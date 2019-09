Bản quyền hình ảnh Bộ Công an Image caption Ông Phạm Nhật Vũ là em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Bị can Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị AVG, vừa được đề nghị áp dụng "chính sách đặc biệt" sau khi bị phát hiện hối lộ 6,2 triệu đôla cho các lãnh đạo Bộ Thông tin-Truyền thông và Mobifone.

Hôm 2/9, báo chí tiết lộ hai cựu bộ trưởng bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã khai nhận hơn ba triệu đôla từ ông Phạm Nhật Vũ để tiến hành thương vụ Mobifone mua AVG.

Chưa hết, ông Vũ còn hối lộ ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone 2,5 triệu đôla.

Thương vụ diễn ra vào cuối 2015-đầu 2016, khi Mobifone mua 95% cổ phần AVG với giá 8.890 tỷ, được xác định là gây thiệt hại khoảng 7000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Lý do cho việc áp dụng chính sách đặc biệt, là trong quá trình điều tra, ông Vũ đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ vụ án.

"Bị can Vũ đã chủ động huỷ bỏ thoả thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tự nguyện trả lại Mobifone toàn bộ số tiền đã nhận từ Mobifone tính cả lãi và chi phí dự án góp phần làm giảm tối đa thiệt hại cho nhà nước. Gia đình bị can Vũ có công với cách mạng, ngoài ra bị can Vũ cũng có nhiều đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội chất độc da cam, bom mìn, mồ côi, các hoạt động an sinh xã hội…

Hành vi của ông Vũ đã phạm vào tội "Đưa hối lộ" quy định tại Khoản 4, Điều 364 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Tức hối lộ tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm.

