Image caption Tiến sỹ Phạm Chí Dũng là Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập Việt Nam, một hiệp hội không được chính quyền thừa nhận

Một nhà báo tự do ở Việt Nam, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, vừa bị cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ, khởi tố hình sự hôm 21/11/2019.

Một bản tin trên trang mạng của Bộ Công an cùng ngày cho biết chi tiết: "Ngày 21/11/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Chí Dũng (sinh năm 1966; quê quán: tỉnh Đồng Tháp; thường trú tại 298/4 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Thời gian qua, Phạm Chí Dũng đã có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm; tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự. Do đó, việc khởi tố để điều tra đối với Phạm Chí Dũng là rất cần thiết và đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Phạm Chí Dũng được Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ."

Đây cũng là thông tin được Phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Công an thành phố này cùng ngày.

Ông Phạm Chí Dũng là Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập Việt Nam, một hội dân sự không được nhà nước Việt Nam thừa nhận.

'Sửng sốt, không tin'

Bình luận với BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội hôm thứ Năm, ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội này nói:

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Cổng thông tin Điện tử Bộ Công An đưa tin nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt

"Tôi cảm thấy sửng sốt trước tin này, tôi không tin rằng ông Phạm Chí Dũng bị bắt. Vì tôi hiểu được về cách viết lách và sự cẩn thận trong viết lách của ông Phạm Chí Dũng.

"Thí dụ ông Dũng luôn tin tưởng những bài viết của mình không vi phạm pháp luật. Thứ hai, tôi được biết rằng ông rất thận trọng trước các bài viết thiếu căn cứ, những ngôn từ xúc phạm và những bài ấy ông đều xét duyệt rất là kỹ.

"Và qua thực tế đọc những bài viết của ông Dũng, thì tôi nghĩ rằng ông Dũng không nằm trong chuyện là tuyên truyền chống nhà nước. Còn về phía Hội nhà báo, chúng tôi mỗi người cảm nhận một cách thôi, chúng tôi cũng chưa bàn và chưa trao đổi gì với nhau cả.

"Cho nên anh em hội viên hội nhà báo phản ứng như thế nào trước thông tin này, thì cái này tôi chưa thể trả lời được. Mà tôi chỉ thấy rằng trong vị trí của tôi, trong suy nghĩ của tôi, thì tôi thấy như vậy."

Theo ông Nguyễn Tường Thụy, có thể có một 'thông điệp' mà 'không tốt và nguy hiểm' đằng sau vụ bắt giữ và khởi tố hình sự với nhà báo Phạm Chí Dũng, ông nói:

"Cái thông điệp của họ là đây là một bước đi tôi nghĩ là không tốt và nguy hiểm trong việc đàn áp báo chí tự do.

"Cho nên thông điệp của họ bắt Phạm Chí Dũng là cũng răn đe những người viết báo tự do khác."

Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam, Điều 117 có nội dung về "Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Theo đó, 1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm:

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm; và 3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Phạm Chí Dũng là ai?

Hồi tháng 3/2013, Công an Việt Nam đã đình chỉ điều tra vụ việc ông Phạm Chí Dũng bị bắt vì nghi tội lật đổ hồi tháng 7/2012.

Khi đó, nhà báo này bị bắt khẩn cấp vì nghi biên soạn tài liệu 'nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'.

Sau đó, ông Phạm Chí Dũng bị khởi tố hai tội danh "Âm lưu lật đổ chính quyền" (theo Điều 79 Bộ luật hình sự) và "Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo Điều 88 Bộ luật hình sự).

Tuy nhiên ông Dũng cho BBC biết rằng sau sáu tháng tạm giữ, công an đã thông báo cho ông về việc đình chỉ điều tra và kết thúc vụ án.

Cây viết Phạm Chí Dũng trước khi bị bắt là cán bộ Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ông có học vị Tiến sỹ Kinh tế.

Ông là người viết báo và viết văn nhiều năm nay, với nhiều bút danh khác nhau như Việt Thắng, Viết Lê Quân, Thường Sơn.

Sinh năm 1966, ông là hội viên Hội Nhà văn TP HCM, tác giả các tập truyện ngắn "Những bông hoa hoang dã" (1993), "Tự thú" (1994), "Những chiếc bồn tắm định mệnh" (2005); các tiểu thuyết "Cuộc phiêu lưu của linh hồn cầm cố" (2005) và "Ngài nghị sĩ" (2006)...

Sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, ông Phạm Chí Dũng về công tác tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh.