Bản quyền hình ảnh MOET Image caption Cố Thứ trưởng Bộ GD-DDT Việt Nam, ông Lê Hải An

Lễ truy điệu cố Thứ trưởng Giáo dục Lê Hải An diễn ra sáng Thứ Hai 21/10 tại Hà Nội trong nỗi bàng hoàng và tiếc thương của rất nhiều người khi ông đột ngột qua đời.

Rất đông các đồng nghiệp, sinh viên, giáo viên và bạn bè tới viếng ông Lê Hải An, người qua đời khi mới 48 tuổi, tại Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Hải An được phát hiện rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục - Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, TP Hà Nội) xuống đất và đã tử vong khoảng 7h10 ngày 17/10.

Các đơn vị của Công an TP Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, nhưng hiện chưa có thông tin gì về nguyên nhân cái chết của ông An.

Trong bài điếu văn truy điệu, ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trưởng ban tổ chức lễ tang, nói ông Lê Hải An để lại một "tấm gương sáng" như "một nhà giáo tận tụy, một nhà khoa học say mê nghiên cứu và một nhà quản lý giáo dục tâm huyết, trách nhiệm."

Ông Nhạ cũng ca ngợi vị cố thứ trưởng là "một nhà quản lý, nhà lãnh đạo quyết đoán, có tầm nhìn nhưng rất khiêm tốn, giản dị, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Trường ĐH Mỏ - Địa chất".

Ông Lê Hải Khôi, anh trai cố Thứ trưởng Lê Hải An, "gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT đã đến tiễn đưa người con của gia đình," tờ Tuổi Trẻ tường thuật.

Ông Khôi trước đó viết trên Facebook: "Hải An ơi, em ra đi khi tuổi đời còn đang trẻ, khi sự nghiệp chỉ mới bắt đầu ... Gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp ... vô cùng thương tiếc em ... R.I.P. Vĩnh biệt nhé, em trai yêu quí ..."

Lễ hỏa táng ông Lê Hải An lúc 17h5 phút cùng ngày tại Đài hóa thân hoàn vũ (Hà Nội) và an táng tại Công viên Vĩnh Hằng, Nghĩa trang Thiên Đức, Phú Thọ.

"Người tử tế nhất bộ đã ra đi"

Từ hôm 17/10, mạng xã hội Việt Nam tràn ngập các dòng trạng thái bày tỏ lòng thương tiếc và bàng hoàng trước tin ông Lê Hải An đột ngột qua đời.

Nhà toán học Ngô Bảo Châu viết trên Facebook cá nhân hôm 17/10:

"Mới gặp anh hè vừa rồi hai lần nhưng đã có một ấn tượng rất tốt về anh, một lãnh đạo tự tin, thân thiện, hiểu biết và hết lòng vì công việc. Thật sự buồn khi biết tin anh đột ngột qua đời.

Kính cẩn nghiêng mình chào anh Lê Hải An."

Ông Lê Đình Hiếu, người sáng lập Học viện G.A.P, đăng bài viết "Người tử tế nhất bộ đã ra đi" trên Facebook hôm 20/10.

"Khi nghe tin anh mất, nhiều nhà giáo, nhà tri thức đã lên tiếng trên mạng với nhiều thuyết âm mưu khác nhau, nhiều người đã nói "sẽ phải tìm ra sự thật của câu chuyện này". Đó có thể là điều đúng cần phải làm.

"Phần mình, mình chọn sẽ tiếp tục con đường tử tế mà a đã và đang theo đuổi: Cải tổ và xây dựng lại một nền giáo dục đại học xuất sắc cho đất nước. Mỗi năm, 1 triệu bạn trẻ VN rời ghế nhà trường phổ thông - hệ thống đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, và các loại hình đào tạo khác mang 1 sứ mệnh nâng tầm bước chân 1 triệu bạn trẻ này.

Khi người tử tế nhất ra đi, những người khác sẽ phải gắng hết sức để những di sản tử tế mà người trước để lại không thành điều lãng phí."

Giảng viên Đại học Nguyễn Hoàng Ánh viết trên Facebook ngày 21/10:

"VĨNH BIỆT ANH LÊ HẢI AN

Hôm nay, chúng ta sẽ phải chia tay với bạn Lê Hải An, một trí thức, một quan chức hiếm hoi được mọi người tôn trọng và yêu quý.

Cầu mong bạn an nghỉ và che chở cho vợ con, gia đình được an lành."

Người ký thông báo kỷ luật vụ gian lận thi cử Hà Giang

Ông Lê Hải An là người đã ký Thông báo về việc xem xét kỷ luật công chức của Bộ GD-ĐT có trách nhiệm liên quan tới việc xảy ra gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.

13 công chức được yêu cầu kiểm điểm liên quan kỳ thi THPT quốc gia 2018 gồm các cục trưởng, cục phó Cục Quản lý chất lượng, vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra, vụ trưởng Vụ Pháp chế...

Tuy nhiên, ngày 9/9/2019, Bộ GD-ĐT lại ký văn bản hủy bỏ các Quyết định và Thông báo trên.

Lý do hủy bỏ xem xét kỷ luật là các văn bản nội bộ này chưa đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, đồng thời còn để tiến hành quy trình xem xét, kiểm điểm trách nhiệm về mặt công tác Đảng như hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quá trình làm việc của ông An

Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội. Ông là con trai út của Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây tại Việt Nam.

Ông từng học Đại học Thăm dò địa chất tại Moskva (Nga), Thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei và Tiến sĩ dầu khí tại Đại học Heriot-Watt, Anh.

Ông An bắt đầu làm việc tại Trường đại học Mỏ - Địa chất từ tháng 12-1995 với vai trò trợ giảng bộ môn địa vật lý, khoa Dầu khí; rồi trở thành giảng viên chính thức và sau đó là Trưởng khoa Dầu khí của trường này.

Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh Phó Giáo sư và là Phó Hiệu trưởng từ năm 2011-2014.

Từ năm 2014, ông An là Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Tháng 11/2018, ông An được bổ nhiệm chức Thứ trưởng GD-ĐT, phụ trách giáo dục đại học, báo chí truyền thông, địa bàn Tây Nguyên, Đông Nam Bộ...

Tháng 2/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT.

Ngoài ông An, Bộ GD-ĐT còn có hai thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Nguyễn Văn Phúc.