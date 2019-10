Bản quyền hình ảnh MOET Image caption Cố Thứ trưởng Bộ GDĐT Việt Nam

Vụ Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An chết nghi do ngã từ tầng cao xuống vẫn chưa bớt nóng khi dư luận trên mạng xã hội tiếp tục đặt câu hỏi về nguyên nhân.

FacebookerTrương Huy San đề cập đến các đấu đá trong chính trường và cho rằng 'nhất thiết phải điều tra':

"Một khi Bộ không phải là cấp chỉ làm chính sách mà còn lấp lánh kim - ngân thì chính trường khốc liệt lắm. Nhất thiết phải điều tra (tìm trong các bàn bạc nội bộ về những vụ như chủ trương thanh tra Đại học Đông Đô, kỷ luật các thanh tra khảo thí...) những lắt léo chính trị. Có làm rõ những áp lực gián tiếp, dẫn đến cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An thì mới có được phương án nhân sự tử tế cho ngành rường cột nhất này của quốc gia, dân tộc."

Ngoài việc đòi phải có điều tra, đa số các Facebookers đưa ra nhận xét là với kích thước của lan can tầng lầu 8, việc ông Lê Hải An tự nhiên bị rơi xuống là điều không khả thi.

Facebooker An Nguyennhắc lại các thông số kỹ thuật của lan can tầng 8 Bộ GDĐT - hiện được cho là nơi ông An gặp nạn: "Hành lang tầng 8, lan can khoảng 1,2-1,3 m, thông thoáng, chẳng có vật nào chắn ngang...!"

Facebooker Quang Trần: "Cái lan can cao đến khoảng 1,2 m, phía dưới tường xây, phía trên rao sắt mà trượt chân ngã rơi xuống đất được mới lạ."

Facebooker Nguyễn Văn Cầu: "Công an nên thực nghiệm xem có ai trượt mà ngã vuọt qua một rào ban công cao 1m45 được."

Facebooker Ngoc Tran Bich: "Chỉ có trẻ con thì mới tin đay là một tai nạn."

Facebooker Nguyễn Thị Minh Tú: "Xin chia buồn cùng gia đình, ngành giáo dục đã mất đi một nhà giáo ưu tú, tài năng, đức hạnh, mẫu mực. Nhưng anh ra đi đột ngột và bí ẩn. Tôi đề nghị các nghành chức năng điều tra rõ sự việc. Mong linh hồn anh được siêu thoát."

Facebooker Hoàng Huyền: "Sao lại ngã được nhỉ thật tiếc thương thay cho một nhân tài đất nước."

Facebooker Thu Tran: "Tại sao thầy lại ngã từ tầng 8 nhỉ,tôi rất băn khoăn vì điều này?"

Facebooker Phạm Đức Bảo biểu đồng tình với yêu cầu phải điều tra của Trương Huy San: "Rơi đúng quy trình? Cần khởi tố vụ án để điều tra về cái chết bất thường của Thứ trưởng Lê Hải An."

Facebooer Phạm Thành: "Nếu không phải ông Hải An chết tại nhà hay chết tại một nơi nào đó mà gia đình ông Hải An đã biết, thì, tại sao người nhà ông Hải An không lên tiếng và cung cấp rõ ràng hành tung của ông Hải An từ ngày 16 cho đến sáng 17/10?.. Và tại gia đình sao lại đồng ý lễ tang và hỏa táng ông Hải An nhanh chóng đến vậy? Và… tóm lại, tại sao gia đình lại im lặng trước mọi thông tin giả thuyết về cái ch.ết của ông Hải An tràn ngập trên mạng?"

Trước những hoài nghi của dư luận xã hội, bài viết có tên "Tiếng súng của bọn kền kền mạng trước cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An" đăng trên trang nguyenxuanphuc.org hôm 17/10 cho rằng "đơm đặt thông tin" quanh vụ việc này là "không thể chấp nhận được".

"Động cơ xây dựng kịch bản nguyên nhân cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An là gì? Phải chăng chúng muốn câu view, đánh bóng tên tuổi bản thân. Xét về tính thời điểm sắp diễn ra Đại hội 13, sắp có sự thay đổi trong công tác cán bộ thì phải chẳng đây là một chiêu trò kích động, chia rẽ lòng dân và hạ uy tín lãnh đạo? Cho dù vì lý do gì đi nữa thì những kẻ lợi dụng cái chết của người khác để mưu đồ lợi ích cá nhân thì đúng là bất nhân bất nghĩa," bài viết này nhận định.

Tuy nhiên, Facebooker Tuân Đoàn cho rằng "Khi chưa có lời giải thích có sức thuyết phục khách quan về cái chết thương tâm của Ông ấy thì việc công luận lên tiếng cũng là bình thường."

'Trang u tối của giáo dục Việt Nam'

Tiến sĩ văn chương Đỗ Ngọc Thống được trích lời trên trang Nghiệp đoàn báo chí, cho rằng dù với nguyên nhân gì thì "Cái chết của ông Lê Hải An cũng là một trang u tối của giáo dục Việt Nam hiện đại."

Facebooker Nguyễn Thị Ánh Hoa nói cảm thấy rất buồn và thương tiếc vì sự ra đi của một người 'như ngọn đuốc soi đường giữa một xã hội lụn bại vì nạn tham nhũng và nhất là sự yếu kém của ngành giáo dục như hiện nay."

Facebooker Phạm Đình Trọng thì bình luận rằng cái chết của ông Lê Hải An là "điềm báo cho một cái chết khác".

"Cái chết của trí tuệ và nhân cách Lê Hải An là cái chết của sự lương thiện và chân chính trong chính trường Việt Nam. Một chính trường mà người đứng đầu nội các quản trị quốc gia và điều hành nền kinh tế đất nước chỉ thấy làm công việc của hoạt náo viên, lăng xăng khắp sân khấu cuộc đời chỉ nói được những câu chọc cười rẻ tiền."

"Dù là tài năng lớn, trí tuệ cao, dù là quan chức cấp thứ trưởng nhưng cái chết đúng qui trình của ông thứ trưởng Lê Hải An cũng chỉ là cái chết của một cá thể. Nhưng một thể chế mà một tài năng, một trí tuệ đích thực muốn được làm việc đóng góp mà phải chết đúng qui trình thì thể chế đó làm sao có thể tồn tại."

"Cái chết đúng qui trình của cá thể Lê Hải An là điềm báo cho cái chết đúng qui trình của cả thể chế đã gây ra cái chết cho tài năng, trí tuệ Lê Hải An. Hy vọng cơ quan điều tra sẽ sớm đưa ra kết luận để không tiếp diễn những kiểu suy diễn vô căn cứ, hết sức mất dạy như trên."

Đến nay, thông tin nguyên nhân về cái chết của ông Lê Hải An vẫn chưa được công bố ngoài thông tin rằng cơ quan công an 'sẽ điều tra' đăng trên một số báo Việt Nam hôm 17/10.