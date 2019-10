Vụ 39 người chết: Công an Hà Tĩnh vào cuộc

Bản quyền hình ảnh bocongan.gov.vn Image caption Bộ trưởng Công an Tô Lâm: "Chính phủ Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam và nhân dân Việt Nam rất quan tâm và lấy làm tiếc về vụ việc 39 người chết trong container tại hạt Essex, Vương quốc Anh".

Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án "tổ chức, môi giới người trốn đi nước ngoài".

Truyền thông Việt Nam dẫn lời đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này "đang tiếp tục điều tra, nắm bắt một số manh mối liên quan đến việc tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép kéo dài trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến nay".

"Sau khi điều tra, xác minh thông tin từ các gia đình có trình báo con mất liên lạc khi sang Anh và điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh," VOV đưa tin.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin ngày 28/10, Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Tĩnh đã đến ít nhất 9/10 gia đình ở hai huyện có trình báo người thân "mất liên lạc" ở nước ngoài để lấy các mẫu vật phục vụ cho việc xác minh, đối chiếu danh tính 39 nạn nhân chết trong thùng xe container ở Essex, Anh.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm được dẫn lời nói trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel vào hôm 30/10 rằng Chính phủ Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam và nhân dân Việt Nam rất quan tâm và lấy làm tiếc về vụ việc 39 người chết trong container tại hạt Essex, Vương quốc Anh.

"Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Công an Việt Nam đã khẩn trương, chủ động chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh, thu thập thông tin, sẵn sàng phối hợp với Bộ Nội vụ và Cảnh sát Anh Quốc khi có yêu cầu," ông Tô Lâm được trang tin Bộ Công an dẫn lời.

"Hiện, việc xác minh thông tin, danh tính của những nạn nhân này là rất cấp bách. Vì vậy, Bộ Công an Việt Nam đã sẵn sàng cử Đoàn công tác sang Anh phối hợp với lực lượng Cảnh sát Anh điều tra, xác minh danh tính các nạn nhân," bản tin viết. "Trong trường hợp có nạn nhân là người Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Bộ Nội vụ Anh tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ công dân theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật của Anh, Việt Nam, pháp luật và tập quán quốc tế".

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cảnh chụp ở Hà Tĩnh

Trong thông cáo ra ngày 30/10, Đại sứ Anh tại Việt Nam cũng có biết ngoài cuộc điện đàm giữa ông Tô Lâm và bà Priti Patel, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại Giao Anh Phụ trách Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Heather Wheeler cũng có cuộc điện đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng.

Thông cáo có đoạn: "Bộ trưởng Nội vụ và Quốc vụ Khanh đã bày tỏ cam kết của Chính phủ Anh tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong suốt quá trình điều tra và xác minh danh tính của các nạn nhân.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và cam kết đấu tranh phòng chống nạn mua bán người dưới mọi hình thức".

