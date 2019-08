Những gì đã biết về vụ bé trai trường Gateway tử vong

Image caption Ảnh chụp màn hình camera quay lúc cháu L. được một người đàn ông đưa vào trong trường sau khi được phát hiện trong ô tô

Sự việc bé trai 6 tuổi tử vong sau khi được phát hiện ở trong xe ô tô đưa đón đến trường Phổ thông liên cấp Gateway đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận, với nhiều luồng thông tin trái chiều. Vậy những thông tin gì đã được biết về vụ việc?

Diễn biến sự việc

Theo báo Tuổi Trẻ, sơ bộ điều tra xác định:

Sáng 6/8, ông Doãn Quý Phiến lái xe ô tô từ ký túc xá của trường Học viện báo chí và tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy, nhân viên đưa đón học sinh của trường Phổ thông liên cấp Gateway, đón tổng cộng 13 học sinh, trong đó có cháu L., 6 tuổi.

Khoảng 7h25, ông Phiến lái xe đến cổng phụ của trường, bà Quy đưa học sinh xuống xe rồi đóng cửa xe lại. Ông Phiến đưa xe về ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền gửi xe.

Theo báo Người Lao Động, đây là khoảng sân rộng gần sân bóng chuyền và khu ký túc xá dành cho nữ sinh. Nơi này vào giờ lên lớp của sinh viên và buổi trưa rất vắng vẻ, cách phòng bảo vệ khoảng 200 m nhưng bị ngăn cách bởi một dãy nhà.

15h30 ông Phiến lấy xe quay lại trường tiểu học đón học sinh.

Khi đón học sinh tan học lên xe, bà Quy không thấy cháu L. nên báo cô giáo chủ nhiệm.

Sau đó, khi đưa học sinh lên xe, cô Quy phát hiện cháu L. đang nằm dưới sàn xe. Cháu L. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tím tái, bệnh viện cấp cứu nhưng không có kết quả và thông báo với gia đình cháu đã tử vong.

1. Nhân viên đưa đón cháu L. nói gì?

Bà Nguyễn Bích Quy, 55 tuổi, nói bà nhận trách nhiệm trong cái chết của cháu L.

"Khi đến trường khoảng 7h20, tôi mở cửa xe cả ở trên cabin lẫn cửa dưới cho học sinh xuống. Còn 2 cháu mới thì không chịu xuống nên tôi nhấc 1 cháu, tay kia vẫn bế cháu còn lại. Tôi nhòm vào xe thì không thấy ai nên đã đóng cửa. Sau đó, tài xế đánh xe đi về còn tôi dẫn các cháu vào trường.

"Xe đến trường đúng lúc học sinh vào lớp, khi đến cửa thì các cháu ùa vào.

"Trên tay tôi vẫn bế một cháu và dắt theo cháu còn lại đi vào và lên nhà ăn ở tầng 2. Lẽ ra, dẫn các cháu vào là tôi cũng xong việc. Nhưng hôm nay vì 2 cháu kia bám không chịu rời nên tôi đã vào lấy sữa và xôi cho ăn rồi dẫn 2 cháu lên lớp. Sau đó, tôi xuống ký bàn giao đủ 13 cháu (tính cả cháu L.) rồi đi về," bà Quy kể theo báo Đất Việt.

Đến 16h kém 15, tôi lại đến trường để đón các cháu. Lúc này, lái xe đã chờ ở ngoài. Khi tôi vào đón thì chỉ thấy 9 cháu và thiếu cháu L. (3 cháu khác đã được bố mẹ đón).

Ngay sau đó, tôi đã báo cho một cô giáo; cô giáo này tiếp tục báo tới Ban giám hiệu nhà trường. Cô ấy cũng bảo tôi dẫn 9 cháu ra xe trước rồi vào tìm bạn L. sau. Khi tôi vừa mở cửa xe, học sinh đã kêu lên có người chết".

Hôm 6/8 là ngày thứ hai bà làm công việc này. Bà được Công ty TNHH vận tải Ngân Hà, gọi đi làm nhân viên phụ trách xe buýt chở học sinh nhưng chưa ký hợp đồng với công ty này.

Ông Phiến, 53 tuổi, là nhân viên hợp đồng của công ty Ngân Hà. Hiện ông Phiến vẫn chưa lên tiếng với báo giới về vụ việc.

Tuy nhiên theo báo Người Lao Động, chiếc xe 16 chỗ chở cháu L. thuộc sở hữu của ông Phiến nhưng chưa có giấy phép về kinh doanh vận tải, chưa được cấp phù hiệu xe kinh doanh.

2. Đã khởi tố vụ án

Ngày 7/8, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" và triệu tập nhiều người liên quan để điều tra.

"Đã triệu tập tất cả những người liên quan lên làm việc, căn cứ vào kết quả điều tra sẽ xem xét có khởi tố bị can hay không," ông Trần Văn Hóa, phó trưởng Công an Quận Cầu giấy cho biết.

3. Công an bác tin khám nghiệm tử thi

Theo báo Người Lao động, đại diện Công an quận Cầu Giấy bác tin khám nghiệm tử thi của bé L. như một số báo đã đăng trước đó và nói chưa có kết quả khám nghiệm tử thi.

Báo Zing hôm 8/8 trích dẫn thông tin từ phía gia đình rằng phần đầu trẹo phải của nạn nhân có tụ máu dưới da, kích thước 3x2 cm tương đương với vết bầm tụ máu bên ngoài bị tổn thương. Vùng liên mông không có dấu vết tổn thương.

Hai bên thái dương và xương hộp sọ không tổn thương, không có máu đọng trong não, không tổn thương não.

Lòng thực quản không có dị vật, lòng phế quản có nhiều dịch bọt xuất huyết; các cơ tim có tổn thương, trong dạ dày có 50 ml dịch vàng sẫm, bề mặt tim có nhiều dịch vàng chảy máu…

Image caption Nhiều khăn giấy được tìm thấy trong phòng y tế của trường

4. Đã tử vong ngoại viện

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Lê Ngọc Thành, giám đốc Bệnh viện E, khẳng định cháu L. đã tử vong ngoại viện, nhưng việc xác định cháu tử vong từ thời điểm nào trong ngày 6-8 thì phải đợi kết quả giám định pháp y.

Hình ảnh từ camera cũng cho thấy bé trai khi được bế từ ôtô vào trường đã cứng người.

5. Trường không báo phụ huynh cháu L. vắng mặt

Trường Gateway đã không liên lạc với phụ huynh để trao đổi về việc học sinh vắng mặt.

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy, phụ trách lớp 1 Tokyo điểm danh học sinh vào lúc 7h50 và đã nhập thông tin vào phần mềm có vắng một học sinh.

Tuy nhiên, nhà trường đã không liên lạc với phụ huynh học sinh để trao đổi về việc con họ vắng mặt.

Ông Phạm Ngọc Anh, trưởng phòng Giáo dục - đào tạo quận Cầu Giấy nói trường Gateway mới vận hành phần mềm mới để liên hệ với phụ huynh, nhưng mới đưa vào vận hành nên đã dẫn đến bỏ sót cháu L.

6. Ai là chủ quản trường Gateway?

Hệ thống trường Gateway thuộc quản lý của tập đoàn Edufit, một tập đoàn giáo dục tại Việt Nam.

Vốn điều lệ của Edufit tại thời điểm mới thành lập là 20 tỷ đồng với bốn cá nhân góp vốn là bà Trần Thị Hồng Vân (35,7%), bà Trần Thị Hồng Hạnh (35,7%), bà Nguyễn Thị Xuân Trang (14,3%) và bà Trần Thị Huyền (14,3%), theo báo Dân trí.

Báo này sau đó xóa tên bà Nguyễn Thị Xuân Trang, và chỉ cho biết "một người nữa có tỷ lệ sở hữu trên 14%, tuy nhiên, thông tin cập nhật cho biết, người này đã rút khỏi danh sách cổ đông."

7. Trường Gateway không phải trường quốc tế

Theo ông Ngọc Anh, trong quyết định thành lập trường Gateway không hề ghi là trường quốc tế.

"Chữ 'quốc tế' như cách ghi trên cổng thông tin chính thức của trường... có thể do trường quảng cáo để thu hút học sinh," ông Ngọc Anh nói tại buổi họp báo của Ủy ban Nhân dân Quận hôm 7/8.

Theo VietnamFinance, Gateway có ba cơ sở là Gateway Cầu Giấy, Gateway Tây Hồ Tây và Gateway Hải Phòng. Trong đó, cơ sở Gateway Tây Hồ Tây - Starlake vừa động thổ vào ngày 30/6, diện tích xây dựng hơn 20.000m2 với 126 lớp học và hệ thống các phòng chức năng.

Mức học phí bậc tiểu học năm học 2019-2020 của Gateway là 117,7 triệu đồng. Đối với cấp hai, mức học phí hiện tại đang ở mức khoảng 141 triệu đồng.

8. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra

Theo Vietnamnet, chiều 7/8, Văn phòng Chính phủ đưa ra chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháu bé 6 tuổi tử vong trên xe ô tô đưa đón của Trường tiểu học quốc tế Gateway.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc làm cháu bé tử vong, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học; hướng dẫn, quy định cụ thể dịch vụ đưa đón học sinh, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu, không để tái diễn sự việc tương tự.