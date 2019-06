Bản quyền hình ảnh Getty Images/Vietnam News Agencies Image caption Ông Trần Công Khải sinh năm 1963 và sống tại Quận 3 Tp HCM.

Tòa án Nhân dân TPHCM hôm thứ Năm tuyên tám năm tù giam đối với một cựu công chứng viên về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Phiên xử diễn ra chỉ vài ngày sau khi một công dân Hoa Kỳ nhận án 12 năm tù với tội danh tương tự.

Tại phiên tòa kéo dài một ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Công Khải, 56 tuổi, bị buộc tội tham gia, và sau đó tuyển dụng người cho "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", tổ chức đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, Bộ Công an cho biết trên trang web bộ này.

Bản tin Bộ Công an nói năm 2017, bị cáo "Khải lên kế hoạch phá hoại Hội nghị APEC nhưng chưa kịp thực hiện vì Khải bị lực lượng An ninh phát hiện".

Hội nghị này được tổ chức tại Đà Nẵng nơi có sự tham dự của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác.

"Tổ chức (Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời) xúi giục một số cá nhân thực hiện các hoạt động nhằm phá hoại nhà nước và gây rối loạn chính trị và xã hội nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và lạm dụng mạng xã hội và internet để xuyên tạc các chính sách của nhà nước," bản tin này viết.

"Trần Công Khải từng là luật sư, là công chứng viên, thể hiện bị cáo là người am hiểu về pháp luật, chính trị xã hội, thế nhưng dù biết rõ mục đích của tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", bị cáo vẫn tham gia.

Vào tháng Một, Việt Nam cho biết họ liệt "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời vào danh sách khủng bố", theo hãng tin Reuters.

Vào hôm 24/06, một công dân Mỹ gốc Việt cùng 3 bị cáo người Việt khác lĩnh án tù nhiều năm với cáo buộc 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân' theo Điều 1, Khoản 109 Bộ luật Hình sự 2015 của Việt Nam.

Ông Michael Phương Minh Nguyễn bị lĩnh án tù 12 năm trong khi ba bị cáo còn lại lĩnh án tù từ 1 tới 10 năm.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đầu năm nay công bố báo cáo 2019 lên án Việt Nam 'gia tăng chính sách đàn áp có hệ thống lên quyền dân sự và chính trị cơ bản' như quyền tự do biểu đạt, quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin, quyền tự do lập hội và nhóm họp, quyền tự do thực hành tôn giáo.

Chính phủ Việt Nam nói "kể từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới 96 luật, pháp lệnh liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân" và rằng có hiện tượng "nhiều người Việt Nam chưa nhận thức đầy đủ về quyền của mình," theo VOV.