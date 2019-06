Bản quyền hình ảnh Facebook Trương Duy Nhất Image caption Trương Duy Nhất

Bộ Công an Việt Nam loan báo đã tiến hành khám xét chỗ ở của ông Trương Duy Nhất tại Đà Nẵng ngày 10/6.

Hai tướng công an bị phạt 2 năm rưỡi và 3 năm tù

Trương Duy Nhất là ai?

Ông Trương Duy Nhất: Những ngày trên đất Thái Lan

Thông cáo nói đây là một phần cuộc điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" do bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm" và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại thành phố Đà Nẵng.

Ông Trương Duy Nhất nguyên là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết (giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2011) tại thành phố Đà Nẵng.

Bộ Công an nhắc lại trước đó, họ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Duy Nhất về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Chính quyền Việt Nam không tiết lộ đã bắt ông Duy Nhất ngày nào.

Tuy nhiên, một văn bản được gia đình ông Nhất đưa lên mạng, là sổ tiếp tế xác nhận việc vợ ông Nhất đến thăm chồng ở trại tạm giam T16.

Tờ giấy này ghi ông Nhất bị bắt ngày 28/1/2019.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm')

Blogger Trương Duy Nhất, chủ nhân của trang blog "Một góc nhìn khác", từng bị tù 2 năm tại Việt Nam.

Ông bị bắt hôm 26/5/2013 tại nhà riêng ở Đà Nẵng.

Phiên tòa ở Đà Nẵng năm 2014 kết tội ông "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân."

Cáo trạng nói ông Nhất có các bài viết "không đúng sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng".

Ông ra tù hôm 26/5/2015.