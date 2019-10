Vụ 39 người chết: Anh - Việt 'đang chắp nối thông tin'

Bản quyền hình ảnh thanhnien.vn Image caption Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói với phóng viên bên hành lang Quốc hội sáng 28/10.

Ngoại giao Việt Nam xác nhận nhà chức trách Anh gửi một số hồ sơ nạn nhân để xác định danh tính.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói với phóng viên sáng 28/10 rằng bộ này "đang thực hiện các phần việc cụ thể".

Ông Sơn được báo Thanh Niên dẫn lời cho biết cảnh sát Anh đã lập được hồ sơ 4 trường hợp trong số 39 nạn nhân tử vong trong chiếc container.

"Dù chưa phải đã xác định danh tính những nạn nhân này nhưng phía Anh cũng đã đưa hồ sơ 4 nạn nhân đầu tiên được lập sang đây cho phía Việt Nam để chắp nối các thông tin nhằm xác định nhân thân mỗi trường hợp," Thứ trưởng Sơn nói. "Chuyển hồ sơ 4 trường hợp đầu tiên cho phía Việt Nam có nghĩa phía bạn cũng có nghi ngờ về nguồn gốc các nạn nhân nên phải phối hợp trao đổi giữa hai bên để xác minh cụ thể".

Bên hành lang Quốc hội, nhà ngoại giao Việt Nam cũng mô tả phía Anh không chấp nhận việc nhận diện nạn nhân mà nhất thiết phải dựa trên kết quả xét nghiệm ADN và rằng theo kế hoạch, mỗi ngày cảnh sát Anh sẽ hoàn thành được việc lập hồ sơ 5 - 6 trường hợp.

Tuy nhiên Thứ trưởng Sơn cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng "chưa cầm được 4 hồ sơ nói trên" và "Cơ quan đại diện của Việt Nam sẽ gặp Đại sứ Anh tại Hà Nội nội trong hôm 28/10 để trao đổi thông tin và nếu có căn cứ sẽ xác định danh tính những trường hợp đã được gửi hồ sơ ngay".

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh nói với các phóng viên hôm 28/10 rằng Sở Ngoại vụ và chính quyền được giao nhiệm vụ giải quyết và hỗ trợ công dân.

Bản quyền hình ảnh vietnnamnet.vn Image caption Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh nói "mất liên lạc có thể do nhiều nguyên nhân".

"Đây là sự việc rất đáng tiếc. Trước mắt tỉnh tập trung hỗ trợ công dân nếu có, để xác minh thông tin để xem có công dân Việt Nam là người Nghệ An nằm trong số người bị nạn hay không. Nếu có người bị nạn là người Việt Nam thì có biện pháp hỗ trợ," ông Vinh nói với các phóng viên bên hành lang Quốc hội.

Tuy nhiên ông Vinh nói rằng "mất liên lạc có thể do nhiều nguyên nhân nên cần xác minh, tránh khiến cho dân hoang mang".

Trong khi đó Vnxpress đưa tin về việc gia tăng số gia đình trình báo với chính quyền địa phương trong bối cảnh không liên lạc được với người nhà nghi là nạn nhân trong vụ việc 39 người chết trong xe thùng tại Anh.

"Tính đến chiều 27/10, chính quyền tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xác nhận tổng số 24 trường hợp đang có con mất tích ở châu Âu và Anh và công an hai tỉnh cho hay đã tới nhà các gia đình trình báo có con mất tích lấy mẫu tóc, móng tay của bố, mẹ để xác định họ có thuộc danh sách 39 thi thể trong container ở Anh hay không," theo báo điện tử này.

"Công an tỉnh đang nắm bắt tình hình, song chưa có căn cứ nào để khẳng định những trường hợp này có liên quan tới vụ phát hiện 39 thi thể trong container tại Anh hay không", đại diện Công an Nghệ An được dẫn lời.

Sở Ngoại vụ Nghệ An nói nếu có nạn nhân là công dân của tỉnh thì sẵn sàng hỗ trợ người thân ở quê nhà thực hiện các thủ tục pháp lý tuy tới nay chưa nhận được yêu cầu nào từ các gia đình nghi có con mất liên lạc.