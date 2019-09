Bản quyền hình ảnh thanhnien.vn Image caption Cảnh sát dẫn bị can Nguyễn Thái Luyện vào hôm 19/9

Hai anh em lãnh đạo một công ty bất động sản bị khởi tố và bắt giam trong vụ án chiếm đoạt "hơn 2500 tỉ đồng".

Hai anh em ruột Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi) và Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi), lãnh đạo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại Tp HCM, đã bị bắt sau khi có lệnh khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hôm 18/09.

Bộ Công an khuyến cáo người dân là "khách hàng bị hại" (được cho là khoảng 6700 người) liên hệ với nhà chức trách để cung cấp thông tin nhằm "phục vụ công tác điều tra".

Bản tin trên trang web Bộ Công an viết cho hay những nơi này là "Phòng 15 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) hoặc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra..."

Bản tin mô tả "Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt".

Hoạt động lừa đảo được cho là liên quan tới việc thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên và khoảng 40 "dự án ma" tại ba tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

Khách hàng yên tâm, tiền quý vị sẽ được công an giữ một cách an toàn nhất, an toàn hơn chúng tôi giữ nữa Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Alibaba

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy riêng Công ty Alibaba đã ký hợp đồng "phân lô bán đất nền" cho hơn 6.700 khách hàng và thu được hơn 2.500 tỉ đồng (khoảng 107 triệu USD), theo truyền thông trong nước

"Sáng 19.9, rất đông khách hàng đầu tư mua đất nền tại các "dự án ma" của Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) tìm đến trụ sở công ty này (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đặt vấn đề đòi lại tiền nhưng đều thất vọng ra về," báo Thanh Niên đưa tin.

Bài của báo này mô tả một phó tổng giám đốc công ty Alibaba tổ chức livestream trên Facebook để trấn an khách hàng công ty rằng "tiền quý vị sẽ không bị mất đi đâu cả".

"Khách hàng yên tâm, tiền quý vị sẽ được công an giữ một cách an toàn nhất, an toàn hơn chúng tôi giữ nữa. Tiền quý vị chúng tôi không làm gì khác ngoài mua bất động sản," bà Huỳnh Thị Ngọc Như được dẫn lời.

Hiện cũng có quan ngại rằng tiền của khách hàng gửi vào công ty Alibaba đã được lãnh đạo công ty này chuyển vào "tài khoản người thân của họ".

Báo Thanh Niên mô tả "gần một năm qua" báo này liên tục có những bài viết phản ánh các dự án ma của Công ty Alibaba.

Truyền thông tại Việt Nam hôm 20/09 đưa hình ảnh hàng chục cảnh sát cơ động và cảnh sát kinh tế khám xét một công ty bất động sản khác được cho là có liên hệ với Công ty Alibaba cũng nằm tại Tp HCM.

Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận cũng đang điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba và chi nhánh của công ty này tại các địa phương nói trên.