Thương mại: Ông Donald Trump đe dọa Việt Nam

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây khen Việt Nam, nay lại chỉ trích

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Việt Nam khi tuyên bố Việt Nam "lợi dụng Mỹ còn tệ hơn Trung Quốc".

Trump: Chiến tranh Việt Nam 'tồi tệ, lẽ ra Mỹ đừng tham gia'

Việt Nam 'là ngạc nhiên lớn nhất' cho ngoại trưởng Mỹ

Bình phẩm của ông Trump đưa ra trong phỏng vấn với Fox Business Network phát hôm 26/6.

Ông Trump nói: "Nhiều công ty đang chuyển sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng tôi còn tệ hơn Trung Quốc."

Khi được hỏi ông có muốn đánh thuế Việt Nam không, ông Trump không bác bỏ.

"Chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam. Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc nhiều, nhưng họ gần như là kẻ lợi dụng tệ nhất (nguyên văn: it's almost the single worst abuser of everybody)."

Trong phỏng vấn, ông Trump khen Việt Nam đã mua nhiều than từ bang West Virginia, khiến "tôi vui".

Cuộc phỏng vấn xoay quanh cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Ông Donald Trump chuẩn bị gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 cuối tháng này.

Ông Trump nói trong phỏng vấn rằng ông sẵn sàng áp thuế thêm lên hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỉ đôla.

"Kế hoạch B của tôi là nếu không đạt thỏa thuận, tôi sẽ áp thuế," ông Trump nói.

Tuần rồi, ông Trump có cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình.

Trong phỏng vấn, ông Trump nói việc áp thuế đã khiến Mexico nhượng bộ về nhập cư và khiến các công ty rời khỏi Trung Quốc.

"Chúng ta không trả giá, chỉ có Trung Quốc trả giá," ông Trump nói.

Ông Trump nói thuế khiến một số hãng "làm điều họ nên làm", là chuyển về Mỹ.

Nhưng ông tỏ vẻ không vui khi một số công ty lại chuyển sang Việt Nam.

Đó là bối cảnh trong cuộc phỏng vấn khi ông Trump bắt đầu chỉ trích Việt Nam.

Mới đây, trong một phỏng vấn khi thăm Anh, ông Donald Trump khen Việt Nam ngày nay:

"Ngày hôm nay, họ đang sống rất tốt (they're doing very well). Về thương mại, họ tàn nhẫn kinh (brutal, very brutal), họ là nhà thương thuyết siêu hạng (great negotiators), là doanh nhân tuyệt vời (great business people)."