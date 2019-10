Bộ trưởng Úc nói Trung Quốc hành xử tồi tệ

Trung Quốc đang hành xử theo cách không phù hợp với các giá trị của Úc bằng cách tấn công vào các đảng chính trị và các trường đại học Úc - Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton, một quan chức cao cấp trong chính phủ Úc tuyên bố hôm 11/10.

Bản quyền hình ảnh Tracey Nearmy/Getty Images Image caption Ông Peter Dutton

"Vấn đề của chúng tôi không nằm ở người dân Trung Quốc, cũng không phải từ cộng đồng người gốc Hoa tuyệt vời ở Úc, vấn đề ở đây là với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính sách của họ không phù hợp với các giá trị của chúng tôi" - ông Dutton nói, theo Cơ quan Truyền thông Úc (ABC).

Những năm gần đây, quan hệ giữa Úc và Trung Quốc xấu đi giữa bối cảnh có nhiều cáo buộc nói rằng, Bắc Kinh đang can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước Úc.

Các quan chức Mỹ cũng lo lắng rằng, sự phụ thuộc kinh tế của Úc sẽ ảnh hưởng đến khả năng nước này đứng vững trước Trung Quốc.

Đồng thời, Úc cũng lo ngại trước việc Trung Quốc đang muốn gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Thái Bình Dương.

Các nhà lập pháp Úc đã tìm cách cải thiện mối quan hệ giữa hai nước bằng cách tránh đưa ra những chỉ trích công khai với Trung Quốc.

Tuy nhiên, lần này thì ông Peter Dutton cho biết Úc sẽ không im lặng, dù quan hệ thương mại giữa hai quốc gia này vẫn rất quan trọng.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, với thương mại hai chiều đạt giá trị hơn 180 tỉ đô la Úc (tức khoảng 122 tỉ Mỹ kim) vào năm ngoái.

ABC trích lời ông Dutton nói với các phóng viên ở Canberra rằng: "Chúng tôi có mối quan hệ thương mại rất quan trọng với Trung Quốc, nhưng chúng tôi sẽ không cho phép các sinh viên đại học [của Úc] bị ảnh hưởng quá mức."

"Chúng tôi sẽ không cho phép lấy cắp tài sản trí tuệ và chúng tôi sẽ không cho phép các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan phi chính phủ của chúng tôi bị tấn công," ông Dutton nói, theo ABC.

Ông Dutton cũng chỉ trích Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

"Mối đe dọa là có thật. Chúng tôi đang gặp vấn đề ở Biển Đông, ở Sri Lanka, với việc phát triển cảng biển tại đó.

"Hiện đã có những cuộc thảo luận tại Pakistan và Ấn Độ về những vấn đề này vào lúc này, các vấn đề ở châu Phi cũng vậy. Sáng kiến Vành đai và Con đường mà Trung Quốc đưa ra, tôi nghĩ những đối thoại thẳng thắn là cần thiết," ông nói.

Bản quyền hình ảnh LAKRUWAN WANNIARACHCHI/Getty Images Image caption Sri Lanka là quốc gia vay 1 tỷ đô la của Trung Quốc trong sáng kiến Vành đai và Con đường.

Ông Dutton cũng bảo vệ quyết định của Chính phủ Úc cấm Huawei, một công ty viễn thông Trung Quốc, cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G của Úc.

Theo ABC, Trung Quốc đã phản ứng lại những lời chỉ trích trên và nói rằng, những bình luận của ông Dutton là một "trò hề độc hại."

"Chúng tôi bác bỏ một cách có căn cứ những cáo buộc phi lý của ông Dutton đối với Trung Quốc, cáo buộc gây sốc và vô căn cứ," Đại sứ quán Trung Quốc viết trong một tuyên bố, theo ABC.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ sự ác ý của ông ta đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

"Những lời nói vô lý như vậy làm tổn hại nghiêm trọng đến sự tin tưởng lẫn nhau giữa Trung Quốc và Úc và phản bội lợi ích chung của hai dân tộc," tuyên bố viết.

Bắc Kinh trước đây từng phủ nhận việc họ đã tiến hành bất cứ hành vi nào không phù hợp.

Bản quyền hình ảnh AAP Image caption Tòa nhà Quốc hội Úc ở Canberra.

Theo Reuters, hồi đầu tháng, tình báo Úc xác định Trung Quốc chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công mạng vào quốc hội và ba đảng chính trị lớn nhất của Úc trước cuộc bầu cử liên bang vào tháng 5.

Tuy nhiên, hồi tháng trước, Thủ tướng Úc Scott Morrison từ chối xác nhận liệu Trung Quốc có đứng sau một cuộc tấn công mạng vào Tòa nhà Quốc hội của Canberra trước cuộc bầu cử hay không.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận sự liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công mạng nào.

Bên cạnh đó, cũng theo Reuters, tin tặc tấn công vào Đại học Quốc gia Úc (ANU) - một trong những trường đại học uy tín nhất của nước này.

Báo cáo chính thức của Đại học Quốc gia Úc (ANU) cho thấy những lo ngại về việc Trung Quốc có thể sẽ gây ảnh hưởng đến nghiên cứu và sinh viên.

Hồi tuần trước, ANU cho biết rằng, các nhà điều tra của trường vẫn chưa thể xác định được ai chịu trách nhiệm cho vụ tấn công mạng vào đầu năm nay.

Sinh viên nước ngoài đem lại khoảng 35 tỉ đô la Úc một năm cho nền kinh tế Úc, trong đó, sinh viên Trung Quốc chiếm khoảng một phần ba.

Việc các trường đại học Úc phụ thuộc vào nguồn tài chính từ sinh viên nước ngoài đã làm dấy lên lo ngại rằng, các chính phủ nước ngoài có thể gây ảnh hưởng lên đại học Úc.

Do đó, các trường đại học Úc hiện sẽ được yêu cầu làm việc với các cơ quan an ninh nhằm bảo đảm là họ được bảo vệ trước sự can thiệp từ nước ngoài.