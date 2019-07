Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Lê Thanh Hải là nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 2006- tới 2016

Một quan chức ở TP. Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, ông Lê Tấn Hùng, vừa bị bắt tạm giam và khởi tố, theo truyền thông chính thống Việt Nam.

Ông Hùng là em ruột của ông Lê Thanh Hải - cựu Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Hôm 06/7/2019, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra một vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại doanh nghiệp trên.

"Quá trình điều tra, ngày 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, theo đó, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015," tờ báo trực thuộc Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh cho hay.

"Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Lê Tấn Hùng, sinh năm 1963; nguyên Tổng Giám đốc; cư trú tại Số 22 Bis Trương Định, phường 6, quận 3, TPHCM; và Nguyễn Thành Mỹ, sinh năm 1959; nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư; cư trú tại Số 157/32 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TPHCM."

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Thanh Niên Online hôm 06/7/2019 đăng một tin bài ở vị trí trung tâm liên quan sự kiện

Vẫn Sài Gòn Giải Phóng cho biết thêm: "Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 6-7-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật."

"Sai phạm khủng mức nào"?

Cũng hôm thứ Bảy, báo Thanh Niên trong bài viết có tựa đề "Ông Lê Tấn Hùng bị bắt giam: Sai phạm tại SAGRI 'khủng' mức nào?" cho biết thêm chi tiết về vụ việc:

"Ông Lê Tấn Hùng và ông Nguyễn Thành Mỹ bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí', do có liên quan đến sai phạm nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực ở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

"Qua thanh tra đã xác định các sai phạm nghiêm trọng tại SAGRI bắt đầu từ 2004, kéo dài đến 2017, tập trung vào các sai phạm đã phát hiện: quản lý đất đai liên quan đến khoảng 1.900 ha đất cho thuê, hợp tác, chuyển nhượng… không đúng quy định pháp luật, có nguy cơ gây thất thoát; quản lý tài chính (vay vốn ngân hàng nhưng lại mang nguồn tiền vay đó gửi lại ngân hàng dẫn đến phải bù lãi suất)…

"Trong các sai phạm đó, "dính" tới 18 lãnh đạo chủ chốt trong HĐTV, Ban tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng của SAGRI các thời kỳ liên quan.

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Báo tuổi trẻ đưa tin liên quan hôm 06/7/2019

"Đáng chú ý, riêng cá nhân ông Lê Tấn Hùng bị xác định có trách nhiệm trong các sai phạm về quản lý đất đai, tài chính, và nghiêm trọng nhất là việc ông Hùng ký khống hợp đồng du lịch nước ngoài trị giá hơn 13 tỉ đồng (đã thanh lý và chi trả tiền, khi thanh tra mới phát hiện).

Báo Tuổi trẻ hôm 06/7 cũng trong một phiên bản điện tử nhắc lại một số diễn biến liên quan tới em trai của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho biết:

'Vi phạm kỷ luật và điều tra kéo dài'

"Trước đó, chiều 12-6, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi công bố quyết định đình chỉ công tác tổng giám đốc SAGRI đối với ông Lê Tấn Hùng. Sau đó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong ký quyết định kỷ luật hình thức cách chức đối với ông Lê Tấn Hùng.

"Quyết định đình chỉ công tác nêu: tổng giám đốc SAGRI, đã có các sai phạm được Thanh tra TP, Kiểm toán Nhà nước và Chủ tịch UBND TP kết luận đã thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành Tổng công ty.

"Thanh tra Thành phố cũng đã ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện dự án và chuyển nhượng dự án tại SAGRI.

"Trong đó, sai phạm về quản lý đất đai xảy ra từ các nhiệm kỳ trước, còn sai phạm quản lý điều hành thuộc về ông Lê Tấn Hùng.

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Sài Gòn Giải Phóng đưa tin liên quan sự kiện

"Ông Hùng có những sai sót trong chỉ đạo, kiểm tra giám sát các bộ phận chuyên môn xây dựng kịp thời các quy chế nội bộ theo quy định, tham mưu thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động; thiếu sót, sai phạm trong đầu tư dự án, trong việc khai thác, sử dụng đất và các mặt bằng nhà đất được giao, trong quản lý, sử dụng tài chính và các khoản vay," tờ báo thuộc Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết.

Báo Thanh niên hôm 06/7 nhấn mạnh việc xử lý sai phạm liên quan doanh nghiệp trên và em trai bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã kéo dài tới hai năm, tờ báo viết:

"Việc xử lý sai phạm tại SAGRI kéo dài gần 2 năm qua. Cụ thể, sau khi có kết luận thanh tra toàn diện SAGRI vào tháng 10.2017, và tiếp đó Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra các vấn đề vi phạm của SAGRI, thì đến 3.2018, UBND TP.HCM có quyết định kỷ luật khiển trách ông Lê Tấn Hùng. Tuy nhiên, đến tháng 10.2018, UBND TP.HCM đã bàn và thấy mức xử lý kỷ luật khiển trách ông Lê Tấn Hùng là "chưa tương xứng với mức độ sai phạm".

"Do đó, tiếp tục quá trình xử lý, đến tháng 1.2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tấn Hùng về mặt Đảng. Về mặt chính quyền, ông Hùng cũng bị Chủ tịch UBND TP.HCM kỷ luật cảnh cáo. Giữa tháng 6.2019, ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác và bị cách chức Tổng giám đốc SAGRI vì "đã thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tổng công ty," Thanh Niên Online cho biết hôm thứ Bảy.