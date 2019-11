Bản quyền hình ảnh Facebok Kham Chau Image caption Ông Châu Văn Khảm

Phiên tòa xét xử ông Châu Văn Khảm, bị cáo buộc khủng bố sẽ diễn ra tại Sài Gòn vào ngày 11/11 tới.

Một nhóm người Úc gốc Việt trên Change.org đang thu thập chữ ký‎ để gửi lên Thủ tướng Úc Scott Morrison với kỳ vọng sẽ can thiệp cho trường hợp ông Khảm.

Cộng đồng Người Việt tự do tiểu bang News South Wales, Úc, cũng lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 11/11 với mục đích là đưa thông tin đến chính giới, cộng đồng chính mạch và cộng đồng người Việt về trường hợp của ông Khảm.

Tháng 1 năm nay, ông Khảm bị bắt khi ông đang về Viêt Nam và gặp một nhà hoạt động thuộc nhóm Anh em Dân chủ nhằm "tìm hiểu thực tế" về tình hình nhân quyền tại nước này.

Ông cũng bị phát hiện là đã dùng giấy tờ giả để từ Campuchia vào Việt Nam.

Ông Khảm ban đầu bị điều tra vì vi phạm Điều 109 Bộ luật Hình sự Việt Nam vì "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" - một tội danh mang án tử hình hoặc tù chung thân trong những vụ án nghiêm trọng nhất.

Tuy nhiên, trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát, ông Khảm bị truy tố tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân."

Theo điều 113 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015, hành vi này có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại tiểu bang New South Wales, Úc, nói với BBC News Tiếng Việt chiều 7/11 rằng "Thông thường, khi một người dùng giấy tờ giả vào một quốc gia thì người ta có thể trục xuất. Đằng này họ lại cáo buộc với tội danh khủng bố và hoạt động chống chính quyền nhân dân."

Còn Chủ tịch đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Diễm trước đây trong chuyến đến Úc châu từng nói với đài ABC rằng, "khi phải đối mặt với một chế độ vô luật pháp như vậy, những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động mà tên của họ đã nằm trong danh sách đen [của chính quyền] không còn cách nào khác ngoài việc tìm một cách khác để vào Việt Nam."

Về cáo buộc chính là các hoạt động khủng bố, luật sư của ông Khảm, ông Trịnh Vĩnh Phúc nói với Cơ quan Truyền thông Úc (ABC) rằng:

"Họ gọi ông ấy là một kẻ khủng bố. Nhưng trên thực tế, khi ông ấy đến Việt Nam, ông ấy không phải là một kẻ khủng bố . Ông ta không có ý định tiến hành một hành động khủng bố," ông Phúc nói.

"Có tổ chức Việt Tân ở Úc - nhưng liệu đây có phải là tổ chức khủng bố hay không? Nếu không phải, thì không thể buộc tội ai đó là khủng bố bởi họ là thành viên của tổ chức đó," ông Phúc nói, theo ABC.

Ngay trước khi phiên toàn xét xử ông Khảm diễn ra, ông Phúc nói với BBC News Tiếng Việt biết là ông không tiện phát biểu trước các quan điểm mà mình sẽ biện hộ tại tòa.

Còn con trai út của ông Châu, Dennis Chau, nói với ABC rằng, việc cha anh bị bắt đã gây tổn hại cho gia đình ông.

"Tôi lo lắng cho sức khỏe của cha tôi trong thời gian ông bị cầm tù," anh nói.

Cộng đồng muốn tác động lên chính giới Úc

Trước đây, Cộng đồng người Việt tự do Úc châu và ở tiểu bang New South Wales đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho ông Khảm.

Các hoạt động như tổ chức thắp nến cầu nguyện ở Sydney từng được tổ chức.

Bản quyền hình ảnh Facebook Friends of Chau Van Kham Image caption Cộng đồng người Úc gốc Việt đang tổ chức các hoạt động kêu gọi trả tự do cho ông Khảm

Ông Paul Huy Nguyễn cho biết, kết quả quan trọng của các hoạt động như vậy là đã vận động các dân biểu ở các khu vực có đông cử tri gốc Việt quan tâm đến tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam nói chung cũng như trường hợp ông Khảm nói riêng.

Từ đó, họ có tiếng nói trên Quốc hội Úc liên quan đến các vấn đề này. Đồng thời, vận động các bộ, ngành của Úc nhất là Bộ Ngoại giao để từ đó có thể tác động với chính quyền Việt Nam để trả tự do cho ông Khảm và những người liên hệ.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm Hà Nội hồi tháng 8 năm nay, theo đài SBS, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã không xác nhận là ông có nêu trường hợp của ông Khảm với nước chủ nhà hay không, mà chỉ nói những chuyện thế này thường không được công khai.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) nói với đài ABC rằng, họ đang hỗ trợ lãnh sự cho một người đàn ông Úc bị giam giữ tại Việt Nam, nhưng nói "vì lý do riêng tư, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết."

Ông Châu Văn Khảm, năm nay 70 tuổi. Ông nguyên là sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng hòa.

Ông đến Úc tị nạn bằng thuyền vào năm 1982.

Ông là thành viên của nhóm Việt Tân tại Úc.

Đây là tổ chức mà Chính phủ Việt Nam gắn mác "khủng bố."

Ông Paul Huy Nguyễn cho biết rằng, ông Khảm là người rất tích cực trong các hoạt động cộng đồng và nhất là các hoạt động đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.