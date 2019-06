Việt Nam mua thêm hàng của Mỹ sau khi bị Trump 'đe dọa'?

Bản quyền hình ảnh JIM WATSON/Getty Images Image caption Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Washington hôm 31/7/2017

Việt Nam mua thêm hàng hóa của Mỹ để giúp giảm thặng dư hiện ở mức 39,5 tỷ đô la, sau khi bị ông Trump gọi là kẻ lạm dụng thương mại, theo Bloomberg.

Chính phủ Việt Nam cho biết hôm thứ Sáu 28/6 rằng Bộ thương mại sẽ ký một biên bản ghi nhớ với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, bao gồm việc mua khối lượng lớn khí đốt hóa lỏng từ Mỹ, theo Bloomberg.

Chính phủ Việt Nam cũng cho hay ông Trump, trong cuộc gặp với ông Phúc tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản, đã khen ngợi Việt Nam vì những nỗ lực trấn áp gian lận thương mại.

Động thái này được đưa ra sau khi ông Trump trả lời phỏng vấn Fox Business Network hôm 26/6 và đưa ra bình luận: "Nhiều công ty đang chuyển sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng tôi còn tệ hơn Trung Quốc."

Khi được hỏi ông có muốn đánh thuế Việt Nam không, ông Trump không bác bỏ.

"Chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam. Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc nhiều, nhưng họ gần như là kẻ lợi dụng tệ nhất (nguyên văn: it's almost the single worst abuser of everybody)."

Ông Trump cũng cho rằng Việt Nam là nước có tình trạng "lạm dụng thương mại với Mỹ" và nói rằng việc việc một số công ty Trung Quốc chuyển tới Việt Nam để né đòn áp thuế của Mỹ là hiện tượng "đáng quan tâm".

Trong phỏng vấn, ông Trump khen Việt Nam đã mua nhiều than từ bang West Virginia, khiến "tôi vui".

Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã vượt quá 20 tỷ đô la kể từ năm 2014, đạt 39,5 tỷ đô la vào năm 2018, mức cao nhất kể từ năm 1990, theo dữ liệu của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ được Bloomberg trích dẫn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Một với Bloomberg rằng Việt Nam sẽ đẩy mạnh nhập khẩu từ Hoa Kỳ, từ máy bay Boeing tới các sản phẩm dầu khí.

Phản hồi của Bộ Ngoại giao Việt Nam

Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức phản hồi về tuyên bố của ông Trump trong vấn đề thương mại song phương, được ông Trump nêu ra trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network phát hôm 26/6.

"Với quan điểm hai nền kinh tế có thể bổ trợ cho nhau, Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Mỹ theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi", bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho hay hôm 28/6.

Bà Hằng cũng nói Việt Nam "đã có nhiều nỗ lực cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước, thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Mỹ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ muốn hoạt động tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Mỹ."

"Việt Nam cũng triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, chống gian lận thương mại, hàng hoá nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác. Việt Nam và Mỹ thường xuyên trao đổi thông qua các cơ chế hiện có như Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) để hình thành chiến lược hợp tác lâu dài và toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh", bà Hằng nói.

Bà Hằng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Mỹ và hai nước thời gian qua đã chứng kiến những bước tiến triển rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, trong đó đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư.