nhiệm kỳ hai năm, thay cho các nước Guinea Xích đạo, Bờ Biển Ngà, Kuwait, Ba Lan và Peru.

Là cơ quan quyền lực cao nhất của Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, trong đó năm thành viên thường trực là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ luôn có quyền phủ quyết bất kỳ quyết định nào cơ quan này muốn đưa ra.

Việc bầu chọn năm thành viên mới diễn ra vào lúc đang xảy ra thế bế tắc ngoại giao trong cơ quan này, bởi các thành viên hội đồng đã không thể đạt thỏa thuận trong việc cần phản ứng ra sao đối với một số cuộc xung đột, từ Syria tới Myanmar, Venezuela hay Sudan.

Mười thành viên không thường trực có nhiệm kỳ hai năm, cùng tham gia tìm cách xử lý các mối đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế.

Việc bầu các thành viên không thường trực diễn ra hàng năm, mỗi lần bầu năm nước.

'Có sự phân rẽ'

Trong phiên bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Estonia nhận được sự ủng hộ tương đương với Romania trong việc tranh ghế đại diện cho châu Âu, trong lúc Saint Vincent và the Grenadines đối diện với thách thức phút chót từ El Salvador trong cuộc đua giành ghế đại diện vùng Mỹ-Latin.

Việt Nam và hai thành viên còn lại không gặp sự phản đối nào, dễ dàng giành được ghế đại diện cho các vùng của mình.

Việt Nam được 192 phiếu từ tổng số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, thay cho Kuwait đảm nhận vị trí đại diện châu Á.

Nigeria và Tunisia mỗi nước được 191 phiếu.

Nhận xét về kết quả kỳ bỏ phiếu vừa rồi, chuyên gia của Liên Hiệp Quốc Richard Gowan nói rằng những gì diễn ra cho thấy có sự phân rẽ trầm trọng giữa các phe.

"Tôi cho rằng chúng ta đang chứng kiến có một nhóm mạnh mẽ bài phương Tây đang đại diện trong Hội đồng," giám đốc phụ trách Nhóm Khủng hoảng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc được hãng tin AFP dẫn lời.

"Điều này có thể dẫn tới chính sách ngoại giao gay gắt hơn, khiến Mỹ và các đồng minh khó khăn hơn trong việc thúc đẩy thông qua các nghị quyết mà họ muốn có."

"Việt Nam và St Vincent nhiều khả năng sẽ về phe Trung Quốc và Nga trong các vấn đề như Venezuela, điều mà Indonesia và Nam Phi đã làm trong năm nay."

Với kết quả bỏ phiếu hôm 7/6, Việt Nam lần thứ hai có chân trong Hội đồng Bảo an, sau nhiệm kỳ đầu tiên là hồi 2008-2009.

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức sau khi có kết quả bỏ phiếu, trưởng phái đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nói Hà Nội hy vọng sẽ có những đóng góp cụ thể trong cương vị mới nhờ vào những trải nghiệm trong quá khứ.

"Việt Nam đã trải qua hàng thập kỷ chiến tranh, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến Hội đồng Bảo an kinh nghiệm của mình, một đất nước đã tái thiết thành công sau chiến tranh và vẫn đang phải xử lý các vấn đề hậu chiến như bom mìn sót lại," Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nói.