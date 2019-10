Thứ trưởng Bộ GD-ĐT tử vong vì rơi xuống từ tầng lầu 8

Bản quyền hình ảnh MOET Image caption Thứ trưởng Bộ GD-DDT Việt Nam, ông Lê Hải An

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Việt Nam, ông Lê Hải An được phát hiện rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục - Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, TP Hà Nội) xuống đất và đã tử vong.

Theo báo điện tử VnExpress ở trong nước, đến 9h20, một xe biển quân đội đã chở thi thể ông An đến nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Thông cáo chính thức của Bộ GD-ĐT trên website của bộ nêu: "Ông Lê Hải An, sinh năm 1971, ủy viên Ban cán sự đảng, bí thư Đảng ủy Bộ, thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo, do tai nạn đã từ trần vào lúc 7h10 ngày 17/10/2019 (tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi). Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Lê Hải An sẽ được thông báo sau."

Các đơn vị của Công an TP Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân cái chết của ông An đang được công an điều tra.

Tòa nhà nơi ông An rơi gồm 8 tầng, trong đó căng tin nằm trên tầng tám.

Báo trong nước cho hay, theo nhiều cán bộ Bộ GD-ĐT, ông An thường đến căng tin ăn sáng và trở về phòng làm việc ở tầng hai của tòa nhà này.

Theo lịch công tác, sáng 17/10, ông An cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ làm việc với Hội đồng Quốc gia giáo dục tại trụ sở Bộ.

Chuyên gia giáo dục Trần Đức Cảnh, thành viên Hội đồng quốc gia về Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực 2016 - 2021, người cũng đến trụ sở Bộ GD-ĐT để tham gia cuộc họp sáng nay, viết trên Facebook cá nhân:

"Chúng tôi làm việc với nhau tuy không lâu, nhưng biết An là người có năng lực và nhiệt huyết trong việc cải tổ giáo dục đại học. Một mất mát lớn cho tương lai ngành giáo dục."

Quá trình làm việc của ông An

Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội. Ông là con trai út của Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây tại Việt Nam.

Ông từng học Đại học Thăm dò địa chất tại Moskva (Nga), Thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei và Tiến sĩ dầu khí tại Đại học Heriot-Watt, Anh.

Ông An bắt đầu làm việc tại Trường đại học Mỏ - Địa chất từ tháng 12-1995 với vai trò trợ giảng bộ môn địa vật lý, khoa Dầu khí; rồi trở thành giảng viên chính thức và sau đó là Trưởng khoa Dầu khí của trường này.

Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh Phó Giáo sư và là Phó Hiệu trưởng từ năm 2011-2014.

Từ năm 2014, ông An là Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Tháng 11/2018, ông An được bổ nhiệm chức Thứ trưởng GD-ĐT, phụ trách giáo dục đại học, báo chí truyền thông, địa bàn Tây Nguyên, Đông Nam Bộ...

Tháng 2/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT.

Ngoài ông An, Bộ GD-ĐT còn có hai thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Nguyễn Văn Phúc.

Ông An cũng là người đã ký Thông báo về việc xem xét kỷ luật công chức của Bộ GD-ĐT có trách nhiệm liên quan tới việc xảy ra gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.

13 công chức được yêu cầu kiểm điểm liên quan kỳ thi THPT quốc gia 2018 gồm các cục trưởng, cục phó Cục Quản lý chất lượng, vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra, vụ trưởng Vụ Pháp chế...

Tuy nhiên, ngày 9/9/2019, Bộ GD-ĐT lại ký văn bản hủy bỏ các Quyết định và Thông báo trên.

Lý do hủy bỏ xem xét kỷ luật là các văn bản nội bộ này chưa đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, đồng thời còn để tiến hành quy trình xem xét, kiểm điểm trách nhiệm về mặt công tác Đảng như hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.