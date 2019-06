Bản quyền hình ảnh Linh Pham Image caption Cảnh sát cơ động Việt Nam - hình chỉ có tính minh họa

Công an Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thông báo họ đã bắt thêm một người bị cho là có liên quan đến vụ giang hồ "vây chặn" xe chở công an hôm 12/06/2019.

Một nam thanh niên có hỗn danh là Tuấn "nhóc", sống ở địa bàn thành phố Biên Hòa đã bị bắt để điều tra.

Một người khác, có biệt danh là Giang "36" bị bắt trước đó về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nổ công an phường TPHCM 'là vụ khủng bố'

Cấp cục Bộ Công an 'dôi dư ghế cấp phó'

Nhà nước bắt Khá Bảnh là 'chiều lòng dư luận'?

Ngoài hai người này, công an Việt Nam cũng đang tiếp tục truy bắt các nghi phạm vụ "gây rối trật tự công cộng".

Vụ 'giang hồ' chặn xe chở công an ở Hiệp Hòa, Biên Hòa ngày 12/6 đã gây xôn xao dư luận, theo Đài Tiếng nói Việt Nam hôm 17/06/2019.

Sau va chạm trong một quán ăn, ba người đàn ông mà sau được biết là cán bộ công an, lên xe hơi để đi nhưng bị chặn lại.

"Hàng trăm thanh niên xăm trổ vây kín chiếc xe, người ngồi trong xe cũng không dám bước ra ngoài và chiếc xe bị xịt lốp để không thể di chuyển."

Chỉ hàng trăm cảnh sát tới can thiệp thì vụ việc mới được giải tỏa sau hai giờ liền, theo các báo Việt Nam.

Các trang mạng xã hội như Facebook ở Việt Nam cũng chia sẻ nhiều câu chuyện về việc 'giang hồ' và các băng nhóm ngoài lề "nay hết sợ công an".

Nhà báo Trương Huy San viết trên Facebook cá nhân hôm 17/06:

"Các băng nhóm giang hồ, xưa kia, có "luật" không đụng công an. Khi các băng đảng ở Đồng Nai chặn công an giữa thanh thiên, có nghĩa, công an ở đây không còn là lực lượng mà bọn chúng kiêng nể nữa."

Rất xấu hổ khi chứng kiến vài sỹ quan công an khúm núm trước một ông trùm khi ông này đang ngồi với sếp họ Nhà báo Trương Huy San

Ông cũng viết:

"Các nhà báo ở một tỉnh miền Trung kể, các anh rất xấu hổ khi chứng kiến vài sỹ quan công an khúm núm trước một ông trùm khi ông này đang ngồi với sếp họ.

Chẳng có địa phương nào mà cảnh sát không biết ai đánh bạc, ai tín dụng đen... Chỉ là chúng ta không biết ai đã trói tay ai. Khi giang hồ không còn nể mặt công an rất có thể bọn chúng đã cho rằng công an còn đen hơn chúng."

Gần đây tại Việt Nam có hiện tượng một số gương mặt tiêu biểu của giới giang hồ hoặc người có hành vi xấu lại được một bộ phận công chúng thán phục.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cờ bạc qua mạng nay là ngành dịch vụ trị giá hàng tỷ USD

Việt Nam an toàn đến đâu?

Các trang lữ hành nước ngoài như Lonely Planet, TripAdvisor đều cho Việt Nam là nước "tương đối an toàn cho người nước ngoài", ít có tội ác bạo lực dù có nạn móc túi, lừa đảo vặt.

Tuy thế, theo Bộ Ngoại giao Mỹ trong báo cáo OSAC cho người Mỹ ở nước ngoài, thì từ 2017, số vụ ngoại kiều bị cướp giật tại Việt Nam tăng lên mạnh.

Một khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Anh nói nếu bạn là nạn nhân của tội phạm, báo cáo với cảnh sát Việt Nam về vụ việc "là quá trình kéo dài và khó khăn".

Còn với người dân Việt Nam, các vấn đề của 'xã hội đen' không chỉ đơn thuần là cướp giật, trộm cắp, tệ nạn xã hội.

Bản quyền hình ảnh AFP Contributor Bộ đội Biên phòng VN đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm biên giới, trong đó có tội phạm ma túy Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Theo các bài báo ở Việt Nam, tội phạm tại nước này là một phần của nền kinh tế ngầm và cơ chế khai thác các nguồn lợi 'ngoài luồng' như ma tuý, mại dâm, buôn lậu tầm vóc lớn và bảo kê trong kinh doanh.

Việt Nam cũng đang là điểm trung chuyển cho nhiều đường dây tội ác quốc tế, buôn bán thuốc nổ, ma tuý, các loại động vật quý hiếm, mang thai hộ phi pháp và buôn người.

Điều đã được chính bộ máy thừa nhận là có những công an hợp tác với băng đảng tội phạm.

Trước diễn đàn Quốc hội đầu tháng 6 năm nay, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm nêu ra cam kết "kiên quyết loại trừ chiến sĩ công an bảo kê tội phạm".

Nhưng hiện tượng công an "bảo kê" không chỉ giới hạn ở cấp thấp.

Hồi cuối 2018, tòa án Việt Nam đã xử hai cựu tướng công an "bảo kê cho đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ".

Hồi tháng 3/2017 khi đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã khen ngợi lực lượng này đóng vai trò "quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm biên giới, trong đó có tội phạm ma túy."

"Thành tích phát hiện và xử lý các hoạt động vận chuyển, buôn bán trái phép hàng nghìn bánh heroin qua biên giới của Bộ đội Biên phòng là rất xuất sắc," bà Kim Ngân nói.

Có vẻ như từ đó đến nay, việc chuyển ma tuý vào Việt Nam không giảm.

Hồi tháng 5/2019, báo VN viết "chưa đầy hai tháng qua, hàng loạt đường dây ma tuý bị triệt phá tại TP HCM với số lượng tang vật từ vài trăm kg đến cả tấn".

Xem thêm:

Khi công an đánh bạc và bảo kê

Làm bị can tử vong, 5 công an nhận án

Đâu là 'vùng cấm' của xã hội dân sự Việt Nam?

TQ: 'Sex, tiền bạc và chủ nghĩa xã hội'