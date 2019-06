Việt Nam: Điều tra vụ tai nạn chết người, ‘tài xế bỏ đi’

Bản quyền hình ảnh zing.vn Image caption Hiện trường tai nạn tại ở giao lộ Võ Công Tồn - Tân Hương thuộc phường Tân Qúy, quận Tân Phú, Tp HCM

Công an TPHCM thông báo đang điều tra vụ tai nạn chết người gây tranh cãi xảy ra trong đêm giữa xe máy và một taxi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 25/6 khi một xe máy một nam chở một nữ (không đội mũ bảo hiểm) tông vào một taxi đang rẽ.

Video trích xuất từ camera gần hiện trường cho thấy hai người văng khỏi xe và dường như người nữ bị đập đầu vào vỉa hè và nằm bất động, tin cho hay người này "tử vong tại hiện trường".

Người nam còn lại run rẩy sau cú va chạm ở tốc độ cao và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Điều khiến gây tranh cãi nhiều trong công chúng và mạng xã hội trong vài ngày qua là việc tài xế sau khi xuống xe nhìn cận cảnh hai nạn nhân đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Video cũng cho thấy chỉ có một người đi xe máy dừng lại trong tổng số 17 xe máy và một ô tô đi qua nơi xảy ra tai nạn trong lúc nạn nhân nam kêu cứu.

Công an quận Tân Phú xác định tài xế taxi tên là Phú "vi phạm 2 lỗi là rẽ trái không bật tín hiệu giao thông và rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn".

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành kiểm tra chất kích thích đối với tài xế Phú, kết quả là âm tính, theo truyền thông trong nước.

Giải thích về lý do tài xế không cứu mà rời khỏi hiện trường, công an cho biết "Khi làm việc với công an, tài xế Phú khai thấy nạn nhân nằm co giật nên bị hoảng loạn và lái xe rời khỏi hiện trường".

Công an quận này cũng cho biết nạn nhân còn sống sót "cũng có lỗi trong vụ tai nạn" nhưng "sức khỏe chưa ổn định nên công an chưa thông tin về việc này".

Đại diện công ty quản lý hãng taxi có tài xế liên quan tới vụ việc nói "dù chưa có kết luận chính thức, công ty sẵn sàng hỗ trợ ban đầu công tác điều tra và khắc phục hậu quả".