Vụ ông Lê Thanh Thản bị khởi tố: 'Người thông cảm, kẻ hả hê'?

Bản quyền hình ảnh Tuomas Lehtinen/Getty Images Image caption Bất động sản tại Việt Nam là mảnh đất màu mỡ của nhiều nhà đầu tư

Hôm 10/7, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản, còn có biệt danh 'Điếu cày', chính thức bị chính quyền Việt Nam khởi tố tội danh 'lừa đảo khách hàng'.

Ngay lập tức, mạng xã hội nóng lên với những ý kiến trái chiều.

Facebooker Vỹ Đặng viết:

Việc khởi tố ông Lê Thanh Thản chắc chắn khiến giới BĐS run rẩy. Bởi với nền hành chính theo lối hành là chính, xin-cho như hiện nay, thì hoạt động kiểu đi đêm, chỉ định thầu, làm trước bổ sung thủ tục sau còn sôi động lắm. Cho nên, có thể nói không doanh nghiệp BĐS nào mà không sai, không dính cái này cũng bị dính cái khác. Còn tội "lừa dối khách hàng" ư? Hãy xem băng-rôn kiện cáo của người mua nhà đầy ra đấy, từ Bắc vô Nam nơi đâu cũng có."

"Các doanh nghiệp BĐS không còn thanh thản được nữa rồi!"

Cây bút Lê Anh Đạt thì bình luận trên Facebook rằng 'Giờ đến lượt ông Thản bị khởi tố, thật sự câu hỏi "tiền nhiều để làm gì", bắt đầu thấy thấm. Rất có thể, sau này hút thuốc lào còn khó, chứ chưa nói tiêu tiền, lái xe sang. Lương thiện, chân chính là không tiền nào mua được. Đừng lấy tiền ra định nghĩa giàu nữa nhé."

Facebooker Minh Hữu Quang đề cập đến việc truy tố ông Thản như một sự 'đấu đá' trong chính trường Đảng Cộng sản Việt Nam: "Vụ Mường Thanh là do Bộ công an phân công cho Công An Hà Nội thụ lý điều tra-tố tụng thôi chứ làm gì có ông Chung ông Riêng nào "phản đòn lại phe của hoàng thượng".

"Sau khi có tin là bệnh, hoàng thượng xuất hiện lại. Ngồi phát biểu chỉ đạo, huấn thị cho Bộ chính trị ngồi ghi chép thế kia thì ai vào đấy mà phản công."

"Một khi hoàng thượng đã mang dép đi họp lãnh đạo cấp cao và quân uỷ trung ương thì ông quan tâm gì đến ông Lê Thanh Thản."

"Hoàng thượng giờ quan tâm đến ông Lê Thanh Hải mà thôi. Giải quyết Thanh Hải trọn vẹn đôi đường để còn thanh thản."

'Kẻ hả hê, người im re'

Trong khi đó, cây bút Thái Văn Đường viết rằng báo chí trước đây khen ông Thản hết lời thì cũng chín đám nhà báo đó khi nghe tin ông bị khởi tố thì kẻ hả hê, người im re.

"Mình không bênh gì ông Thản nhưng sống mình nên có trước có sau."

"Mình được biết, ai khó khăn ông Thản giúp thật, nếu như họ gặp được trực tiếp ông ấy trình bày hoàn cảnh ....vì mình có một chị bạn ở tỉnh lẻ về từng là cơ lỡ mẹ đơn thân hiện đang sống ở chung cư của ổng dưới Hà Đông. Ông ấy không những tạo việc làm cho chị bạn này, còn bán nhà trả góp giá gốc và giờ cuộc sống 2 mẹ con chị này đã khá ổn."

"Kể cả cánh nhà báo hồi ông Thản mới làm dự án Thanh Hà, Linh Đàm... rất nhiều nhà báo mảng BĐS, không phải mảng BĐS đến "đưa tin" rồi cũng được ông Thản duyệt suất mua nhà ưu đãi giá gốc mới có nhà để ở, có người thì lại bán suất lấy tiền chênh lệch. Bằng chứng những nhà báo ngày đó hồ hởi khoe ầm ĩ trên facebook."

"Ở các tỉnh khác không biết, nhưng riêng ở Hà Nội những người có thu nhập thấp thật sự, người tỉnh xa về Hà Nội nếu như không có phân khúc nhà giá rẻ của ông Thản thì chắc giờ vẫn nhà trọ và nhà thuê cho… Đến hôm nay khi nghe câu khởi tố Mường Thanh thì chính đám nhà báo đó một số kẻ hả hê, còn một số người im re không phát sóng."

'Khởi tố ông Lê Thanh Thản không hợp lý'?

Luật sư Ngô Ngọc Trai có một phân tích dài trên trang Facebook cá nhân về vụ khởi tố hình sự ông Lê Thanh Thản mà ông cho là 'bất hợp lý'.

"Những hành vi như xây quá số tầng, xây sai giấy phép, thì đó đều là những hoạt động của pháp nhân. Đúng ra sai phạm nếu có thì nên xử lý hình sự đối với pháp nhân thay vì cá nhân. Bộ luật hình sự hiện nay đã có quy định xử lý hình sự pháp nhân rồi."

"Hiện tại Bộ luật hình sự đã có quy định về xử lý hình sự pháp nhân thương mại, luật có hiệu lực từ 1/1/2018, nhưng theo dõi thì thấy từ bấy đến nay một năm rưỡi mà chưa có vụ xử lý hình sự pháp nhân thương mại nào."

"Trong Bộ luật hình sự đã có quy định tại Điều 82. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội, trong đó có biện pháp: Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép."

"Như vậy, trong việc xây dựng sai trái, như của tập đoàn Mường Thanh, thì pháp luật đã dự liệu đặt ra vấn đề xử lý theo góc độ pháp nhân, thay vì cá nhân."

"Hãy thử tưởng tượng xem, một sai phạm nào đấy của các tập đoàn như Vingroup hay Sungroup mà lại xử lý hình sự ông Vượng hay ông Lam thì ko ổn. Những việc làm của pháp nhân thì phải xử lý pháp nhân, còn những việc làm của cá nhân thì xử lý cá nhân. Đó là xét về mặt thực tế.

"Còn về mặt lý thuyết, những sai trái trong xây dựng, nếu có sẽ thuộc về trách nhiệm của một loạt các phòng ban chuyên môn, nên sẽ vô lý nếu quy trách nhiệm cho một cá nhân ông Giám đốc.

"Tuy vậy, có một điểm khó hiện nay là, trong các tội danh của bộ luật hình sự áp dụng cho việc xử lý hình sự pháp nhân thương mại, lại không bao gồm tội danh về xây dựng... Điều đó cho thấy các quy định của bộ luật hình sự đang thiếu sự chặt chẽ, logic, khoa học."

"Không biết quá trình xây dựng luật trước kia, hiệp hội doanh nghiệp xây dựng có quan tâm đến xây dựng luật hình sự không, và có phải họ hay là ai đã vận động bỏ các tội vi phạm về xây dựng ra khỏi danh mục các tội xử lý hình sự pháp nhân thương mại?"

"Việc bỏ ra tưởng như là có lợi cho doanh nghiệp xây dựng nhưng hóa ra không phải, vì khi tội đó không bị xử lý theo góc độ pháp nhân thì lại bị nguy cơ xử lý theo cá nhân, như vụ ông Lê Thanh Thản hiện nay."

"Nay tôi cho rằng Bộ luật hình sự sẽ phải sửa đổi, đưa các tội vi phạm về xây dựng vào danh mục các tội có thể bị xử lý hình sự pháp nhân, như thế mới là hợp lý khoa học, các quy định mới phù hợp logic chặt chẽ với nhau. Chứ như vụ ông Thản, những sai phạm trong xây dựng của tập đoàn Mường Thanh, một đơn vị lớn, mà lại khởi tố ông Thản như vậy tôi cho là ko hợp lý."